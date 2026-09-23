Говоря о необходимости достичь мира на Украине, Белый дом продолжает продавать Киеву оружие через европейские прокладки Фото: REUTERS.

Западная пресса обсуждает вчерашние переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Весьма показательный анализ этой встречи опубликовал англичанин Иэн Прауд, проработавший почти четверть века на дипломатической службе, в том числе в британском посольстве в Москве.

Выводы Прауда по поводу президента США и главы киевского режима для них неутешительны: оба находятся в патовой ситуации, Зеленского ждет отставка, а исход специальной военной операции определит Россия на поле боя.

В статье для издания Responsible Statecraft под заголовком «Встреча Трампа и Зеленского - очередная бесполезная затея» Прауд замечает: никакого прорыва на переговорах не произошло. Намерение президента США добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной обречено на провал, поскольку подзуживаемый европейскими покровителями Зеленский желает продолжать удары по российской мирной инфраструктуре.

Но «Россия будет отвечать Украине тем же - при том, что РФ обладает стратегическими преимуществами. А именно экономическим весом, легкодоступными энергоносителями, развитой промышленной базой и численностью населения, достаточными для того, чтобы продолжать вести боевые действия гораздо дольше, чем это могла бы делать Украина».

Украинцам британец предрекает энергетический коллапс зимой. И констатирует, что проблемы с бензином в России гораздо менее значимы для нее, чем последствия российских ударов для Украины: «Зачем РФ соглашаться на зимнюю передышку для Зеленского?»

Встреча Трампа и Зеленского оказалась бесполезной Фото: REUTERS.

«ИСХОД КОНФЛИКТА ОПРЕДЕЛИТ РОССИЯ»

По поводу положения самого Зеленского автор замечает: сколько помощи ни направляй незалежной, ей никогда не будет достаточно. Между тем украинец требует нового оружия и денег, чтобы получить возможность воевать минимум до апреля будущего года. Но никаких поставок перехватчиков для ЗРК Patriot ему ждать не стоит, ведь с начала войны с Ираном Штаты израсходовали две трети своих запасов.

«Для Зеленского окончание войны будет означать конец его политической карьеры. Ожидается, что он проиграет будущие президентские выборы, - уверяет Иэн Прауд. - Он не способен смириться с тем, что Украина в любом случае потеряет весь Донбасс. Но исход конфликта будет определять Россия на поле боя».

По поводу положения самого Зеленского автор замечает: сколько помощи ни направляй незалежной, ей никогда не будет достаточно Фото: REUTERS.

«АДСКИЕ САНКЦИИ» ПОТЕРПЯТ ФИАСКО

Трампу перед выборами в Конгресс в ноябре (республиканцы рискуют потерять большинство и в Палате представителей, и в Сенате), конечно, хотелось бы объявить о «замирении» России и Украины. Однако применение законопроекта об «адских санкциях» как рычага давления на Москву чревато для Дональда большими проблемами.

Если он введет новые пошлины (до 100%) на товары из Китая и Индии - главных импортеров российской нефти - то, как и в период прошлогодней санкционной войны с этими странами, потерпит фиаско. Не говоря о зеркальных мерах со стороны индийцев и китайцев, рядовые американцы столкнутся с новым витком цен на бензин: «Это следует из анализа 2025 года, согласно которому до 90% стоимости пошлин, введенных против китайских экспортеров, было переложено на американских потребителей».

Говоря о необходимости достичь мира на Украине, Белый дом продолжает продавать Киеву оружие через европейские прокладки - и это «провальный внешнеполитический проект».

С учетом затянувшегося конфликта с Ираном над Трампом нависла угроза превращения в «хромую утку» по итогам ноябрьских выборов, прогнозирует Прауд.

СТРАНУ-БАНКРОТА В ЕС НЕ ВОЗЬМУТ

Рисует аналитик и картину безрадостного будущего для Украины: сменщику Зеленского на посту президента предстоит столкнуться с нежеланием европейских спонсоров финансово поддерживать страну на грани банкротства и с ужасной демографической ситуацией.

Реальной перспективы интеграции в ЕС у незалежной нет: «Богатые государства, такие, как Польша и Франция, не захотят делиться европейским бюджетом с новым членом, как бы сильно он ни пострадал в войне».

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