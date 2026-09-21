В политике наступило время героев: вместо артистов и спортсменов в Госдуму пришли участники СВО

Каждым девятым депутатом станет участник СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На следующий день после выборов секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил: «Мы рассчитываем, что порядка 49 участников СВО получат мандаты депутатов Госдумы». А с учетом партий-конкурентов, число кандидатов-ветеранов спецоперации в парламенте точно перевалит за полсотни. И это значит, каждым девятым депутатом станет участник СВО. Это самая силовая и ветеранская Дума за всю историю. Такого не было ни после Афганской войны, ни после Чеченской компании. Процент людей в погонах в парламенте редко превышал 5%.

И это, на самом деле, хорошая новость. Учитывая, что боевые действия ведутся пятый год, и Дума, полная артистов и спортсменов, уже не просто неактуальна, а даже в чем то вредна. Обществу надо решать вопросы безопасности страны. Расслабиться тут вряд ли получится.

Конечно, ветераны боевых действий стали «новой элитой». Они кровью доказали свою преданность Родине и уважаемы народом. И партии очень правильно сделали на них ставку - подставили парус под новый ветер. Воюющей стране действительно нужны законодатели, понимающие что происходит.

Кандидатами в Госдуму по словам председателя ЦИК Эллы Панфиловой было зарегистрировано 186 участников СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вот лишь статистика: кандидатами в Госдуму по словам председателя ЦИК Эллы Панфиловой было зарегистрировано 186 участников СВО. Только «Единая Россия» выдвигала от своей партии 33 Героев России. В числе прошедших в Думу - 18 участников программы «Время героев».

Сейчас наша армия продвигается вперед. Но сколько времени понадобится, чтобы дойти до конца, да и где он? Европа вооружается, крича о будущей войне с Россией. И хотя там есть здравые политики, они пока в меньшинстве. Так что нам нужно быть готовыми к долгому противостоянию, не только военному (оно уже идёт, пока на территории Украины), но и политическому, экономическому. И в этом смысле очень разумно, что новая Госдума будет готова не только к труду, но и к обороне.

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