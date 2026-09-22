Очередной сезон конкурса «Я меняю мир» объединит волонтёров и социальных предпринимателей

Источник: пресс-служба Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Фонд «Наше будущее» объявил о старте девятого сезона конкурса «Я меняю мир». Проект помогает участникам рассказать о своей социальной инициативе или добром деле, привлечь к ним внимание и вдохновить других последовать их примеру. Для участия необходимо описать свою инициативу и подать заявку на конкурс. Победителей ждут призы. Приём заявок открыт до 1 декабря 2026 года.

За прошлые сезоны конкурса в нем участвовали свыше 1200 человек из 60 регионов России. История конкурса началась в 2018 году с акции в социальных сетях, приуроченной к Международному дню социального бизнеса. Тогда фонд предложил пользователям поделиться фотографиями и рассказать о том, что побуждает их менять жизнь вокруг. Первые же истории показали: сделать что-то полезное может каждый — независимо от возраста, профессии и опыта.

За годы проект стал объединять личные волонтерские инициативы и социальное предпринимательство. В фонде напомнили о проектах — победителях прошлых сезонов. Жюри отмечало производство адаптивной одежды для людей с сахарным диабетом, инклюзивные занятия на льду для детей с аутизмом, московский театр неслышащих актёров «НЕДОСЛОВ» и проекты по сохранению народных художественных промыслов.

— Эти проекты помогают людям учиться, общаться, раскрывать способности и участвовать в культурной жизни. Отклик на конкурс растёт. В 2025 году в нём приняли участие более 400 человек из 47 регионов. Почти 600 публикаций в социальных сетях увидели около 1,5 миллиона человек, — рассказали в пресс-службе Фонда «Наше будущее».

В историях участников раскрывается социальная миссия конкурса: показать людей, которые замечают чужую потребность и берутся помочь. Рассказ о добром деле в соцсетях дает другим возможность увидеть понятный пример участия, познакомиться с полезным опытом и найти близкую себе инициативу. К тому же авторы получают возможность привлечь внимание к своему делу и почувствовать, что их труд важен.

В сезоне 2026 года предусмотрены две номинации. «Действуй!» адресована волонтёрам и активистам от 14 лет. «Проекты со смыслом» — социальным предпринимателям, блогерам и авторам от 21 года, которые поддерживают и популяризируют социальное предпринимательство.

Для десяти победителей волонтёрской номинации подготовлены подарочные наборы. Пять победителей второй номинации получат по 60 тысяч рублей на продвижение проектов во «ВКонтакте» и фирменный мерч. Спецпризом станет участие в одном из пресс-туров Фонда по социальным предприятиям.

Для участия нужно опубликовать во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Дзене» историю своего доброго дела или проекта с фотографией либо видео деятельности и хештегом #ЯМеняюМир, затем подать заявку на сайте конкурса. Итоги объявят до 14 декабря.

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