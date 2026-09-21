Не хватает «рабочих рук»: в России резко выросла потребность в малярах, штукатурах и отделочниках

Оказывается, за минувший год (с августа 2025 по август 2026) более чем в два раза взлетел спрос на маляров, штукатуров и отделочников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рынок труда продолжает крутить кульбиты. Еще недавно работодатели искали айтишников — молодежь кинулась осваивать «цифру». Но спрос на этих умников вдруг просел, и обнаружилось, что стране уже не хватает сварщиков — оказывается, их даже с Филиппин завозят. Да и вообще, со станочниками проблема, на заводах работать некому.

А на днях — новый поворот. Оказывается, за минувший год (с августа 2025 по август 2026) более чем в два раза взлетел спрос на маляров, штукатуров и отделочников, сообщает портал онлайн-рекрутинга hh.ru. В топе также электромонтажники, электромонтеры, машинисты, автослесари и другие рабочие специальности. А в лидерах — консультанты по стратегии, профессия штучная, с индивидуальными зарплатами.

— Компании ищут новые рынки и возможность оптимизации расходов — этим и вызван интерес к специалистам по стратегическому развитию, — пояснил KP.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Востребованность маляров, штукатуров и отделочников эксперт объяснил «необходимостью доведения до логического конца того, что сделали строители».

— Когда начала снижаться ключевая ставка, вырос интерес к недвижимости, люди покупали жилье, выбирали недорогое, а значит, без отделки, но поскольку надо создавать нормальные условия в этих квартирах, сейчас идет процесс их доведения до того состояния, чтобы в них можно было жить или сдавать в аренду, — продолжил Сафонов.

Рост спроса на водителей, экспедиторов и автомехаников объясняется возрастающей ролью автотранспорта в логистике.

— Все чаще компании доставляют не крупные грузы, когда целесообразно использовать железнодорожные составы, а достаточно мелкие партии, которые могут доставляться автотранспортом — от автопоездов до легковых автомобилей, — говорит Сафонов. — Уточню по автомеханикам: спрос на них растет не только из-за необходимости текущего обслуживания автопарка, но и из-за того, что российский автопарк стареет.

А машинисты?

— Здесь другая причина, — растолковал профессор Сафонов. — Эта профессия предполагает не только высокую квалификацию, но и определенные требования по здоровью. Старые кадры выбывают — им требуется замена.

ТОП-5 ПРОФЕССИЙ, ПОТРЕБНОСТЬ В КОТОРЫХ В РОССИИ ВЫРОСЛА СИЛЬНЕЕ ВСЕГО

Профессия Рост к 2025 г., %

Менеджеры и консультанты по стратегии 175

Маляры, штукатуры, отделочники 118

Электромонтажники, электромонтеры, техники-электрики 57

Машинисты 56

Автослесари и автомеханики 55

ТОП-5 САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ СРЕДИ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В РОССИИ, тыс. руб.

Машинисты 202,6

Монтажники 174,4

Автослесари и автомеханики 173,3

Водители и экспедиторы 161,4

Маляры, штукатуры и отделочники 158,7

Источник: hh.ru

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