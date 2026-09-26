Медведь лапу не сосет и общается телепатией: Что заставило умных хищников ополчиться на людей

Редко кому удается выжить после того, как медведь уже напал Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мишки косолапые ворвались в криминальные хроники. От когтей и клыков с начала лета погибло как минимум полтора десятка. Что стряслось? Давайте разберемся.

СОШЛИСЬ ДВЕ ПРИЧИНЫ И “ВЫСТРЕЛИЛИ”

Бурый мишка в России защищен законом. Охота на него жестко квотируется. В результате за последние без малого сорок лет численность медведей выросла в 2,3 раза (Минприроды дает точную цифру, 307 тысяч особей, но, конечно, точность здесь условна). Именно этим обстоятельством чаще всего пытаются объяснить всплеск инцидентов с участием медведей. А также тем, что человек изрядно свинячит, устраивает свалки, а медведи там кормятся.

И все это отчасти так. Но почему именно в этом году столько трагедий?

Есть две основные причины, рассказал в эфире Радио “Комсомольская правда” зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар. Одна причина «длинная», и ее влияние накапливалось годами, а другая актуальная, характерная для этого года. Сойдясь вместе, они и «выстрелили».

Во-первых, медвежьи семьи становятся все больше:

- В начале нулевых годов у медведицы в среднем рождалось 2,2 медвежонка, сейчас - 2,5 и больше. Причины совершенно неизвестны, мы не понимаем процесса, происходящего в природе. Известно, что у мелких млекопитающих (лемминги, зайцы, куропатки) и птиц есть цикличность популяции, и она короткая, скажем, четыре года. Не исключено, что цикличность есть и у крупных животных - лосей, медведей, - но она длиннее, например, лет двести. И мы ее не видим просто потому, что нам не хватает наблюдательных данных.

Во-вторых, на Юге Сибири в результате глобального потепления случился недород кедровых шишек. Холодолюбивым кедрам слишком жарко, чтобы плодоносить:

- А это основной корм бурого медведя. Я говорил с очевидцами, все утверждают, что «медведи худые, как велосипеды», жира нет вообще, - говорит Михаил Кречмар.

Будучи худым и голодным, медведь в берлогу не ляжет. Он идет за едой к человеку, в результате чего и случаются трагические встречи.

- Обычно всплеск нападений происходит в последние 2-3 недели перед морозами и снегопадами. А до этого момента на Юге Сибири, например, еще месяца полтора. Значит, пик инцидентов еще впереди, - говорит Михаил Кречмар.

ЧЕЛОВЕК, КОРМИ МЕНЯ

Одно из первых неспровоцированных нападений медведя на человека произошло в 2016 году, рассказывает доктор биологических наук, профессор, заслуженный зоолог РФ Анатолий Кудактин, который участвовал в расследовании того инцидента:

- Это была не защита потомства, когда медведица бросается на человека, задумавшего сфотографировать или погладить медвежат. Просто человек шел по тропе, на него набросился медведь.

Оказалось, неподалеку от этого места туристы устроили импровизированный «пункт прикорма», оставляли сладости, тушенку.

- Медведь привык: раз пришли туристы, пришла пища. У животного случилась трансформация поведения. Человек из существа, которого надо бояться, стал ассоциироваться с едой. Вот медведь, завидев туриста, и вышел к нему. А турист от него побежал. Все, что бежит, для медведя законная жертва, - объясняет зоолог.

Современный человек тянется к природе. Но не знает ее. Мишка кажется неуклюжим. Убежать от него не проблема? Как бы не так! Однажды Анатолий Кудактин заметил медведя в почтительном отдалении от себя. Биолог лишь глазом моргнул, а медведь стоял перед ним лицом к лицу. В глаза зверя, кстати, смотреть категорически нельзя. Это приглашение к драке.

А еще медведи очень умны, говорит Анатолий Кудактин. Вы даже не представляете, насколько.

