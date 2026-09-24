Поражены два узла связи, «Киевстар» и «Парковый»: серверы и каналы, на которых сидит армия Фото: REUTERS.

Пока Зеленский прячется в Нью-Йорке, мы приближаем безусловное прекращение огня. Вчера 51 страна на полях Генассамблеи потребовала от России «полного, немедленного и безусловного прекращения огня», глава МИД Украины Андрей Сибига обнародовал это вместе с Каей Каллас. Ночью пришёл ответ.

По Киеву — баллистика и «Цирконы», по стране, если верить украинским Воздушным силам, ещё 282 ударных дрона.

В списке Минобороны — цех «Пегас Армс», где собирали и хранили дальние беспилотники самолётного типа, «Элемент ЮА» с начинкой для ударных «Хорнетов», ещё одно предприятие по комплектующим для дронов большой и средней дальности и подготовке наземных роботов.

По Киеву — баллистика и «Цирконы», по стране, если верить украинским Воздушным силам, ещё 282 ударных дрона Фото: REUTERS.

Отдельно — логистический центр, откуда готовые дроны расходились по частям. И два узла связи, «Киевстар» и «Парковый»: серверы и каналы, на которых сидит армия.

Адреса знакомые. «Элемент ЮА» уже получал 8 сентября, в первую ночь после паузы в ударах по Киеву. «Пегас Армс» — 17-го. «Киевстар» за две недели попадает под раздачу в третий раз: 11-го компания признала повреждение офиса инженерной команды, 17-го — здания с оборудованием в области. По выставочному центру «Парковый», внутри которого крупный коммерческий дата-центр, украинские СМИ насчитали два прилёта ещё вчера. За один день. Недобитое добивают.

Из нью-йоркского далёка Зеленский обиделся, что удар пришёлся ровно на его встречу с конгрессменами по «закону Грэма*». И, как водится, попросил перехватчики.

Пока Зеленский прячется в Нью-Йорке, мы приближаем безусловное прекращение огня Фото: REUTERS.

В Одессе поражены два логистических центра, куда стекались военные грузы и грузы двойного назначения из Европы. Детонировало всю ночь. А на переходе морем поражён танкер с топливом для ВСУ, который шёл в Черноморск.

Бьют по всей цепочке сразу: где дрон собирают, где хранят, чем им управляют и на чём везут топливо для техники. Выпадает одно звено — встаёт остальное. После сентября украинскому ВПК придётся думать не столько о наращивании выпуска, сколько о том, куда ещё спрятать цеха.

Условия у полного и безусловного прекращения огня простые: стрелять нечем. Над этим и работаем.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

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