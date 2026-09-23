«Забудь, что я существую»: Настасья Самбурская жестко ответила Виталию Гогунскому на предложение выслать ей тысячу рублей

Настасья Самбурская Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Виталий Гогунский вспомнил о недавней критике со стороны его коллеги по «Универу» Настасьи Самбурской и неожиданно поблагодарил актрису за внимание к его музыкальному творчеству. В интервью Лауре Джугелии он заявил, что после резких высказываний коллеги его песни стали собирать больше прослушиваний. Сама Настасья в ответ записала колкое видео.

По словам Гогунского, если бы Самбурская, напротив, положительно отзывалась о его проекте, интерес аудитории мог оказаться значительно ниже. Артист даже сравнил ситуацию с третьим законом Ньютона, согласно которому сила действия равна силе противодействия. Гогунский оценил свой прирост аудитории примерно в шесть раз и предположил, что Самбурская фактически помогла ему привлечь внимание к музыке. В качестве своеобразной благодарности он предложил перевести ей проценты от полученных денег или хотя бы подарить букет цветов. При этом артист напомнил, что, как он утверждал, актриса заблокировала его.

Виталий Гогунский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самбурская не оставила эту реплику без ответа. Она заявила, что не собирается принимать никаких денег от Гогунского, а заодно высказалась о количестве прослушиваний его песен. По ее подсчетам, речь идет примерно о нескольких тысячах рублей.

«Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к Виталию Гогунскому. Виталий, ты, честно говоря, не в себе. Во-первых, у тебя восемь тысяч прослушиваний, и если ты собрался с этой суммой мне переводить какие-то деньги, восемь тысяч прослушиваний - это примерно пару тысяч рублей, я думаю. Я, пожалуй, откажусь от этой несметной цифры в одну тысячу рублей, потому что боюсь, что это богатство меня просто-напросто развратит», - заявила актриса.

Отдельно Самбурская отвергла слова о блокировке. По ее версии, она никогда не заносила Гогунского в черный список, поскольку просто не считает нужным следить за его жизнью.

Затронула актриса и композицию «Прости, Виталий, прости». Самбурская подчеркнула, что автором песни является поэтесса Юлия Соломонова, а сама композиция, по ее словам, не была посвящена Гогунскому. «Затем, ты сказал, что я тебя заблокировала. Я никогда тебя не блокировала, потому что мне, в принципе, все равно на твое существование. И плюс песня «Прости, Виталий, прости» была написана поэтессой Юлией Соломоновой, и вообще не про твою честь. А то, что ты меня отметил на каком-то видео, где на меня сделали пародию прекрасную, это вообще не имеет к тебе никакого отношения, потому что вся Россия меня отмечала под этим прекрасным видео. И ты здесь вообще ни при чем. Так что просто забудь про меня, что я существую», - заявила Самбурская.

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