Одно из первых неспровоцированных нападений медведя на человека произошло в 2016 году. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Я БОЛЬШЕ ТЕБЯ!

Вот встали медведи после зимней спячки. Кстати, вне зависимости от «глобальных потеплений», это всегда происходит накануне 8 марта. «Хотят женщин поздравить», смеется Анатолий Кудактин. И самцы отправились отыскивать свою территорию. А если ее еще нет, зверь молодой - предстоит ее сформировать. И часто их «летнее пространство» очень далеко от зимней берлоги.

Мишки царапают деревья, трутся спиной, оставляя свой запах. Столкнувшись с признаками присутствия другого самца, медведь первым делом пытается ему заочно доказать, что он тоже громадный и страшный. Он берет камень или ствол, встает на него, и царапает дерево выше, чем соперник. Пусть тот увидит, и поразится моему росту. У большого зверя широкий шаг. Заприметив широко расставленные следы, молодой и еще не очень крупный медведь... имитирует эффект широкого шага. Идет, как человек, который перешагивает через лужи.

Запах у каждой особи свой:

- Мы делали эксперименты: собаки без труда отличают одного медведя от другого. Сами медведи, конечно, тоже, - уверяет ученый.

Но самое поразительное - это некая связь, которая существует между всеми медведями мира, и которую невозможно объяснить рационально. Это как «эффект сотой обезьяны», объясняет Анатолий Кудактин. Эффект, или, скорее, научная легенда гласит: если одна особь чему-то научилась и научила соседей, то все остальные животные получают это знание телепатически. Главное, чтобы количество наученных превышало некий предел, условно сто. Заметили это впервые на японском острове Якусима в 1952 году. Зоологи вываливали на пляж сладкий картофель (батат), и макаки его ели, только песок на зубах скрипел. Вдруг одна догадалась, что батат можно помыть, море-то рядом. Вскоре все на острове мыли батат («изобретатель» научил), но потрясающе: и макаки в зоопарках по всей стране - тоже!

- У медведей такое точно есть! - недоумевает Анатолий Кудактин.

Возможно, именно этим эффектом объясняется то, что мишки по всей планете потянулись за едой к человеку. Одно дело Кавказ, где сплошь туристские тропы, но ведь и в тайге медведь стал смотреть на хомо сапиенс как на источник вкусного, не чудеса ли.

И пусть с обезьянами - это всего лишь научная легенда, а факт в том, что человек мусорит что на Кавказе, что в Сибири, потому и меняется поведение зверей. Ну а вдруг правда?

МОЗОЛЬ - МОЙ НАВИГАТОР

После такого стоит ли удивляться, что у медведей в голову вмонтирован GPS, и ориентируются они превосходно. На лапах к осени образуются мозоли. Поразительно, но эти мозоли - часть навигационной системы. Мозоль делает лапу чувствительней и позволяет чувствовать расстояние.

К холодам эта чувствительность выходит боком: от мозолей лапы мерзнут. Это и есть причина, зачем косолапому укрытие, говорит Анатолий Кудактин, «дай ему валенки, он всю зиму будет ходить». В берлоге мозоли отслаиваются и к концу холодов выглядят, как будто их грызли. Вот почему и возник миф про «сосание лапы».

Другое животное, уложи его на месяцы спать, погибло бы от токсинов в собственной моче. Медведи - нет. Оказывается, рассказывает биолог, их почка - это как гроздь винограда. Она состоит из массы мини-почек. Именно эта система предохраняет организм от ядов, и эффективно превращает накопленный за лето жир в энергию.

- Вот бы нам на Марс так летать! - смеется Анатолий Кудактин. - Поспал во время полета по «медвежьей» модели, прибыл как новенький.

Согласитесь, после таких рассказов вы уже не смотрите на медведя как на безумную глыбу с маленькими злыми глазами. Это тонкое и умное животное. Которое, уверен Анатолий Кудактин, запрограммировано природой на избегание контакта с человеком. Медведь как бы признает наше первенство и молчаливо уступает дорогу... Но что-то изменилось?

