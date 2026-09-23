Кто заплатит за новые самолеты: для авиапассажиров может появиться дополнительный сбор

Для авиапассажиров может появиться новый, «авиапромышленный», сбор — для компенсации части затрат, связанных с лизингом (долгосрочной арендой) и обслуживанием новых отечественных самолетов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

СМИ сегодня пугают: для авиапассажиров может появиться новый, «авиапромышленный», сбор — для компенсации части затрат, связанных с лизингом (долгосрочной арендой) и обслуживанием новых отечественных самолетов. Тех самых долгожданных МС-21 и SJ-100, которые авиакомпаниям действительно давно уже очень нужны.

Пока речь идет лишь об одной из инициатив, которая обсуждается между заинтересованными ведомствами и участниками авиаотрасли, - конкретных решений не принято. Что не отменяет вопроса: не придется ли действительно авиапассажирам в той или иной мере оплачивать обновление парка наших авиакомпаний?

Оба новых наших лайнера уже на подходе — завершается программа сертификационных полетов. Первые 18 лайнеров МС-21, как сообщают в Ростехе, в 2027-2028 годах получит «Аэрофлот» - по договору, который был подписан еще в 2023 году. Буквально на днях был подписан еще один контракт — на поставку «Аэрофлоту» 90 МС-21 с 2029 по 2032 год, а также на послепродажное обслуживание и полное техническое сопровождение всех 108 лайнеров.

Сбор могут сделать для тех самых долгожданных МС-21 и SJ-100, которые авиакомпаниям действительно давно уже очень нужны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поставки обновленных «Суперджетов» с отечественными двигателями ПД-8 (SJ-100), по последним данным, начнутся во второй половине 2027 года.

Но, кроме наличия самих новых самолетов, есть еще одна проблема — финансирования их поставок. Правительство уже несколько раз принимало решения о выделении денег на льготный лизинг новых воздушных судов, но эти решения не успевают за ростом предполагаемых затрат. Сейчас, как утверждают источники в авиаотрасли, стоимость нового МС-21 — более чем в два раза выше, чем недоступных теперь российским авиакомпаниям Airbus A320–200 и Boeing 737–800. И нужны новые самолеты не только «Аэрофлоту», но и другим, менее крупным и могучим компаниям.

- Новые Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350 в первые годы после запуска тоже стоили значительно дороже, чем их предшественники, а их эксплуатация требовала особых затрат на обучение и запчасти. Это обычная проблема для любого авиастроения, - объясняет профессор Финансового Университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. - Первые серии — это всегда высокие издержки на доработки и устранение возможных недостатков. Кроме того, масштаб производства мал, поэтому себестоимость самолета высокая. Зато когда серия выходит на 50-100 машин в год, цена падает на 20-40%. Наши МС-21 и "Суперджет" — это по сути инвестиции в технологический суверенитет. Через три-пять лет, когда серийное производство наберет обороты, стоимость и лизинг будут сопоставимы с западными аналогами. Но у нас будет свой современный парк, который не зависит от зарубежных поставок, колебаний валют и санкций. При этом государство уже берет на себя часть процентной ставки по лизингу, а также субсидирует заводы напрямую. Крупные авиакомпании могут сами взять на себя часть затрат в обмен на государственные гарантии по льготному лизингу. Это снизит нагрузку на билеты. Если же будет введен прямой «авиапромышленный» сбор с пассажиров, то не навсегда, а как временный механизм - пока себестоимость полетов на новых самолетах не снизится.

Не факт, что даже объективное подорожание авиабилетов сейчас найдет понимание у пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Однако не факт, что даже объективное подорожание авиабилетов сейчас найдет понимание у пассажиров. Пусть это будет новый сбор, который, по разным источникам, может составлять дополнительные 500-700 рублей на внутренних линиях и больше 1000 рублей на международных — или какие-то авиакомпании сами пересмотрят тарифы, иначе не потянут затраты.

- У нас уже в цену авиабилета входит сбор на реконструкцию аэропортов. Он небольшой, 150 рублей с пассажира. Но знаете, здесь 150 рублей, там еще 500 рублей — а в итоге доступность авиабилетов для населения падает, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. - И к чему мы таким образом придем? Авиаперелеты для многих и многих граждан нашей страны - это необходимость, потому что во многие места другими видами транспорта просто не добраться. Вводить какие-то дополнительные сборы, фактически налоги на авиаперелет для каждого пассажира — по-моему, неправильный путь.

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