ЦИК опубликовал промежуточные итоги по числу мандатов у партий на выборах в ГД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU продолжает следить за публикацией результатов выборов в Государственную думу России. Главная интрига сохраняется: «Справедливая Россия продолжает танцевать на ленточке пятипроцентного барьера. Но, кажется, партия все-таки справится и получит свою фракцию в Госдуме (на это же намекнула глава ЦИК Элла Памфилова).

Тем временем, по итогам подсчета более 95% бюллетеней мы делаем первые выводы: в числе победителей оказалась не только «Единая Россия», но вместе с ней сенсационный результат показывают «Новые люди» — как партия обновления. ЛДПР сделала первые уверенные шаги без Жириновского. А вот КПРФ нужны перемены — хотя партия и сохраняет свое традиционное второе место…

Подробности о результатах выборов — в нашем материале.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ: ПРИШЛА СТРАНА ОГРОМНАЯ

В первое утро после выборов Центризбирком похож на муравейник. Почти летают между кабинетами люди. Мелькают цифры. Трехдневный марафон выборов пройден, пора зафиксировать — а кто победил.

Во-первых, эти выборы стали рекордными по явке людей на участки и сайт голосования — 59,32% избирателей отдали свои голоса за новых депутатов — почти 2/3 страны.

На удары дронами с Украины и угрозы с Запада россияне ответили вот так — нас не запугаешь. Особенно отличились приграничные регионы, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, где люди знают цену войны. Там проголосовали под 80% избирателей. Но это знак — и остальная огромная страна все чувствует. Все понимает. И отвечает гражданской активностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ В ГОСДУМУ: ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

Итоги голосования по федеральным партийным спискам на 17:00:

1. «Единая Россия» — 57,96% (49,82 на выборах 2021 года)

2. КПРФ — 13,67% (18,93 на выборах 2021 года)

3. ЛДПР — 8,96% (7,55 на выборах 2021 года)

4. «Новые люди» — 7,91% (5,32 на выборах 2021 года)

5. Справедливая Россия — 5,10% (7,46 на выборах 2021 года)

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6. Партия Пенсионеров — 1,97% (2,45 на выборах 2021 года)

7. РЭП «Зеленые» — 1,15% (0,91 на выборах 2021 года)

8. Коммунисты России — 0,85% (1,27 на выборах 2021 года)

9. Партия «Родина» — 0,71% (0,80 на выборах 2021 года)

10. Партия прямой демократии — 0,35% (участвует впервые)

Результаты выборов по одномандатным округам:

1. «Единая Россия» — 208 (198 на прошлых выборах)

2. КПРФ — 5 (9 на прошлых выборах)

3. «Справедливая Россия» — 4 (8 на прошлых выборах)

4. ЛДПР — 2 (2 на прошлых выборах)

5. Партия «Родина» — 1 (1 на прошлых выборах)

6. Самовыдвиженцы — 4

P.S. Результаты голосования по одномандатному округу № 25 в Кировской области из-за технической ошибки признаны недействительными. 23 сентября облизбирком примет решение о признании выборов несостоявшимися по этому одномандатному округу и назначит новые. Этот округ в подсчете итогов по одномандатным округам в данный момент не учитывается.

Трехдневный марафон выборов пройден, пора зафиксировать — кто победил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

СКОЛЬКО КРЕСЕЛ ПОЛУЧИТ КАЖДАЯ ПАРТИЯ?

Отталкиваясь от промежуточных результатов, получаем такую картину:

1. «Единая Россия» — 347 мандатов

2. КПРФ — 38 мандатов

3. ЛДПР — 24 мандата

4. «Новые люди» — 19 мандатов

5. Справедливая Россия — 16 мандатов

6. Самовыдвиженцы — 4 мандата

7. Партия «Родина» — 1 мандат

ОБЪЯСНЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ: ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ

Главным победителем этих выборов стала «Единая Россия» — партия президента и Верховного главнокомандующего. Она набрала 57,83% голосов. И это колоссальный рывок. На прошлых выборах в Госдуму мирного 2021 года ЕР набрала 49,82%. Это самая красноречивая демонстрация поддержки президентского курса.

Второе место традиционно получила КПРФ. Но победа получилась с горьким привкусом — всего 13,76% (на 5% ниже прошлого результата). Что свидетельствует о двух тенденциях: армия поддержки коммунистов стареет, их становится все меньше. А новых идей, которые привлекли бы избирателей, так и не найдено.

Третьими уверенно стали либерал-демократы. Это были их первые выборы без неподражаемого Жириновского. Все ждали, что покажет партия без него. И, возможно, благодаря ностальгии по ВВЖ партия набрала хорошие 9% (на 1,5% больше, чем в прошлые выборы). А может, просто смогла найти нужные слова для избирателя.

Еще одна сенсация (после триумфа ЕР) — это прорыв на 4-е место «Новых людей» — они набрали 7,96% голосов, подросли с 2021 года в полтора раза, сумев объединить в себе запрос на обновление и поддержку бизнеса с точечным попаданием в запросы аудитории — например, поддержкой законов о борьбе с домашним насилием.

А главным разочарованием стал результат «Справедливой России». Эсеры балансируют в шаге «от вылета», набрав ровно 5% — а это проходной барьер. На долю процентов меньше — и партия вне парламента. На предыдущих выборах СР финишировала с 7,46%. Но глава ЦИК Элла Памфилова «справедливороссов» поддержала, заметив, что подсчет голосов еще не закончен.

— Судя по тому, что мы знаем, у «Справедливой России» есть все шансы преодолеть барьер, — заявила глава ЦИК.

Окончательного подсчета 100% бюллетеней придется ждать до 25 сентября — в этот день, после обработки всех данных и жалоб, ЦИК обещает выдать финальный результат.

Эти выборы стали рекордными по явке людей на участки и сайт голосования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КОНСТИТУЦИОННОЕ БОЛЬШИНСТВО «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Однако результаты голосования по спискам — это лишь половина депутатских кресел. 225 из 450. Еще 225 мест будут отданы победителям в одномандатных округах. Здесь лидирует также «Единая Россия». Причем с огромным отрывом (см. «результаты голосования»).

В сумме это дает «Единой России» конституционное большинство в Госдуме — более 301 места. А это — право вносить поправки в Основной Закон страны.

Другой интересный итог — даже один депутат в поле воин. Прошедший в Госдуму одномандатник от «Родины» не просто будет голосом партии в парламенте. Это дает «Родине» возможность не собирать подписи для участия на следующих выборах.

ИТОГИ ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Дистанционное электронное голосование на выборах применялось в 32 регионах и, отдельно, в Москве — в столице своя система. Результаты ДЭГ по стране показательны. Тем более что аудитория дистанционки только растет — через Сеть в 32 регионах проголосовали 3,65 млн человек.

— «Единая Россия» набрала по электронке на 8% меньше голосов. Это связано с тем, что воюющие регионы и бойцы на передовой не голосовали дистанционно, а именно там, традиционно, поддержка партии власти сильна.

— Второе место с результатом 15,41% заняли «Новые люди». Это связывают с тем, что основная аудитория дистанционки — активные россияне в возрасте от 35 до 60 лет, у которых политика поддержки предпринимательства и социальных инициатив вызывает доверие.

— КПРФ дистанционно набрала в голосовании по интернету на пару процентов меньше — 12,23%. Здесь объяснение понятное — более возрастная аудитория предпочитает классический способ волеизъявления на участках.

— Выше результат и у ЛДПР — 10,79%, что показывает перспективы патриотической, но альтернативной партии власти линии.

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