«О цене и ценности»: как бизнесу расти, когда потребитель считает деньги, а конкуренция за внимание усиливается

30 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» пройдет ежегодная конференция Okkam «О цене и ценности».

30 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» пройдет ежегодная конференция Okkam «О цене и ценности». Более 50 спикеров обсудят, как бизнесу находить точки роста в ситуации сдержанного спроса: от изменений в экономике и медиарынке до ИИ, e-commerce, креатива и решений для отдельных индустрий. Программа объединит 11 смысловых треков в пяти залах.

Потребитель становится осторожнее: внимательнее сравнивает предложения, рациональнее относится к расходам и ищет больше ценности за те же деньги. Для бизнеса это означает необходимость одновременно решать две задачи — поддерживать спрос здесь и сейчас и продолжать инвестировать в будущее бренда. Цена ошибки растет, а привычных способов обеспечить рост становится недостаточно.

Именно этот конфликт станет центральной темой конференции Okkam. Эксперты обсудят, что происходит с экономикой и рекламным рынком, как меняется поведение потребителей и медиапотребление, где сегодня искать эффективность и какие инструменты могут стать источниками нового роста.

Сначала — понять, за что потребитель готов платить

Конференцию откроет Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam, с разговором о состоянии рынка, бизнеса и экономики и о том, как происходящие изменения отражаются на рекламной индустрии.

Дарья Куркина, главный операционный директор, представит обновленные прогнозы по рекламному рынку и разберет, какие медиа становятся драйверами роста и как меняется стоимость контакта с аудиторией. В центре выступления — три «Д»: деньги, драйверы и доверие.

Ольга Петрова и Андрей Стифеев посмотрят на ситуацию со стороны коммуникации: как меняется язык, что аудитория считает важным и настоящим и как работать с ценностями без пафоса, клише и фальши.

Также в первом отделении — разговор о международных рынках и специальный блок Яндекс Рекламы о том, как сохранить бренд-идентичность в эпоху кризиса внимания.

Фото: Предоставлено "КП".

Эффективность больше не равна одному каналу

Когда рынок растет медленнее ожиданий, конкуренция за рекламные бюджеты становится жестче. При этом сами медиа постепенно сближаются: селлеры расширяют предложения, выходят в соседние среды и стремятся стать для рекламодателя универсальными партнерами.

Этой теме будет посвящена большая сессия о традиционных медиа. Представители селлеров и бизнеса обсудят, как сегодня формируется медиамикс крупных рекламодателей, почему одни медиа получают больше инвестиций, а другие теряют долю, и чего бизнес ждет от крупнейших селлеров. Один из главных вопросов — превращается ли конкуренция отдельных медиа в борьбу за создание объединенных рекламных продуктов.

В трейд-маркетинге тот же вопрос эффективности рассмотрят через данные о покупателях. Их становится больше, но сами по себе данные не помогают растить продажи. Участники обсудят, как объединять экспертизу ритейлера, поставщика и агентства, использовать дерево принятия решений и машинное обучение для роста категории, как строить полку будущего.

В e-commerce задача усложняется еще сильнее: один и тот же человек по-разному ищет, выбирает и покупает на маркетплейсах, в быстрой доставке, омниканальномритейле и на агрегаторах. Контент и рекламу важно адаптировать под конкретную площадку. А развитие ИИ меняет сам поиск и правила, по которым товар попадает в поле зрения покупателя.

Отдельный зал будет посвящен Total Retail Media — растущему числу площадок, точек контакта и данных вокруг покупателя офлайн и онлайн. Участники обсудят, как выбирать инструменты, которые действительно приводят к продажам, как связывать их между собой и превращать из серии отдельных пилотов в рабочий инструмент Total Retail Media.

ИИ меняет не только инструменты, но и самого потребителя

Еще несколько лет назад основной вопрос звучал так: «Как использовать ИИ в маркетинге?». Сегодня ответа на него уже недостаточно. Нейросети меняют саму механику поиска информации и выбора бренда. В AI-зале эксперты представят новый продукт для оценки видимости в нейровыдаче.

В зале креатива обсудим сдвиги в немедийнойкоммуникации и найдем баланс между крафтом и технологиями ИИ. А в зале фармы расскажем, как строить коммуникацию с потребителем, который сначала спрашивает нейросеть, а только потом врача.

Когда универсальных решений становится недостаточно

В этом году впервые в программе конференции появятся отдельные индустриальные треки — для фармы, ритейла и HoReCa, недвижимости и авто. Это продолжение общей логики конференции: одни и те же изменения по-разному влияют на разные категории, а значит, универсальные маркетинговые решения работают все хуже.

В недвижимости и авто разговор будет строиться вокруг эффективности дорогого контакта: какие классифайды помогают продавать недвижимость, как сокращать расходы на размещение лотов, не теряя продаж, и какие медиаканалы способны увеличивать продажи автомобилей и других товаров с длинным циклом принятия решения. Среди кейсов — продвижение премиального автомобиля в банковском приложении.

Точки роста в ситуации сдержанного спроса далеко не всегда связаны с новым работающим каналом или инструментом. В 2026 году бизнесу важно заново собрать систему маркетинга.

Приходите 30 сентября в «Октябрь» — сделаем это вместе. Регистрация тут.

Партнеры конференции: Яндекс Реклама, Т2 Adtech, MTS Ads, X5 Media, Upravel, Sensia | FreshBar.