Ирина Шейк и Арина Соболенко на подиуме и неузнаваемая Наоми Кэмпбелл в образе блондинки: как прошло шоу Vogue World

Арина Соболенко и Ирина Шейк. Фото: Stefania M. D'Alessandro и Arnold Jerocki/Getty Images for Vogue

В Милане в Галерее Виктора Эммануила II прошло ежегодное шоу Vogue World, объединяющее высокую моду, а также музыкальные и танцевальные выступления. Мероприятие получилось поистине звездным. По подиуму ходили Дженнифер Лопес, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Cardi B, а в первых рядах сидели Моника Беллуччи, Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Дакота Джонсон.

56-летняя Наоми Кэмпбелл шокировала публику сменой имиджа. Темноволосая супермодель нарастила белые локоны. С белыми волосами и в темных очках Наоми не сразу узнали. Для мероприятия она выбрала эффектный твидовый костюм, который дополнила черными лодочками.

Наоми Кэмпбелл. Фото: Daniele Venturelli/Getty Images for Vogue

Удивила преображением и 59-летняя Памела Андерсон. Напомним, что актриса вообще не красилась несколько лет после смерти любимого визажиста от онкологии. Но на шоу Vogue World Памела впервые за долгое время появилось с макияжем — звезде подвели глаза и растушевали стрелки. А на голове сделали причёску в стиле ретро. Андерсон была одета в золотое платье.

Памела Андерсон. Фото: Arnold Jerocki/Getty Images for Vogue

Моника Беллуччи по традиции выбрала total black look — бархатное пальто она сочетала с длинным полупрозрачным платьем. 61-летняя актриса пришла поддержать свою 22-летнюю дочь Деву Кассель, которая в этот вечера дефилировала по подиуму.

Моника Беллуччи. Фото: Daniele Venturelli/Getty Images for Vogue

Дева Кассель. Фото: Daniele Venturelli/Getty Images for Vogue

Дакота Джонсон продемонстрировала шикарную фигуру и длинные ноги в откровенном образе: 36-летняя актриса надела юбку мини, которую сочетала с прозрачными брюками с кружевом. Сверху звезда «Материалистки» накинула объёмный жакет.

Дакота Джонсон. Фото: Daniele Venturelli/Getty Images for Vogue

На подиуме тоже был сплошной звездопад. Дефилировали 57-летняя Дженнифер Лопес в черном приталенном платье с пышной юбкой, 31-летняя Джиджи Хадид в пестром наряде с викторианским воротником, 33-летняя Карди Би с платье с принтами в виде обложек Vogue.

Дженнифер Лопес. Фото: Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Vogue

Джиджи Хадид. Фото: Arnold Jerocki/Getty Images for Vogue

Карди Би. Фото: Arnold Jerocki/Getty Images for Vogue

Экс-бойфренд Меган Фокс, 36-летний рэпер Machine Gun Kelly вышел на подиум в ярком оранжевом комбинезоне прямо с сигаретой в руке.

Machine Gun Kelly. Фото: Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Vogue

В шоу также приняла участие вторая ракетка мира, 28-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она вышла на подиум в коричневом блестящем платье в пол. Многие отметили, что на теннисном корте Арина чувствует себя куда увереннее, чем на подиуме. Сама спортсменка не стала этого отрицать и поделилась, что походке ей предстоит еще научиться.

Арина Соболенко. Фото: Arnold Jerocki/Getty Images for Vogue

Кстати, незадолго до начала шоу 40-летняя Ирина Шейк дала Арине мастер-класс по походке. Соболенко в ответ произнесла: «Учусь».

Ирина Шейк. Фото: Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Vogue

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