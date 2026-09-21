Очередной выходной россиянам не нужен: историк рассказал, как правильно отмечать День российской государственности 21 сентября

Идея отмечать праздник принадлежит императору Александру II. В 1862 году, когда российской государственности исполнилось 1000 лет, в Великом Новгороде был торжественно открыт памятник «Тысячелетие России». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

21 сентября в России отмечают День зарождения российской государственности. Уже много лет ведутся разговоры о том, что эту дату стоит сделать красным днем календаря. В разговоре с журналистом сайта KP.RU юрист, историк, общественный и политический деятель, публицист Александр Паныч высказался об этой инициативе.

- Я думаю, эта идея требует доработки и, в целом, будет большое наслоение, потому что не за горами и 4 ноября. Не вижу смысла, - сказал он.

Также он высказал мнение, что этот праздник нужно отмечать более широко и уделять внимание этой теме на "Разговорах о важном".

- День российской государственности, несомненно, нужен, но вводить эту памятную дату необходимо постепенно, сначала на уроках "Разговоров о важном" или уроках истории, рассказав детям об истории этого дня, кратких вехах становления России на заре своей истории в 9 веке. Чтобы дети и взрослые тоже были подготовлены к появлению новой памятной даты, знали истоки и тогда они будут к ней с должным уважением относиться. Иначе ее воспримут просто как очередной праздник ради выходного дня, - отметил Паныч, эксперт Ассоциации историков Союзного государства, автор книги «Живая память Победы».

Этот день - одна из ключевых памятных дат отечественной истории, символизирующая начало объединения славянских и угро-финских племён. Идея отмечать праздник принадлежит императору Александру II. В 1862 году, когда российской государственности исполнилось 1000 лет, в Великом Новгороде был торжественно открыт памятник «Тысячелетие России».

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