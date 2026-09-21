Мелони объявила войну никабам: премьер Италии решила запретить их в школах

Мелони заявила, что вскоре будет введен запрет на ношение бурок и никабов в итальянских школах. Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на организованном молодежным крылом партии «Братья Италии» политическом фестивале «Феникс», пообещала навести порядок в итальянских школах.

Она заявила, что в Совет министров в ближайшее время поступит законопроект, предусматривающий важные изменения в системе образования. Будет установлено максимальное число иностранных учеников в одном классе, а также введен запрет на ношение бурок и никабов в школах. Премьер Италии пояснила, что это необходимо для усиления процесса интеграции переселенцев в местное общество.

Говоря о бурках и никабах, Мелони подчеркнула, что в учебные заведения следует приходить «с открытым лицом» и это вопрос не только безопасности, но и равенства между мужчиной и женщиной.

Хотя количество школьников-иностранцев на Апеннинах и не столь велико — 11,6% от общего числа учащихся, большая часть из них оседает в нескольких регионах страны. В итоге там нередко складывается ситуация, когда практически все парты в классе заняты мигрантами.

Несмотря на серьезность проблемы, инициатива уже вызвала критику со стороны профессионального сообщества. Так, непонятно, кого новый закон будет считать «иностранным учеником». Формально это могут быть все дети без итальянского гражданства, но возможна и дифференциация для недавно прибывших или тех, кто недостаточно владеет итальянским. Как указывают эксперты, разница существенна: ребенок без итальянского гражданства может родиться в Италии и не иметь никаких языковых проблем, и таких очень много.

Глава «Ассоциации руководителей школ» Антонелло Джаннелли назвал идею сбалансированного состава классов педагогически понятной, но трудной для реализации. Семьи, особенно в начальных классах, обычно пользуются ближайшей школой. Если в конкретном квартале большинство детей происходит из иностранных семей, возникает вопрос, куда направлять детей сверх квоты.

Стоит отметить, что в Италии уже существуют нормы, регулирующие данные вопросы, но из-за размытости формулировок и пробелов в административном кодексе на практике они не работают. Так, уже с 2010 года действует циркуляр Министерства образования, устанавливающий, что число учеников с неитальянским гражданством в каждом классе не должно превышать 30 процентов. Но включенная в него оговорка «как правило» в итоге приводит к тому, что региональные школьные управления повышают этот предел.

Аналогичная ситуация и с никабами: есть закон, запрещающий без «обоснованной причины» использовать в публичном месте шлем или «другие элементы и средства, затрудняющее распознавание личности». Однако из-за коллизии с положениями конституции страны о свободе вероисповедания религиозная одежда под запрет не попадает.

Предлагаемый же новый законопроект должен убрать все эти противоречия.

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