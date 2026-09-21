В этом году была очень хорошая явка на выборах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как изменится Госдума и в чем залог прорыва «Единой России» с «Новыми Людьми», в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров.

ПОШЛИ И ПРОГОЛОСОВАЛИ

- В этом году очень хорошая явка - чуть-чуть не добрали до 60%. Почему мы стали так активны?

- Есть несколько ответов. Первый - это спецоперация. Все понимают: надо показать миру, что мы едины, уверены в себе и победим. Это довольно сильный мотив, но всё им объяснить невозможно.

Вспоминаем, и что у нас трёхдневное голосование. То есть возможностей стало существенно больше. Когда это вводилось, было много критики, непонятицы. Кто-то даже рассматривал это как заговор против себя любимого, призывал бойкотировать. Но сейчас все разобрались. И вот мы видим, что в последний день обязательно приходят «протестанты» - КПРФ, «Новые люди». Они объясняют это своим избирателям так: если вы проголосуете в последний день, то ваши голоса точно не успеют украсть враги. А партия власти, наоборот, навигирует сторонников на первый день. Ну не важно, кто какие инструкции избирателям даёт, важно, что все разобрались.

Третий момент – это цифровизация. Она у нас очень интенсивная.

- На думских выборах 2021 года электронное голосование было доступно только в 7 регионах. В этом году - уже 33.

- Тоже было много страхов и даже космологических теорий. Но сейчас видно, что все научились. Это занимает ровно 30 секунд и из экзотики превратилось в норму.

Есть еще один фактор, который вспоминают, как правило, только политтехнологи: в большом количестве регионов проходили местные выборы - в заксобрания, губернаторов. Это тоже работает на повышение явки. Люди идут голосовать за тех, кто будет управлять буквально их домом.

Какое соотношение между всеми этими факторами - вопрос. Его надо еще поисследовать.

- Говорили, что молодежь очень активна в этом году.

- Она действительно более активна, чем, скажем, в 2021 году. Есть несколько причин, но я назову одну из них - это активность партии «Новые люди». Она себя позиционирует именно как партия обновления, партия будущего, партия молодёжи, свободы, выбора. А это тот элемент, который раньше в нашей системе явно был в дефиците. В 2021 году они только появились и за них еще не голосовали - наш избиратель очень рационален и стремится голосовать только за тех, кто гарантированно преодолеет 5-процентный барьер. А сейчас это уже парламентская партия, у нее хороший трамплин, и мы видим, что она свое представительство существенно усилит.

Гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВОЮЮЩИЕ ГОЛОСУЮТ ЗА ПРЕЗИДЕНТА

- Почему экзитполы, которые предоставил ВЦИОМ, так разошлись с предварительными результатами? В частности, у «Единой России». Вы давали им 49%, а они набирают под 58%.

- Мы проводили экзитполы только в 69 регионах. А в полутора десятках - нет. По соображениям безопасности, прежде всего. Это наши исторические регионы - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Это прифронтовые регионы - Воронежская область, Ростовская область, Кубань. Они многонаселенные, они активно голосуют. Поэтому и есть «дельта» между результатами экзит-полов и результатами ЦИК.

- В этих регионах велика поддержка именно «Единой России»?

- Да. В исторических регионах практически абсолютная популярность президента и «Единой России», которая воспринимается, да и позиционируется, как партия президента. В прифронтовых регионах тоже симпатии сдвигаются именно в эту сторону. Там лоялистский электорат, поддерживающий президента и его партию, гораздо более выражен, чем в условно тыловых регионах и тем более в столицах. И мы когда выдавали результаты экзит-полов, сразу заявили, что результаты ЦИК будут более комплементарными для правящей партии. То есть предупреждали, что у ЕР показатель будет лучше.

- Это же касается и армии?

- Да. Армия голосует на закрытых участках, туда социологам вообще доступа нет. И по армии точно такая же мотивация - они голосуют именно за президента и его партию.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЗАЛОГ УСПЕХА ЕР

- По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» набирает почти 58%. По сравнению с прошлыми выборами в думу в 2021 году они прибавили 8%.

