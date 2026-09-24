Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый признался, что так и не заработал на квартиру в Москве: «Я гол, как сокол»

Никита Кологривый и Ида Галич. Фото: пиар Иды Галич

Никита Кологривый дал большое интервью для ютуб-шоу Иды Галич «Есть вопросики». В беседе с Идой 31-летний рассказал, что окончательно расстался с женой, 35-летней Александриной Питиримовой. Пара официально оформила развод. При этом Кологривый полностью содержит не только пятилетнюю дочь Есению, а также бывшую бывшую и ее родителей.

В интервью Иде Галич актер признался, что в настоящее время его сердце свободно.

«И оно прагматично свободно, потому что сейчас не вижу смысла… Как бы у меня есть дочь, хорошие отношения с моей супругой, уже бывшей, но мы прекрасно общаемся, и поэтому «алименты» для меня несуществующее слово. Я считаю, что вообще не должно такого слова быть, это странное слово. Если ты взял какую-то однажды ответственность, даже если ты ушел, то уж будь добр тогда обеспечь там тыл весь полностью, чтобы не было вопросов к тебе. А то ты если свалил и еще потом там какие-то суды, ну, не моя тема вообще», — рассказал в шоу «Есть вопросики» Никита Кологривый.

Напомним, что Никита и Александрина разошлись в 2023 году из-за личных разногласий и напряженного рабочего графика актера. Также ходили слухи о возможном романе актера с актрисой Агатой Муцениеце. Кстати, позже в одном из интервью Кологривый подтвердил, что между ними с Агатой была короткая связь.

Фото: пиар Иды Галич

Сейчас Никита не видит себя в отношениях. Он много работает и полностью содержит и дочь, и экс-супругу. Никита не исключает того, что они с Александриной могут сойтись в будущем.

«Содержу и все. Ее родителей, дочь, это мать моего ребенка, все прекрасно, я прекрасно к ней отношусь. Я не зарекаюсь, сойдемся мы еще раз или… Я не знаю», — добавил актер.

По словам звезды «Слова пацана», он постоянно снимается. Его график расписан на месяцы вперед, но денег ему попрежнему не хватает. Кстати, свою квартиру в Москве артист так и не купил.

Никита Кологривый. Фото: пиар Иды Галич

«У меня нет никаких подушек, пока я их сам себе не создам. А в Москве это не так дешево и просто. У меня нет нигде ни одного квадратного метра, который бы там у меня где-то был записан, переписан… Я вот гол, как сокол. Купить в Москве квартиру, учитывая мой график, и зарабатывать, и делать там ремонт… пока такой возможности нет», — признался Кологривый.

«Я не понимаю, как люди работают. Один проект… и ездят на Бали, в Таиланды. Я вот смотрю и думаю: «Блин, вообще не работают целый год». Я не вылезаю, все 365 дней снимаюсь с такой ставкой, и мне не хватает», — вздохнул Никита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кологривый о слухах про его проблемы с агрессией: "Это всё враки, посмотрите, я же в очках

Звезда «Реальных пацанов» Селиванов расписался с матерью своего сына в московском МФЦ: дату выбрали с астрологом