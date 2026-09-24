Владимир Путин - о выборах в Госдуму: Бойцы и командиры на передовой, это голосование - за вас!

Владимир Путин Фото: REUTERS.

«ЗАПУГАТЬ РОССИЮ НЕВОЗМОЖНО»

- Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании, - начал президент. - Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чём свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно!

Путин продолжал – явка на выборах побила все рекорды. И что, если не это – демонстрация сплоченности общества?

- Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны. От Правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, – много задач. И голосование граждан России на выборах в Государственную Думу говорит о том, что это связано с надеждами граждан на исполнение всех целей, которые перед нами стоят по важнейшим направлениям развития и укрепления России, - говорил президент. Обратился он и к военным:

- Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живём. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.

Глава государства подчеркнул, что фронт держится на надежной работе тыла. Работе государства по защите экономики. И эта работа дает свои плоды - несмотря на непростое время, госаппарат исполняет все обязанности перед гражданами.

- До сих пор мы в плановом порядке добивались всех целей, в том числе и решения социальных вопросов. Нужно сделать всё для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали Правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России! – подытожил Путин.

ТЕХНОПАРКИ КАК ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО

Совещание продолжилось по плану: министр экономического развития Решетников отчитался о работе по поддержке малого и среднего бизнеса. Создании бизнес- и технопарков.

С 2008 года в России создано 90 бизнес-площадок: государство возводит здания, проводит дороги и коммуникации – и продает объекты. Все, чтобы предприниматели в кратчайшие сроки могли завезти станки, запустить бизнес. Такая практика привлекла большие инвестиции. Сейчас в некоторых регионах построенные парки уже почти заполнены – пора строить новые.

- Поэтому реализуется ваше поручение создать ещё сто парков до 2030 года, - говорил Решетников. - Действуют строгие условия: регионы и частные инвесторы должны софинансировать проект, не менее половины его стоимости; строительство нужно завершить за два года. Заявки от разных регионов проходят суровый экспертный отбор. При этом в прошлом году уже было поддержано создание 28 промпарков в 23 регионах. Деньги доведены, стройки идут. А в августе мы поддержали ещё 32 промпарка в 18 субъектах.

В августе, по словам министра, согласованы еще 32 заявки на строительство промпарков. В них разместятся 600 компаний и будет создано 10 тысяч рабочих мест.

Все это – не просто цифры. Стране нужно начинать новый инвестиционный цикл, чтобы оздоровлять и насыщать деньгами экономику. Потому что благосостояние страны и бизнеса позитивно скажется на людях, зарплатах, ценах…

БИЗНЕС ПОШЕЛ ПО СТРАНЕ

Другая тема – переезд главных офисов больших компаний в разные города России. Чтобы все деньги и ресурсы не сосредотачивались в одной столице.

- Работа идет, при этом под «перемещением» госкомпаний мы, конечно, подразумеваем не просто смену места регистрации головного офиса. А перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в регионы, так как перерегистрация компаний сейчас сама по себе никаких ощутимых результатов регионам не даёт, - отчитался Решетников.

Кроме того, переезд и самому бизнесу полезен – помещения снимать дешевле, расходы на оплату труда в регионах тоже ниже. «Переселять», по словам министра, будут восемь больших холдингов. «РЖД», «Аэрофлот», «Почту России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть». Например, железнодорожники собираются «жить» во Владимирской области, в молодом городе Доброграде. Промсвязьбанк – в Ярославской области.

Есть и уже завершенные переезды. «Русгидро» обосновалась в Красноярске, перевезя 80% московского офиса – 460 семей.

НОВЫЙ «ЦИФРОВОЙ»

Отдельно поговорили про цифровой рубль. Новая форма российской валюты официально стала полноценным платежным средством с 1 сентября. Цифровыми рублями можно оплачивать покупки (в крупных сетях, ожидается, что малый бизнес «подтянется» в ближайшее время), можно абсолютно бесплатно переводить любое количество денег. Плюс валюта полностью защищена государством, на нее нельзя взять кредит.

В Правительстве долго спорили – будут ли востребованы цифровые «деревянные». Оказалось – будут, доложила Эльвира Набиуллина. За первые три недели было открыто целых 200 тысяч счетов в цифровых рублях. Хотя в планах до конца года стояла куда более скромная цифра – 60 тысяч.

- Старт цифрового рубля прошёл по плану, у граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчётов. По сути, сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платёжной инфраструктуры – это и своя платёжная карта, своя система быстрых платежей, своя система передачи финансовых сообщений и теперь цифровая валюта Центрального банка. Это всё компоненты финансового суверенитета страны.

В общем, признали нового «цифрового». Тем более удобно – к счету в цифровых рублях по закону подключены все крупные банки, поменьше – сами пришли подключаться. Теперь деньги можно без процентов и комиссий переводить туда и обратно.

- Отрадно, что и бизнес тоже интересуется цифровым рублём, открывает счета. За три недели восемь тысяч. Малому и среднему бизнесу важно экономить на простых переводах и платежах. Сейчас это обходится в сотни миллиардов рублей в год. То есть это, конечно, существенная экономия, - констатировала Набиуллина.

Удобен цифровой рубль и для государства – оплачивая тендеры «цифровым», можно быть уверенным, что бюджетные деньги потратили, куда нужно.

- Свежий пример хочу привести. Правительство Москвы выделяет средства в цифровых рублях для строительства станций метро. И благодаря этому город получил автоматический отчёт о движении каждого рубля по всей цепочке, начиная от генподрядчика. Не нужно было собирать документы по банкам, чтобы убедиться, что деньги ушли по назначению, - объяснила Набиуллина. – Все данные о цифровых рублях - на платформе Центробанка.

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