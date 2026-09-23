«Забудь, что я существую»: Настасья Самбурская жестко ответила Виталию Гогунскому на предложение выслать ей тысячу рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Актер Виталий Гогунский вспомнил о недавней критике со стороны его коллеги по «Универу» Настасьи Самбурской и неожиданно поблагодарил актрису за внимание к его музыкальному творчеству. В интервью Лауре Джугелии он заявил, что после резких высказываний коллеги его песни стали собирать больше прослушиваний. Сама Настасья в ответ записала колкое видео.
По словам Гогунского, если бы Самбурская, напротив, положительно отзывалась о его проекте, интерес аудитории мог оказаться значительно ниже. Артист даже сравнил ситуацию с третьим законом Ньютона, согласно которому сила действия равна силе противодействия. Гогунский оценил свой прирост аудитории примерно в шесть раз и предположил, что Самбурская фактически помогла ему привлечь внимание к музыке. В качестве своеобразной благодарности он предложил перевести ей проценты от полученных денег или хотя бы подарить букет цветов. При этом артист напомнил, что, как он утверждал, актриса заблокировала его.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Самбурская не оставила эту реплику без ответа. Она заявила, что не собирается принимать никаких денег от Гогунского, а заодно высказалась о количестве прослушиваний его песен. По ее подсчетам, речь идет примерно о нескольких тысячах рублей.
«Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к Виталию Гогунскому. Виталий, ты, честно говоря, не в себе. Во-первых, у тебя восемь тысяч прослушиваний, и если ты собрался с этой суммой мне переводить какие-то деньги, восемь тысяч прослушиваний - это примерно пару тысяч рублей, я думаю. Я, пожалуй, откажусь от этой несметной цифры в одну тысячу рублей, потому что боюсь, что это богатство меня просто-напросто развратит», - заявила актриса.
Отдельно Самбурская отвергла слова о блокировке. По ее версии, она никогда не заносила Гогунского в черный список, поскольку просто не считает нужным следить за его жизнью.
Затронула актриса и композицию «Прости, Виталий, прости». Самбурская подчеркнула, что автором песни является поэтесса Юлия Соломонова, а сама композиция, по ее словам, не была посвящена Гогунскому. «Затем, ты сказал, что я тебя заблокировала. Я никогда тебя не блокировала, потому что мне, в принципе, все равно на твое существование. И плюс песня «Прости, Виталий, прости» была написана поэтессой Юлией Соломоновой, и вообще не про твою честь. А то, что ты меня отметил на каком-то видео, где на меня сделали пародию прекрасную, это вообще не имеет к тебе никакого отношения, потому что вся Россия меня отмечала под этим прекрасным видео. И ты здесь вообще ни при чем. Так что просто забудь про меня, что я существую», - заявила Самбурская.
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