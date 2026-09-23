В США должен прибыть с визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: REUTERS.

В четверг в США должен прибыть с визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Это ответный приезд - в мае китайский лидер принимал в Пекине Дональда Трампа. О том, чего ожидать от встречи главы Китая и американского президента, «Комсомолке» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

ПРОГРАММА ВИЗИТА СИ ЦЗИНЬПИНА В США

The Wall Street Journal сообщила, что стороны несколько недель вели споры по поводу формата встречи. Китай настаивал, чтобы визит Си по масштабу соответствовал пышному приему, который американскому лидеру устроили в Поднебесной. Вашингтон предлагал более сдержанный вариант. Но в итоге США согласились на высший уровень приема.

Чтобы подчеркнуть особое уважение к китайскому гостю, Трамп лично встретит его на авиабазе Эндрюс. Последний раз такое случалось в 1962 году, когда Джон Кеннеди приветствовал британского премьер-министра Гарольда Макмиллана.

А официальная церемония встречи пройдет в пятницу у Белого дома: будет выстроен почетный караул и дан салют из 21 орудия. Этот день целиком посвятят переговорам, а вечером состоится ужин, в котором примут участие представители американской политической элиты и руководители крупнейших технологических корпораций США.

В субботу Трамп и Си с супругами пообщаются за неформальным чаепитием, а потом посетят Национальный архив в Вашингтоне, где Дональд, как ожидается, продемонстрирует 250-летнюю историю «торжественной поступи американской демократии».

Лидеры Америки и Китая попробуют найти компромисс по нескольким вопросам, где их интересы сталкиваются. Фото: REUTERS.

О ЧЕМ ПОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ТРАМП И СИ ЦЗИНЬПИН

Как пишет американское издание Responsible Statecraft, «по сравнению с временами Байдена, когда Вашингтон рассматривал политику в отношении Пекина как идеологический крестовый поход, нынешнее состояние дел кажется сносным. Но на самом деле весь фундамент гниет». Нынешняя встреча должна помочь его отремонтировать.

Чего же ждать от переговоров на саммите? По данным агентства Reuters, лидеры Америки и Китая попробуют найти компромисс по нескольким вопросам, где их интересы сталкиваются. Это, например, тупик в развитии торговых отношений после введения обеими сторонами взаимных санкций в прошлом году или подходы к развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Из острых мировых проблем обсудят кризис на Ближнем Востоке, статус Тайваня и конфликт на Украине.

- Скорее всего, какого-то масштабного соглашения по итогам визита подписано не будет, однако сам факт готовности договариваться дает надежду на то, что усиления конфронтации удастся избежать, - заявил в комментарии для KP.RU директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. - Это хороший сигнал для мировой экономики.

По мнению политолога, главным для Вашингтона и Пекина сейчас является вопрос о продлении заключенного между ними «торгового перемирия».

«После того, как Трамп в апреле 2025 года жестко повысил пошлины для Китая, тот в ответ пошел с сильного козыря, ограничив поставки в США редкоземельных элементов, критически важных для развития современных технологий, в том числе в военной области, - указывает эксперт. - После этого стороны отыграли назад, договорившись не использовать санкции друг против друга в течение года. Срок этого соглашения истекает в ноябре.

Думается, Трамп не станет сейчас возобновлять давление на Пекин - ему не нужно новое обострение как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс».

А значит, президент США вряд ли решится использовать против Китая закон об «адских санкциях», который дал ему право ввести до 100% пошлин против стран, которые покупают у России нефть и газ.

Лидеры сверхдержав обсудят кризис на Ближнем Востоке, статус Тайваня и конфликт на Украине. Фото: REUTERS.

ОТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДО ВОЙНЫ С ИРАНОМ

Не меньшую озабоченность вызывает конкуренция в сфере искусственного интеллекта. Издание The Diplomat отмечает: «Обе державы осознают риски неконтролируемого развертывания передовых ИИ-моделей, но панический страх отстать в этой гонке мешает им выработать единые стандарты». Министр финансов США Скотт Бессент выразился прямо: «Если Китай завтра победит в этом, то послезавтра ничего не будет».

- Думается, и здесь все-таки может быть достигнут консенсус, - считает Маслов. - Конкуренция никуда не денется, но есть сведения, что стороны готовы договориться о создании механизма диалога по вопросам ИИ.

Политолог полагает, что традиционный раздражитель в американо-китайских отношениях - вопрос о Тайване - на этот раз не вызовет серьезных дискуссий.

- Пекин повторит свою твердую позицию о принадлежности Тайваня к КНР и выступит против поставок американского оружия на остров. Но ультиматумов не ожидается, тем более, что США сняли ранее муссировавшийся ими вопрос о «нарушениях прав человека» в Тибете и Синьзян-Уйгурском автономном районе, которые на Западе принято считать «сепаратистскими провинциями». Эти обвинения всегда болезненно воспринимались Пекином, — напоминает политолог.

Что касается Ближевосточного кризиса, то Вашингтон, по мнению Маслова, станет добиваться от Пекина радикального сокращения закупок иранской нефти, которые в значительной мере подпитывают экономику Исламской республики.

- Китай заинтересован в урегулировании и не желает непредсказуемой военной эскалации, но вряд ли захочет стать инструментом в руках Вашингтона для принуждения Ирана к миру на американских условиях, - полагает эксперт.

ДАВИТЬ НА РОССИЮ ЧЕРЕЗ КИТАЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Из всего спектра вопросов, которые могут быть затронуты на переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина для нас особый интерес представляет то, в каком ракурсе стороны будут рассматривать конфликт на Украине.

«Даже если США попытаются давить на КНР с целью прекращении экспорта в Россию неких санкционных товаров, в том числе двойного назначения, китайцы лишь покивают головами, но продолжат делать то, считают для себя выгодным, - уверен Маслов. - Темпы развития китайской экономики существенно замедлились, и Пекин крайне заинтересован в том, чтобы увеличить поставки своей продукции на внешние рынки.

С учетом украинского кризиса и неспокойной обстановки на морских коммуникациях в районе Ближнего Востока большое значение приобретает «ледяной шелковый путь» по Северному морскому пути. Для Китая это важнейший стратегический проект, который можно осуществить только в координации с Россией. Поэтому жертвовать выстроенными хорошими отношениями с нами в угоду сиюминутным желаниям Вашингтона Пекин не станет».

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