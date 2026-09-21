Купцы первой гильдии времен палеолита: «россияне» вели далекую торговлю 40 тысяч лет назад

Под Воронежем археологи нашли около 50 ракушек, которые использовались, как украшение. Фото: archeo.ru

Сорок тысяч лет назад наши далекие предки уже вели торговлю за тысячи километров. Кто они, купцы первой гильдии эпохи палеолита? Археологи из Института истории материальной культуры РАН сделали удивительные находки на знаменитой стоянке Костенки в Воронежской области. Они обнаружили около 50 ракушек. Что же в этом удивительного?

МОДА – ВСЕГДА МОДА

Древнейший человек уже стремился к тому, чтобы одеваться красиво и даже модно. Недавно российские археологи реконструировали костюм древнейших обитателей России (стоянка Сунгирь под Владимиром). Оказалось, что пресловутые «шкуры», в которые якобы только и кутались люди тех далеких лет, были изящно, и даже изощренно расшиты бусинами из мамонтовой кости.

И вот новое открытие, на другом, и даже еще более древнем памятнике, под Воронежем: археологи нашли около 50 ракушек, которые использовались так же, как севернее – мамонтовая кость, как украшение. Их, скорее всего, нашивали на верхнюю одежду. Впрочем, не исключено: что-то служило просто «бижутерией».

Возраст находок около 41 тысяч лет.

ИЗ ДАЛЕКИХ КРАЕВ

Хотя львиная доля ракушек собрана прямо тут же, на пляже реки Дон, две – морские, и это наводит на мысли. До ближайшего моря, Черного, около тысячи километров.

- Среди находок этого сезона — две раковины морского моллюска Tritia reticulata с отверстиями для подвешивания. Еще 48 украшений изготовлены из раковин речных моллюсков Theodoxus fluviatilis и других видов. Эти раковины обитатели стоянки могли собрать непосредственно в Дону, всего в нескольких сотнях метров от своего поселения. Таким образом, для изготовления украшений использовали как доступный поблизости материал, так и раковины, принесенные издалека, - говорит руководитель раскопок, старший научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Андрей Синицын.

Пока непонятно: эти раковины древние люди принесли с моря как реликвию, как память о тех временах, когда сами жили там? То, что престижные украшения (ракушки – они и есть!) передавались из поколения в поколение, несомненно. Другой вариант – «торговля», точнее, межплеменной обмен.

Историки уже сталкивались с тем, что даже в палеолите некоторые характерные вещи оказываются за тысячи километров от места «добычи». Показательна история с янтарем: он с глубокой древности распространен по всей Европе, а ведь «водится» солнечный камень только на Балтике.

Конечно, это была торговля без караванов и профессиональных купцов. Но тем удивительней, как путешествовали вещи, передаваемые из рук в руки сотнями племен.

Костенки – всемирно известный археологический комплекс. Фото: archeo.ru

МЕСТО СИЛЫ

Костенки – всемирно известный археологический комплекс. На относительно небольшой территории сгрудились около 60 стоянок, «городов» каменного века. Люди жили здесь 45-15 тысяч лет назад.

Именно здесь археологи раскрыли поразительные жилища, нечто вроде чумов, сделанные целиком из бивней и костей мамонта. Мамонтову кость находили здесь еще при царях, отсюда и название «Костенки», но кто же знал, что мамонт попадается тут не просто так, и что здесь есть кое-что намного более ценное.

В Костенках же раскопаны знаменитые палеолитические Венеры, небольшие женские статуэтки. Во времена палеолита практически не изображали мужчин, но женщин – непременно. Значит ли это, что в те далекие времена люди жили при матриархате? Или это главная богиня? Пока – загадка.

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