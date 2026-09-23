Робот-гуманоид, вышедший на подиум, стал звездой Недели моды в Лондоне

Фото: скриншот видео.
Человекоподобный робот, одетый в черный полушубок, вышел на подиум на показе британского бренда Tulasi в рамках Недели моды в Лондоне. Робот в мехах уверенно дефилировал, пока изумлённые зрители снимали его на телефоны.
Видео с гуманоидом тут же разлетелось по соцсетям. Некоторые интернет-пользователи успели пошутить на тему будущего моделей. Впрочем, походке гуманоиду стоит еще поучиться у той же Ирины Шейк. Пока она слишком далека от идеала.
Дефиле робота, ставшее самым обсуждаемым событием недели моды, состоялось в рамках демонстрации весенне-летней коллекции Tulasi под названием Omnia Vanitas.
Tulasi — премиальный бренд женской одежды, основанный дизайнером Туласи Пармар. Специализируется на создании изделий, как для реальной жизни, так и для виртуального пространства и AI-гуманоидов. В ассортименте марки представлены пальто, бомберы, шубы и другие вещи.
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