- Напомню, прошлые выборы шли на выходе из пандемии. Были сложные чувства: вроде бы выходим, но мы устали, и потери были большие. Сам механизм пандемии был такой… колебательно-волновой: волна, потом расслабились, потом приходит следующая волна. И это уже заколебало к концу 2021 года. Поэтому тогда результаты Единой России как правящей партии, отвечающей за все, были невысокие - они не набрали 50%.

Сейчас - СВО, бензиновый кризис, бомбёжки, попытки Украины воевать в Чёрном море, в наших тыловых регионах… Мы видели исторический максимум по количеству БПЛА летящим на Москву. Это очень тревожный климат. Но в отличие от пандемии, мы понимаем, с кем боремся и за что. Тогда враг был вирусный, распылённый. А сейчас - конкретный: определенные люди, политические группировки. И вот тут мы объединяемся. Думаю это главная причина роста поддержки Единой России.

- А какие еще есть?

- Хорошая пятерка. Напомню: Лавров, министр иностранных дел, «мистер нет», олицетворение такой установки на... жесткую защиту суверенитета. Сергей Собянин - его критиковали москвичи и не только, но сегодня это эталон рукастого, эффективного управленца. Да, не многословного, не слишком эмпатичного, но хозяйственника высокого уровня. В общем, хорошо подобрали лидеров списка.

Есть еще и поддержка президента. «Единая Россия» всегда была партией Путина. Мы это знаем. Но в этот раз он по-честному вложился в предвыборную кампанию. Минимум три раза он громко, четко, без каких-то нюансов заявил о их поддержке. Более того, он четко сказал, что результаты этих выборов будут вкладом в победу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КПРФ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛА

- Почему так просела КПРФ? На прошлых выборах у них было 19%, в этом они даже до 14% не добирают.

- Есть проблема у всех партий, кроме «Единой России». Эта проблема является следствием объединения всех на общей платформе в 2022 году: мы за суверенитет, мы поддерживаем президента, мы готовы сражаться до победного, хотя нам и тяжко. Все под этим подписались. И в следствие этого партии стали менее различимы для избирателя, острота противоречий стала скрадываться. То есть выигрыш от этого получила прежде всего Единая Россия, как партия президента.

Во-вторых, у КПРФ затянулся транзит. Руководство партии бессменно с 1992 года. Очевидно, нужен какой-то новый импульс. Да, это риск. Но, как мы видим на примере ЛДПР, где казалось, что Жириновского заменить уж никак невозможно, партия осталась на плаву и результаты очень приличные. Да, транзит - это опасно, рискованно, но необходимо. Не может партия идти с повесткой 30-летней давности. Уже все, что можно было получить от ностальгии по СССР и советскому образу жизни, получено. Нужно что-то новое. Есть и проблемы со сменой поколений. Там есть яркие, ершистые, боевитые кандидаты, но у них нескорые сложности с поддержкой со стороны самой партии.

- В общем, КПРФ провалилась?

- Давайте будем справедливы: их задача минимум была остаться оппозиционной партией. То есть партией номер два. И они эту задачу решили. Без блеска, но решили.

- А почему провалилась «Справедливая Россия»? Она по предварительным итогам висит на рубеже пятипроцентного барьера.

- Тут тоже есть расхождение между данными нашего экзит-пола и ЦИКа. У нас было больше 6%. Я думаю, это не столько беда самих СР-ов, сколько следствие высокой явки. Большинство новых проголосовавших (это те, кто при прочих равных остался бы дома), проголосовали за другие партии. У СР не в количестве голосов, а именно в процентном отношении совсем чуть-чуть недостаточно голосов. Это, конечно, драма. Мы видим, что этот «предфинишный спурт», этот резкий рост явки поднял не все лодки. Лодка «Справедливая Россия» может остаться на мели. Увы и ах.

- Это первые выборы без Владимира Жириновского. И ЛДПР набирает больше, чем 5 лет назад с ним во главе.

- Тут был вопрос: а насколько тень Жириновского поможет его наследникам? Были разные прогнозы. Но они продолжают выступать достаточно солидно.

