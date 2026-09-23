Голос близкого человека работает как успокоительное: психолог рассказала, чем грозит одиночество

Один на один с собой человек рискует все глубже «зарываться» в свою тревожность и мнительность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Недавно ученые доказали: одинокие люди даже биение своего сердца слышат по-другому, и в целом на сигналы организма реагируют более тревожно.

Марина Муравьева, практикующий психолог, автор книги «Я есть и этого достаточно» издательства «Комсомольская правда», прокомментировала KP.RU:

- А что такое одиночество? Первая ситуация: человек пережил тяжелый развод или кончину супруга. И он принимает решение какое-то время побыть один. Вторая: человек никогда не был в отношениях; он, может быть, способен их завязать, но поддерживать отношения ему невыносимо. Картина в этих ситуациях отличается принципиально.

У одиночества в целом есть нехороший флер. Мол, с человеком что-то не так. Однако, если решение «побыть одному» принято осознанно, его можно только приветствовать. Я рекомендую после, например, тяжелого развода сделать паузу, допустим, на год, чтобы осмыслить произошедшее, понять свои ошибки и ошибки партнера. Иначе есть риск просто повторить прежние, неудачные, отношения с новым человеком.

Сложнее с теми, кто, как они считают, в принципе «не создан для отношений». Им страшна сама мысль зависимости от кого-то. «Я сама (сам) зарабатываю, веду хозяйство, зачем мне нужен кто-то еще? Чтобы что, ругаться»?

Но штука в том, что человеку нужен другой человек. Он так устроен. Когда мы видим «принципиального одиночку», мы можем подозревать, что у такого человека есть, вероятно, какие-то пережитые травмы. К сожалению, с годами все усугубляется. Если по молодости удавалось с головой уходить в работу и тусовки, то к зрелому возрасту обнаруживаешь, что работать так много уже не в состоянии, да и для тусовок сил особо нет. Что остается? Сигарета, бокал вина, бесконечная лента социальных сетей? И как раз здесь развивается тревожность, нарушается сон.

Тревожность и без того является постоянным спутником человека в наше время. Ее испытывает едва ли не каждый второй. И близкий человек, его голос, его прикосновение служат успокоительным. А один на один с собой человек рискует все глубже «зарываться» в свою тревожность и мнительность.

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