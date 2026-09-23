«Россия при Николае II была процветающей страной. Это большевики создали миф, что он был слабым и кровавым царем...»

За несколько дней до выхода картины в прокат состоялась премьера в кинотеатре «Синема парк Мосфильм» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Романовы. Преданность и предательство» - фильм о Николае II, его супруге Александре Федоровне и их детях. В 1913 году, когда праздновалось 300-летие династии Романовых, никто из них и в ночном кошмаре представить не мог, что через пять лет они будут расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. «Романовы» - как раз двухчасовая хроника этих лет: от Первой мировой войны до последних месяцев и дней в Тобольске и Екатеринбурге.

Писатель и историк Сергей Козлов, автор одноименной книги, вышедшей в издательстве «Комсомольская правда», основывал свой роман и сценарий на документальных свидетельствах (некоторые лишь несколько лет назад были рассекречены британской разведкой). Эта самая разведка сыграла свою роль в трагедии Романовых и России, - несмотря на то, что Россия была верным союзником Великобритании в Первой мировой. Предательство, впрочем, не только в этом. Георг V, король Великобритании, кузен Николая II, даже внешне невероятно похожий на него, так и не предоставил убежище ни «старине Ники» и его семье, ни его брату Михаилу. К слову, Михаил - тоже один из главных героев фильма; там описывается его любовь к Наталье Брасовой, из-за которой он сильно поссорился с императором...

Режиссер Василий Чигинский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В фильме снялись изумительные актеры - от Виталия Кищенко и Ксении Кутеповой в ролях Николая и Александры до Олега Василькова в роли Якова Юровского, непосредственного руководителя расстрела. За несколько дней до выхода картины в прокат состоялась премьера в кинотеатре «Синема парк Мосфильм», а еще - пресс-конференция в пресс-центре «Россия сегодня». На ней создатели рассказали, как шла работа над картиной.

Виталий Кищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Олег Урушев:

- Мы работали над «Романовыми» порядка трех лет. Создавали сценарий, концепцию, отсматривали объекты... В итоге получился целый культурологический проект. Одной из важных его частей стал роман тюменского автора Сергея Сергеевича Козлова, вышедший в издательстве «Комсомольская правда». 35 000 экземпляров на 1 августа уже продано, к премьере отпечатано еще 15 000 - то есть это настоящий бестселлер! Еще есть полнометражный художественный фильм - вот тот, который в прокате с 24 сентября. И 12-серийная телеверсия, которая будет показана на Первом канале в следующем году. Причем фильм - это чистый байопик, погружение на два часа в жизнь семьи Романовых. А сериал - исторический детектив, и там главный герой - ротмистр Орлов, который пытается спасти царскую семью. Исторически доказано, что такая попытка была, но оказалась безуспешной... История последних лет и дней Романовых - период, наиболее оболганный большевистскими историками: с целью оправдать свою кровавость они обвинили Николая II в том, что жестоким был - он. Они создали штамп, что Николай - слабый и кровавый царь. Но сегодня-то мы знаем, что более кровавого периода, чем большевистский, в нашей истории не было! Мы в своей работе ориентировались на замечательную книгу митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи»: там собраны объективные факты, доказывающие, что период Николая был как раз самым процветающим, Россия выходила в мире на передовые позиции во многих отраслях. По металлургии, по производству пшеницы. Самая электрифицированная страна в Европе была Россия! А сельское образование в ней было таким, что мы и сегодня не всегда до него дотягиваемся. Это был великий период в истории России, как бы сейчас сказали - самый креативный. Никакой Россия была не темной. Николай II отправил тысячу русских инженеров в помощь развитию Америки!

Продюсер Олег Урушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Но об этом знают далеко не все. Да что там: мы показывали фильм московским студентам и старшеклассникам, и оказалось, многие не знали, что император и его семья были расстреляны! Говорили: «Когда на экране доставали наганы, мы думали, что они спасутся!» Мы были в шоке! Так что одна из задач фильма - заинтересовать российской историей молодежь, чтобы они не были манкуртами.

Екатерина Гусева сыграла в картине Наталью Брасову (Шереметьевскую), морганатическую супругу великого князя Михаила Александровича Романова (его роль исполнил Иван Колесников).

- Это настолько интересная женщина... У нее до встречи с Михаилом Александровичем было два венчаных брака и два развода, и семья великого князя была категорически против их венчания, не принимала эти чувства. Но между ними вспыхнула такая любовь... Я еще до того, как получила предложение играть Наталью Сергеевну, о ней читала. А потом, на съемках, мы с Ваней Колесниковым, замечательным артистом, как-то сразу почувствовали друг друга, нежная нотка какая-то зазвенела, возникла «химия» - это очень важно! А вообще, я хочу сказать спасибо за этот фильм Олегу Урушеву и режиссеру Василию Чигинскому. В советское время все это было каким-то полу-анекдотом, полу-шуткой: «Откровенно говоря, мы царя убили зря». А сегодня все это становится покаянием. Мы действительно осмысляем, что произошло с нами тогда, и это очень важно.

Екатерина Гусева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев четверть века назад стали звездами одновременно, снявшись в «Бригаде». Сейчас Дюжев сыграл в фильме Григория Распутина. И на пресс-конференции рассказал:

- Режиссер Василий Чигинский сразу меня спросил на пробах: читал ли я что-то о судьбе Григория Ефимовича, увлечен ли поисками правды о его судьбе? Я признался, что, как и многие, ограничился знаниями из школьной программы. Тогда Василий сказал: «Доверься мне! Я скажу, что нужно прочитать, с какими историками встретиться. Этот человек никакого отношения к гипнозу или к оккультизму не имел...» Я доверился. И счастлив этому. Я получил особенное удовольствие в работе, в приближении к личности Григория Ефимовича. На сегодняшний день я ему молюсь... Буду собирать инициативные группы, как когда-то при патриархе Алексии, царствие ему небесное. К нему приходила инициативная группа с просьбой канонизировать Григория Ефимовича, как убиенного во имя Христа. Он был убит с крестом в руках - взял крест, обернулся и раздался первый выстрел...

Дмитрий Дюжев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, фильм в прокате с 24 сентября. Думается, зрителям будет интересно после (или до) его просмотра прочитать книгу Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство» и сравнить ощущения, заодно дополнив свои впечатления от увиденного на экране. Ведь все, что есть в книге, в киноверсию не вошло...

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