«Россия добывает себе утраченное будущее»: что ждет страну после выборов

После выборов Россия приступит к новому этапу борьбы за будущее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 21 сентября, в «Самом добром вечере» (программа на Радио «Комсомольская правда») принял участие главный редактор газеты «Завтра», поэт, писатель, художник Александр Проханов.

Но - прежде у нас состоялся такой вот разговор…

Мария Баченина, ведущая Радио «КП»:

- Александр, пока Александр Андреевич Проханов не появился в эфире, хочу спросить вас обывательское. Вы голосовали ногами или онлайн?

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Ногами. Я всегда так голосую. И дожидаюсь последнего дня голосования. Почему? Потому что там (на избирательном участке) очередь возникает. И мне бывает интересно…

Во-первых, посмотреть, кто пришел голосовать. Во-вторых, поговорить с людьми.

Я не спрашиваю у них, за кого они. Были там два-три человека, которые меня узнали, и мы с ними просто поговорили.

М.Баченина

- О чем говорили в очереди?

А.Гамов:

- О «Комсомолке», о жизни, о том, что мало продовольственных магазинов стало у нас в Крылатском… Что раньше были такие - на колесах вагончики, где свежую (и не дорогую) колбасу можно было купить. Теперь вот их нет…

М.Баченина:

- К нам присоединился Александра Андреевич Проханов. Как слышите нас?

Главный редактор газеты «Завтра», поэт, писатель, художник Александр Проханов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А.Проханов:

- Да, прекрасно, здравствуйте.

А. Гамов:

- А это Гамов, биограф великого писателя. Я звоню вам как родному. Рядом моя любимая ведущая, которую вы хорошо знаете, Маша Баченина.

М.Баченина:

- Как настроение? Что в сердце в эти важные дни для России? Вы один из символов патриотизма Отечества… О чем ваши мысли?

А.Проханов:

- Убежден, что сейчас, когда завершились выборы, в жизни России накопилась масса проблем, масса начинаний, масса ожиданий, масса печалей и даже страхов… В нашей жизни настал период великих перемен, великих свершений. Мы наконец приступили к еще одному новому этапу нашей борьбы за русское будущее.

В 1991 году, когда войска Язова трусливо убегали из Москвы (Речь о событиях 19 - 21 августа 1991-го), я испытал мистическое чувство ужаса. Я испытал какой-то невероятный ужас.

Мне показалось, что я оказался один на земле. Что исчез воздух, исчезло пространство, остановилось время.

Теперь, когда я задним числом размышляю над этим состоянием, понимаю, что тогда чувствовал.

Я чувствовал, что у России отобрали будущее. Отняли, отрезали, отсекли, опрокинули его в прошлое. А будущее передали другим народам - Китаю, Америке…

И после этого через некоторое время, а теперь особенно, Россия добывает себе это утраченное будущее. Добывает его через невероятные усилия, кромешные труды, через кровь, через слезы, через подвижничество, через великие подвиги.

Идет борьба за будущее. И сегодня я ищу это будущее, ищу подтверждение этого будущего.

Я посещаю ядерные центры. Я восхищен ядерщиками, строителями ядерных ускорителей.

Один из них только что был запущен в Кольцове, президент запускал. Этот ускоритель позволит нам раскрыть тайны вещества, тайны бытия… Открыть совершенно новые, уникальные элементы, пополнить ими таблицу Менделеева, создать новую науку, новую металлургию, новое видение вселенной.

Я посещаю вирусологические центры, я вижу вирусологов - этих удивительных людей, у которых в руках не гранатометы, не С-400, у них в руках пипетки, пробирки, маленькие колбочки.

Они сражаются с наступающими на нас чудовищными эпидемиями, о которых мы еще не знаем и не ведаем. Они только зарождаются где-то в болотах Лимпопо, может, даже во льдах Антарктиды.

И эти люди уже готовят вакцину против этой эпидемии. Это воины нашего невидимого фронта, это Герои, которые отражают это грядущее несчастье.

Я посещаю Институт космических исследований, смотрю на этих удивительных людей… Которые сейчас, здесь, сидя в Москве за своими кафедрами, за своими столами, мыслят и думают… И общаются с Луной, с Солнцем, с Венерой, с галактиками, с Солнечными системами, метеоритами, загадочными явлениями, которые двигаются в сторону Земли.

Они выстраивают вселенную и ищут в этой вселенной место России.

Потому что Россия это страна вселенной. И в этой вселенной у России есть свое суверенное место.

Я посещаю математических лингвистов, людей таких высоколобых, яйцеголовых, которые с помощью математики, с помощью современных видений структур мира, стараются воскресить языки прошлых умерших народов. И в этих языках отыскивают их культуры, их смыслы, их поэмы, их философии, их мистерии.

А также они пытаются создать язык будущего человечества, язык, на котором говорили бы все люди, все народы, все религии…

…Будущее России, я тебя чувствую!

- Спасибо вам, Александр Андреевич!

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