Возможно, тот случай в 2016 году и стал спусковым крючком. Великий и страшный человек оказался смертен, и не так уж силен. И если верить «эффекту сотой обезьяны», про это «узнали» все.

- Как только медведь один раз попробует убить человека, он станет людоедом, - признает Анатолий Кудактин.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Поставить зеркала и пункты питания

Дискуссия в основном крутится вокруг двух моментов. Хватит мусорить (пожелание насколько утопичное, насколько и запоздалое) и «давайте активнее стрелять».

Подход нужен тонкий, считает Анатолий Кудактин. Например, миграционные пути медведей известны. Так почему бы не обустроить на них «остановочные пункты» с фруктами, так, чтобы звери человека не видели, а снедью лакомились. Людям же четко сообщить, где проходят медвежьи тропы: не ходите туда!

Другое возможное решение - ставить перед населенными пунктами выпуклые зеркала. Заглянув в него, мишка увидит нечто огромное (себя на самом деле) и убежит.

А в целом проблема вызревала давно, «нарыв прорвался», и понятно, что нужны серьезные дискуссии специалистов. Просто убить животных - лучший ли путь? В конце концов, мишка - символ России. Замучаемся потом по ДНК восстанавливать.

Повстречав медведя, попытайтесь незаметно уйти. Вас спасет автомобиль, крепкая дверь. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

ИНСТРУКЦИЯ (НАДЕЕМСЯ, НЕ ПРИГОДИТСЯ)

Что делать при встрече с медведем, советует Михаил Кречмар

Если вы его видите, а он вас еще нет:

! Сообщите о животном по номеру 112

! Помните, что медвежата так же опасны, как взрослые

! Попытайтесь незаметно уйти. Вас спасет автомобиль, крепкая дверь

! Не кричите и не размахивайте руками или палками

Если он вас увидел:

! Включите на телефоне громкую музыку, идеально рок, это отпугнет

! Снимите куртку и поднимите над головой. Медведю (их зрение - это примерно наше минус 5) покажется, что вы вдруг выросли, и он испугается

! Только в крайнем случае спасайтесь на дереве. Молодой полезет за вами, пожилой не захочет

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Некоторые историки говорят, что подлинное русское название медведя забыто, потому что было прочно табуировано. Слово «медведь» («мед ведающий») - это конструкция, призванная заместить настоящее имя, которое не полагалось произносить. Иначе «придет, в лес унесет». Вот как боялись!

С другой стороны, в сказках мы видим не страшного, и даже дружелюбного, персонажа. Он повелитель леса, и все звери перед ним трепещут, но человеку скорее помогает. Правда, фольклористы иногда призывают не читать сказки «в лоб». Дескать, приключения героя в избушке медведя на самом деле происходят «на том свете».

Летописи говорят, что охота на медведя была прерогативой княжеского сословия. Лучшие люди показывали свою удаль, отправляясь на поединок с голыми руками. Скоморохи, переворачивавшие привычные социальные конструкции, приручали и водили мишек по ярмаркам, чтобы показать: ваш князь хвастается охотничьим подвигом, посмотрите же на его противника, в бабьем наряде под дудку пляшет.

Цари, начиная с Ивана Грозного, держали сотни животных, чтобы на потеху травить их собаками. Медведи были своего рода «гладиаторами старой Руси».

Водить медведей по ярмаркам запретил в 1867 году император Александр II. Царь исходил из жалости: состояние ручных мишек было плачевным. Исполнение указа обернулось противоположностью. Власти на местах принялись убивать домашних медведей, разыскивая их по деревням, в результате чего погибли тысячи животных.

В советское время иногда (например, в 1960-е годы) решали, что «популяция разрослась», объявляли награду (около 25 рублей), и народ нес в специальные пункты туши, лапы, скальпы и прочие доказательства. Но целенаправленных кампаний на уничтожение медведя «как класса» ни Россия, ни СССР не знали.

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