У меня гипотеза такая. Помните, Францию долгое время возглавлял Шарль Де Голль? Он в 1969 году покинул пост президента, но голлистские партии существуют до сих пор. Последний президент голлист - был Жак Ширак. Это было в начале 2010-х годов. То есть через 40 лет после ухода со сцены основателя партии, его последователи занимали ведущие посты. У Де Голля длинная тень, очень длинная.

Конечно, Жириновский - не Де Голль. Но он был очень ярким, очень харизматичным политическим деятелем. И он вовремя пришел в нашу политическую систему. И до сих пор, через 4 года после смерти, у него есть искренние поклонники. И не забываем, что он признан и на государственном уровне - президент Путин подписал указ о праздновании его юбилея, была выставка в Манеже, поезд «Жириновский»… Это тоже сработало.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А ЧТО С КОНСТИТУЦИЕЙ?

- Все складывается так, что «Единая Россия» получит конституционное большинство. Мы что, снова готовимся менять конституцию?

- Насколько я знаю, разговоров об изменении Конституции нет. Да и не до этого - у нас война. Это главное. Даже если и надо что-то менять, то можно и погодить.

- А конституцию надо менять?

- Мое личное мнение, что надо. И править прежде всего в сторону расширения полномочий той самой Государственной Думы, которую мы три дня выбирали. Уверен, что в этом случае критики в адрес депутатов, что они занимаются всякой фигнёй, будет меньше. Но, повторюсь, с этим точно можно погодить. Сейчас надо сконцентрироваться на самом главном. А это, безусловно, СВО.

СМЕШНЫЕ СТРАХИ СТАРИКОВ

- Результаты электронного голосования сильно отличаются от бумажного. Там на втором месте, уверенно, идут «Новые люди» с 15%. А вот у коммунистов, наоборот, меньше, чем дает ЦИК - около 12%.

- Здесь нет секретов. Электронное голосование - это голосование сидя на диване. А кто у нас топит за комфорт, бесшовность и цифровизацию? Молодежь. Для старших - это «не очень понятные нововведения». И, конечно, результат новых людей в ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ред.) абсолютно понятен. Для молодых людей страхи, что «украдут их голос», и «нельзя голосовать электронно» - это смешно. Они всё привыкли делать электронно, и им это нравится. Здесь мы должны поаплодировать «Новым людям». Не они призывали ввести ДЭГ, но они сумели им эффективно воспользоваться.

Тренд очевидный: старшее поколение, увы, будет постепенно сходить со сцены, а молодое - матереть и занимать всё больше места на этой политической сцене. Поэтому ДЭГ будет набирать обороты.

НОВЫЙ РУБЕЖ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

- Какую думу хотят видеть люди? Крикливую и шумную, где дерется Жириновский и депутаты блокируют трибуну… Как в 90-х. Или профессиональную, скучную, вымуштрованную и, иногда, даже не дискутирующую?

- У нас выработался очень прагматичный подход. Перформансы, которые выдавали депутаты типа Марычева, сейчас воспринимаются, как признаки сумрачной, травматичной эпохи 90-х. К ней никто возвращаться не хочет. Все, кто это наблюдал воочию, вспоминают, как кошмарный сон. Поэтому: нет. Есть и другие развлечения помимо думы.

Люди требуют от думы, чтобы она работала на народную повестку, чтобы заботились о нашем благосостоянии, о защите, безопасности. О нашем комфорте в конце концов. Вот этим, по мнению людей, должна заниматься Дума, а не запрещать бесконечно всё подряд. Это сейчас главный запрос.

- Она сильно обновится. В девятом созыве будет много новых людей.

- Многие не замечают, но Дума каждый раз обновляется примерно наполовину. Чем действительно будет отличаться девятый созыв - в него идет мощный «отряд» ветеранов СВО. И не от какой-то одной партии, а практически от всех. Посмотрим, как они сработаются. Потому что это совсем другое - парламентская процедура требует других знаний, других навыков. У них есть несколько лет, чтобы показать себя уже на новом поле. Их учили, их готовили, их предупреждали. Они прошли горнило предвыборной борьбы. Теперь новая высота, новый рубеж. Посмотрим, как они его возьмут. Будем надеяться, что, конечно, возьмут.

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