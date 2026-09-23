Джиган периодически проходил лечение в реабилитационных центрах от зависимостей и возвращался в семью Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь сомнений о причинах развода Оксаны Самойловой с мужем не осталось. Как-то она обмолвилась знакомым: «Если бы вы только знали, что у нас происходит...» Самойлова молчала. А сегодня стало известно только об одной выходке ее мужа рэпера Джигана (Дениса Устименко) — мужчина стрелял в персонал, который работал в его подмосковном доме, а его дети все это время (почти 10 часов) прятались в шкафах и прощались с мамой по телефону, так как боялись, что отец их убьет.

Джиган расстрелял прислугу и взял в заложники детей: подробности

Как стало известно KP. RU ходят слухи в светских кругах, что Джиган не расплатился с одним из своих сотрудников, поэтому видео ЧП и всплыло, спустя два с половиной месяца.

Блогер Оксана Самойлова терпела долго — Джиган периодически проходил лечение в реабилитационных центрах от зависимостей и возвращался в семью. Но в прошлом году Самойлова не выдержала и подала на развод, она легко согласилась отдать половину нажитого имущества мужу, несмотря на то, что был брачный договор, по которому все принадлежало ей, и зарабатывает она больше — но женщина не стала спорить в суде, так спешила развестись.

Развод Оксаны Самойловой и рэпера Джигана оформили весной прошлого года. У пары четверо детей: 14-летняя Ариэлла, 11-летняя Лея, 9-летняя Майя, 6-летний Давид. Оксана не подавала на алименты, договорились делить пополам расходы на детей, и о том, что они будут проводить время по очереди с мамой и папой.

Теперь сомнений о причинах развода Оксаны Самойловой с мужем не осталось Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После развода Джиган остался жить в подмосковном доме семьи в поселке «Шато Соверен» площадью 750 кв м. Тогда как Оксана осталась жить на своей подмосковной ферме и в московской квартире.

Что известно о стрельбе Джигана в доме в Подмосковье: расстрелял прислугу и взял в заложники детей

В начале июля 2026 года Оксана Самойлова находилась в Италии — летала на вечеринку Gucci. Дети были с отцом в загородном доме, тогда и случилось ЧП. По сообщениям СМИ Джиган был не в себе: решил, что вокруг враги, которые хотят его убить, поэтому надо действовать первым. Собрал домашний персонал, заставлял признаться в преступлениях (которые они не совершали), стрелял в сотрудника.

За все это время (около 10 часов) домашние звонили Самойловой в Италию, друзьям семьи, а дети пряталась по шкафам и были на связи с мамой. Соседи вызвали полицию, когда услышали стрельбу. Примчались друзья семьи, они организовали приезд частных специалистов. Прибыла охрана КП, полиция. Позже прилетела и Самойлова из Италии — все они организовали срочный вылет Джигану в Израиль. На очередную реабилитацию. Если раньше было известно, что он лечится от зависимостей в Москве, то теперь за границей. Пострадавшие не стали писать заявление в полицию, на тот момент все согласились держат ЧП в тайне.

«Мама, мы умрем… Он запер нас. Мама, умоляю, он убьет нас...»

В момент ЧП в Италии на мероприятии рядом с Оксаной Самойловой была Ксения Собчак. Собчак пишет детали ЧП у себя в блоге: «Дети Оксаны Самойловой прощались с ней и думали, что отец расстреляет их вместе с персоналом во время его июльского обострения. В начале июля Джиган открыл стрельбу из боевого оружия по домашним сотрудникам. Он вызвал персонал в гостиную и начал обвинять всех в выдуманных проступках и преступлениях…

Старшая дочь Ариэлла в это время была на связи с матерью, которая была в отъезде, и держала в курсе происходящего: «Мама, мы умрем… Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас… Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас...» Его удалось скрутить через десять часов. Детей и домашних освобождали в частном порядке бывшие спецназовцы, специально вызванные для этого в поселок. Они действовали по протоколу операции освобождения заложников. После этого рэпера отправили в рехаб. Детей забрала Оксана. Психологи работали с ними по программе жертв теракта».

Рэпер Джиган устроил стрельбу в загородном доме Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

После стрельбы в Подмосковье Джиган уехал в рехаб в Израиль

У 41-летнего Дениса Устименко есть гражданство Израиля, есть друзья и знакомства в этой стране. Отправили на этот раз Джигана лечится подальше от дома и семьи. Он не первый раз проходит курс лечения от зависимостей. Сейчас он в частном реабилитационном центре, который специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимости. Пациентам на сайте заведения обещают комфортное проживание, индивидуальную программу, которую составляют врачи, психологи, консультанты по зависимостям, диетологи и тренеры по фитнесу.

Условия проживания как в хорошем отеле — комфортные комнаты, тренажерные залы, джакузи, ресторанное меню, арт-терапия, психодрама, массаж, есть поездки в Иерусалим, к Мертвому морю и в другие места. Доступ к средствам связи не ограничен. И Джиган пишет в соцсетях на иврите под архивными видео с семьей: «Я буду молиться, чтобы однажды все вернулось...» Стоимость лечения зависит от индивидуального курса, и может достигать за курс 2,4 млн. руб.

Джиган находится в рехабе и читает молитвы.

Реакция Джигана на скандал со стрельбой в его доме

После того, как стало известно о ЧП со стрельбой, которое устроил Джиган, он вышел на связь. Рэпер нашел как оправдаться, сообщил, что это все происки недоброжелателей. А это просто проходили очередные съемки для нового трека в его загородном доме. А он действительно в реабилитационном центре. Джиган говорит: «Рехаб это не плохо. Я в Израиле на святой земле. Пусть что хотят пишут. Я снимал сниппет (фрагмент трека - выпускают до премьера для подогрева интереса, примечание)». Предварительно Джиган собирался вернуться домой в октябре.

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