Каждый второй россиянин хочется уволиться из-за недовольства зарплатой

40% сотрудников задумывались об увольнении за последний год Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

40% сотрудников за последний год задумывались об увольнении, но реализовали свое намерение лишь 5%. Чаще всего россияне хотят сменить работу из-за недовольства уровнем дохода и высокой нагрузки. Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ, который провел опрос работающих россиян.

Эксперты пришли в выводу, что желание уволиться с нынешнего места работы не зависит от возраста, пола, уровня образования, места жительства и даже сферы - коммерческой или бюджетной. Главный фактор - уровень дохода. Те, кто оценивает материальное положение семьи как хорошее или очень хорошее, задумываются об увольнении в два раза чаще (25% против 60% среди тех, кто в плохом материальном положении).

И вот, что интересно: большинство работающих (62%) не имеют на примете ни одной компании, в которую хотели бы перейти в случае увольнения. То есть в реальности люди не занимаются поисками работы, не мониторят рынок труда, а мечтают о перемене места лишь гипотетически.

- Задумываться об увольнении и реально быть готовым уволиться - не одно и тоже. Когда у нас на работе что-то идет не так, например, высокая нагрузка, конфликт с кем-то или когда руководство отказывается идти на улучшения - повышать зарплату или гарантировать карьерный рост, то у нас у всех периодически возникают мысли уволиться. Но это не значит, что они будут реализованы. Почему сейчас такой высокий процент россиян задумывается об увольнении? Ну, потому что в целом ситуация в экономике непростая. общая нестабильность и неопределенность будущего. Многие компании попросту выживают, у них падает выручка. И общая нервозность, конечно, сказывается на сотрудниках. Ну и второй момент: работодатели в текущих условиях вынуждены все оптимизировать. Да, они закручивают гайки, замораживают вакансии, сокращают где-то должности, а где-то и людей, и соответственно увеличивают нагрузку на работающих. И эта тенденция продолжится как минимум до конца года. Но то факт, что из 40% задумывавшихся об увольнении, лишь 5% действительно уволились, как раз и объясняет то, что люди понимают общую нестабильность на рынке труда и поэтому не торопятся предпринимать какие-то активные действия, - пояснила KP.RU HR консультант, эксперт по рынку труда Галина Бобкова.

Опрос ВЦИОМ в очередной раз подтвердил, что россияне с большинстве продолжают считать смену работы чем-то фатальным. По словам Галины Бобкова, это тот самый выход из пресловутой зоны комфорта. И пусть не все устраивает, зато привычно, безопасно.

- При этом перемены объективно могут быть как раз во благо. Рынок труда очень неоднороден в нашей стране. Там, где реально есть нехватка сотрудников, можно и быстрее найти работу и перейти в другую компанию с повышением в доходе или в должности. Где-то в отдельных индустриях или компаниях, наоборот, идут сокращения или как минимум замораживается найм, поэтому поиск работы может сильно затянуться и придется в результате соглашаться на менее выгодные условия. Легче всего сейчас найти работу синим воротничкам, рабочему персоналу, специалистам в логистике и службах доставки, линейным техническим специалистам в строительных компаниях, в розничной торговле и на транспорте. Но универсальных советов тут дать нельзя именно из-за неоднородности рынка труда, - отмечает Галина Бобкова.

По ее словам, если человек хочет уволиться из-за недовольства зарплатой, важно промониторить рынок предлагаемых зарплат для вашего уровня квалификации в вашей отрасли. При условии, что вы собираетесь выходить на этот рынок труда и искать вакансии на открытом рынке труда.

- То есть надо смотреть, не сколько получают, например, ваши знакомые, работающие на аналогичных позициях в других компаниях (они ведь могут работать уже очень давно много), а сколько именно сейчас предлагают работодатели в объявлениях о вакансиях. Потому что вам будут предлагать именно то, что прописано в вакансиях, а не то, что платят вашим знакомым. Исключение, если эти ваши знакомые, коллеги готовы рекомендовать вас работодателю. В этом случае доход может быть повыше на старте. Ну а если вы «штучный специалист» и вам периодически поступают предложения от конкурентов, тогда да, можно перейти на новое место работы с выигрышем по условиям, - поясняет Галина Бобкова.

Из-за чего россияне чаще всего хотят уволиться

- недовольство доходом - 51% (среди тех, кто задумывался об увольнении или уволился),

- высокая нагрузка и переработки (30%)

- плохое психологическое состояние – стресс, выгорание - 28%

- неудобный график или формат работы (отсутствие удаленки/гибрида, долгая дорога до офиса) - 13%

- сложные отношения с руководством (некомпетентность, давление, стиль управления) - 13%

- нестабильность компании (задержки зарплаты, риски сокращений или закрытия) - 12%

- потеря интереса к текущим задачам (скучная рутина, отсутствие сложных и интересных проектов) - 12%

- нездоровая атмосфера в коллективе (токсичная среда, конфликты с коллегами) - 9%

- отсутствие возможностей для карьерного роста - 7%

- отсутствие возможностей для профессионального роста - 6%

- интерес к новой сфере деятельности - 6%

- личные или семейные обстоятельства (переезд, состояние физического здоровья, уход за близкими) - 4%

другое - 5%

По данным ВЦИОМ

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