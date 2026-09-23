Скрытые угрозы на вашей тарелке: министр Михаил Мурашко рассказал, какая еда нас старит, и дал нормы здорового питания

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на I Всероссийском конгрессе "Здоровое питание - путь к здоровью нации". Фото: Данил Киселев/ТАСС

Что мы едим на самом деле, почему привычные продукты крадут у нас годы жизни и как перестроить свой рацион без экзотики и жестких запретов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на пленарном заседании Первого Всероссийского конгресса с международным участием «Питание - путь к здоровью нации».

- Начну с простого, но ключевого вопроса, что вы ели сегодня на завтрак? Это не просто привычка, удобство или спешка. Утренний выбор, повторяющийся многократно, фактически задает основу здоровья. За жизнь человек съедает в среднем около 30 тысяч завтраков, - сказал Михаил Мурашко.

В эпоху продуктового изобилия главной медицинской проблемой стал парадокс, который заключается в том, что человечество столкнулось с «двойным бременем» - одновременным существованием голода и избыточной массы тела.

Однако самая большая опасность сегодня - это еда, которая кажется удобной и вкусной, но на самом деле вредит здоровью. Речь идет про продукты глубокой промышленной переработки.

Ловушка ультрапереработки и «жидкие калории»

Меняют лицо и тело современного человека в большой степени именно ультрапереработанные продукты. В процессе глубокой промышленной очистки и модификации разрушается естественная структура пищи, что в корне меняет ее усвоение.

- При разрушении природной пищевой матрицы нутриенты (питательные вещества, - прим. Ред.) становятся максимально доступными, что влияет и на пищевое поведение, и на состояние организма. Классический пример, ребенок вряд ли съест десять ложек сахара, но легко выпьет тот же сахар, растворенный в газировке, - рассказал министр.

Такие «жидкие калории», получаемые из сладких напитков, не дают чувства насыщения. Результаты исследований показывают, что «за две недели при переходе на ультрапереработанные продукты человек прибавляет почти килограмм и дополнительные суточные калории при том же объеме пищи», сказал министр.

Меняют лицо и тело современного человека в большой степени именно ультрапереработанные продукты. Фото: SurPixel/Shutterstock/Fotodom

Четырехкратный перебор сахара и «сломанные» клетки

Современный россиянин стал ультрасладкоежкой. По словам главы Минздрава, «в нашей стране потребление сахара достаточно высокое и почти в четыре раза превышает рекомендованные нормативы».

При этом снижение доли свободных сахаров вовсе не означает, что нужно вступить в битву со всеми углеводам. Организму необходимы цельные злаки, овощи и бобовые, которые поставляют не только энергию, но и жизненно важные витамины, минералы и клетчатку.

Не меньшую тревогу у врачей вызывают промышленные трансжиры, массово появившиеся в результате дешевой гидрогенизации растительных масел.

- Трансжиры химически остаются ненасыщенными, но нарушают структуру клеточных мембран, снижают их проницаемость и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, - сказал Михаил Мурашко.

Когда клетка становится плотной и менее проницаемой, она начинает работать со сбоем. В России сейчас действует жесткий регламент Таможенного союза - содержание трансжиров не должно превышать 2% от общего жира в продукте. Однако в мировом медицинском сообществе все громче звучат призывы к их полной элиминации (исключению) из пищевой промышленности.

Саркопеническое ожирение: когда вес в норме, но мышц нет

Еще один момент «скрытого ожирения», на который обратил внимание министр, - цифры на напольных весах могут быть обманчивы. Врачи все чаще фиксируют «феномен саркопенического ожирения, когда при относительно нормальной массе тела увеличивается жировая компонента и снижается мышечная масса».

Из-за дефицита белка и движения человек теряет мышцы, их массу заменяет жир, что ускоряет биологическое старение и провоцирует развитие хронических болезней. Объективно выявить эту проблему сегодня помогает биоимпедансометрия - умный анализ состава тела.

Еще один момент «скрытого ожирения», на который обратил внимание министр, - цифры на напольных весах могут быть обманчивы. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Ориентиры на каждый день: правило 400 граммов без экзотики

Чтобы защитить организм от хронических неинфекционных заболеваний (ожирение, диабет, болезни сосудов и сердца), на которые приходится три четверти всех смертей, Минздрав рекомендует внедрить в ежедневную практику простые и понятные ориентиры здорового рациона:

1. Овощной минимум, то есть достаточное потребление овощей и фруктов - не менее 400 г в сутки для взрослых и детей.

2. Норма клетчатки: потребление пищевых волокон должно составлять не менее 25 г в день.

3. Доступность. Здоровое питание - это не про «дорого и сложно».

- Речь идет не об экзотике, подойдут сезонные и замороженные овощи, - подчеркнул министр.

Важно не умножать ограничения, а давать понятные, научно обоснованные и практически выполнимые ориентиры, считает Михаил Мурашко. Переход от запретов к осознанной модели поведения и балансу калорий - единственный надежный способ улучшить здоровье и чувствовать себя в хорошей форме каждый день.

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