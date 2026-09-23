«Это история нашей жизни, которая погибла под краном разрухи»: Людмила Максакова не сдержала эмоций на премьере фильма о Доме кино

Людмила Максакова побывала на премьере документального фильма о Доме кино Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Наш коллега, известный фотограф (бывший фотокор «Комсомолки») Юрий Феклистов снял документальный фильма «Домовой» - о легендарном и, увы, последнем киномеханике Дома кино - о Юрии Петровиче Леечкисе. Его ещё называли «мистер Фёст Дома кино» – по аналогии с мистером Фёстом из фильма Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» - тоже крутил кино на Диком Западе.

Премьера фильма «Домовой» прошла в московском филиале Ельцин-центра на Малой Никитской. Пришли не только друзья и фанаты Феклистова, для которого этот фильм стал режиссерским дебютом, кстати, продюсером фильма выступил его 22-летний сын Григорий Феклистов, но и добрые знакомые самого «домового» - Юрия Леечкиса.

Известный фотограф (бывший фотокор «Комсомолки») Юрий Феклистов снял документальный фильма «Домовой» - о легендарном киномеханике Дома кино Юрии Петровиче Леечкисе. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С экрана он нам рассказывал про свою жизнь и про то, как попал в кино. Что родился он в Ленинграде ещё до войны. А в войну уехал с мамой в эвакуацию, в то время как его отец остался в блокадном городе. Отец выжил лишь потому, что повезло обменять, кажется, патефон на кусок мяса… слона. Немцы забросали зоопарк фугасными бомбами, часть животных погибла, включая местную знаменитость слониху Бетти. Её героическая смерть спасла жизни многим ленинградцам. После войны Леечкисы жили в Одессе. Юрий Петрович вернулся в родной Ленинград, закончив школу, приехал дальше учиться, но захотел ещё посмотреть Москву. И так столица ему понравилась, что в ней и остался. Он был киноинженером в НИКФИ. Занимался инсталляцией стереопоказов в кинотеатрах. Но работа киномеханика Дома кино стала главным делом его жизни. И это случилось так давно, что даже старожилы не понят, кто крутил здесь кино до Леечкиса. Как будто в доме на Васильевской улице, 13 он работал всегда. Его лицо на экране и мне показалось очень знакомым.

Ну а киношники его знали все. Ни один кинопоказ не проходил без его участия. Он настраивал звук, перематывал пленки на бобины. От его сноровки и мастерства зависело, как пройдет премьера. На кинопоказах, которые он проводил, бывали Феллини и Коппола, не говоря об отечественных кинодеятелях. Однажды Юрий Петрович спас от преследования поклонников самого Алена Делона, провел его тайными коридорами к запасному выходу, когда французский актер приехал в Москву и был приглашен в Дом кино. Юрий Петрович – кладезь интересных историй, он был свидетелем всех событий, которые проходили в знаменитом доме на Васильевской улице. Всегда знал, кто на днях отмечал премьеру в ресторане на последнем этаже, с кем прощались на этой неделе в Большом зале. В Доме кино проходили не только праздники, но и похороны.

Киноочерк Юрия Феклистова не только о его тёзке Юрии Леечкисе, но и ностальгия по Дому кино, который Феклистов очень любил и был здесь завсегдатаем. Этого Дома не стало год назад. Сперва закрыли, потом снесли. Его «домовой» лишился не только родных стен, но и работы. И умер. Юрия Леечкиса не стало в феврале этого года. Как сказала на премьере фильма, кажется, Алла Сурикова, Дом кино и Леечкис не смогли жить друг без друга. Метафизическая связь.

Говорят, последние раритеты, оставшиеся от Дома кино, - историческую люстру марки «Арктика» и стеклянные двери входной группы выкупил Андрей Малахов и увёз не то в родные Апатиты в тамошний ДК, не то украсил интерьер в собственной квартире.

Леонид Ярмольник читал в фильме закадровый текст Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На премьеру фильма к Феклистову пришли Алла Сурикова, Людмила Максакова, Леонид Ярмольник, Александр Гельман и многие другие. После просмотра их посетили ностальгические чувства, как бывает, когда вспоминаешь о чем-то дорогом и навсегда потерянном. И потому они назвали фильм «Домовой» реквием и по Дому кино, и по Юрию Леечкису.

- Здание снесли, но наши чувства не снесут, - пообещала режиссер Алла Сурикова (последним событием в Доме кино был ее творческий вечер 29 января 2025 года). - Маленький, худенький человек Юрий Леечкис и режиссер Юрий Феклистов вернули нам память о Доме кино. Фильм очень трогательный.

Леонид Ярмольник, Алла Сурикова и Юрий Феклистов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Это история нашей жизни, которая погибла под краном разрухи, - поддержала её народная артистка Людмила Максакова. – Видеть это очень больно. Сердце рвется на части.

Леонид Ярмольник – он читал в фильме закадровый текст – сравнил две эпохи – нынешнюю, «пластмассовую» и ту настоящую, которой уже нет: «Такие фильмы нужны, чтобы мы помнили и про себя и про то, кто с нами был».

Пришел на премьеру и драматург, сценарист Александр Гельман, у которого тоже вагон воспоминаний о Доме кино, где он был и весел, и пьян когда-то. И было много всего хорошего, о чем сегодня вспоминать невозможно грустно.

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