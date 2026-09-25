Ученые начали бурить останки Ноева Ковчега и сделали сенсационное открытие: внутри кое-что есть

Если верить Библии, то Ной причалил на построенным им Ковчеге, к «горам Араратским». Фото: Shutterstock AI Generator/Shutterstock/Fotodom

Энтузиасты международного исследовательского проекта Noah's Ark Scans в буквальном смысле слова проникли внутрь «Араратской аномалии» или «Формации Дурупирнар», пробурив в ней скважины. Эту причудливую структуру, расположенную на горе Арарат и напоминающую остов огромной лодки, «бурильщики» считают останками Ноевого Ковчега – легендарного библейского судна, на котором праведник Ной вместе со своей семьей и многочисленными животными спаслись от Всемирного потопа.

Полученные результаты обнадеживают. По крайней мере, ими доволен Эндрю Джонс (Andrew Jones) – организатор проекта, которым он увлечен почти 30 лет. Имея ввиду нынешние и прошлые исследования, ученый смело заявил: «Я твердо верю, что Формация Дурупинар представляет собой погребенные останки Ноева ковчега».

Вид из космоса на гору Арарат, к склону которой пристал Ной на своем «Ковчеге», приплыв откуда-то с Запада.

Запустят робота-крота

Джонс сообщил, что в первых же кернах, извлеченных из скважин, обнаружены слои, богатые органикой. А сами буры уперлись во что-то очень твердое – «тверже известняка и осадочных пород». Члены команды Джонса полагают, что «преграда», расположенная в нескольких метрах от поверхности, представляет собой окаменевшее дерево верхней палубы «Ковчега».

Аратскую Аномалию начали бурить. Фото: noahsarkscans.com

Исследователи объективно признают, что их выводы «носят предварительный характер». Равно, как и полученные результаты, которые пока не позволяют со всей научной определенностью утверждать, что под «Аномалией» точно скрыты останки библейского судна. Однако энтузиасты, которые сотрудничают с геологами и археологами трех университетов - двух турецких и одного американского (Стамбульского технического университета, университета Агри Ибрагим Сечен и университета Эндрюс в Мичигане), планируют доказать это дальнейшими изысканиями в лабораториях и непосредственно на месте. В ближайшее время они начнут запускать в скважины подземного робота, разработанного в Австралии для исследования нор диких животных в расчете на то, чтобы непосредственно заглянуть внутрь «Ковчега».

Керн, извлеченный из «Ковчега». Фото: noahsarkscans.com

Внутри что-то есть

Несколько сканирований посредством георадаров показали, что внутри предполагаемого «Ковчега» определенно что-то есть – какие-то структуры, расположенные на разной глубине.

На сканах ученые распознали, как минимум, пять аномалий - небольшие пустоты, протяженные тоннели и три плотных слоя - словно бы три палубы. Примерно в 7 метрах от поверхности якобы виден центральный проход длинной примерно в 30 метров, по бокам которого расположены угловатые структуры, похожие на каюты, и боковые коридоры. А накрывает всю эту конструкцию какая-то плоская платформа, в которую, если верить бурильщикам», они ныне уперлись.

Во что энтузиасты, по их словам, сами уверовали «на все 100 процентов», так это в то, что «Араратская Аномалия» представляет собой отнюдь не естественное геологическое образование, как считают скептики, а искусственное. Она - не сплошная известковая глыба, не коренная порода и не куча слежавшейся грязи, принесенной селевыми потоками. Судя по химическом составу и кислотности образцов, извлеченных из «Аномалии» и концентрации калия в них, тут долго и обильно гнило нечто деревянное.

Сканы георадара убеждают ученых, что внутри «Ковчега» имеются скрытые полости. Фото: noahsarkscans.com

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

1.По инструкции Господа Бога

Соотношение длины и ширины «лодки» - 6 к 1. Что соответствует пропорции из «инструкции», выданной Ною Господом Богом:

«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.

И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей.

И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье».

(Бытие 6:14-6:16)

По наиболее распространенному толкованию, размеры ковчега в локтях соответствуют его длине порядка 160-180 метров и ширине примерно в 25-27 метров. Похожих габаритов и «Аномалия».

Если Ной точно последовал божественным указаниям, то судно, построенное им, имело три палубы, внутренние коридоры и множество помещений. Как и показали георадары.

2. Горы, торчащие из воды

В Священном писании сказано, что, проплавав на Ковчеге 200 дней, Ной причалил к «горам Араратским». «Аномалия» или «Формация» как раз там и расположена - на юго-западной стороне горы Арарат на высоте около 4420 метров, примерно в 2 километрах к западу от вершины горы по горизонтали.

Три года назад профессор Фарук Кайя (Faruk Kaya) с коллегами из Университета Агры Ибрахима Сечена проанализировал образцы почвы, собранные во время раскопок ближайших окрестностей «Аномалии». Обнаружил, что те «содержали глинистые и морские материалы, а также морепродукты». Ученые определили возраст найденного – где-то между 5500 – 3000 годами до нашей эры. Примерно к этому времени – периоду энеолита - многие историки как раз и относят библейский потоп.

Исследователи вполне логично предположили: Всемирный потоп скорее всего был. В «библейские времена» в результате какого-то чудовищного катаклизма морской водой залило местность на высоте почти в 5 тысяч метров.

3. Ной ведь не сразу спустился с гор после потопа

Продолжив раскопки, ученые обнаружили глиняные черепки – там, на верхотуре.

- Фрагменты керамики показывают, что в этом регионе существовала человеческая деятельность в период энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры, - сообщал профессор Кайя. По его словам, возраст черепков совпал с возрастом прежде выкопанных «морских материалов и морепродуктов».

Образцы керамики, обнаруженные вокруг «Араратской аномалии». Фото: arkeonews.net

Надо полагать (и профессор именно на это и намекал), что, причалив к появившейся из воды суше, Ной с семьей не сразу отправился домой или куда-нибудь еще. Какое-то время он вел там домашнее хозяйство – пережидал, пока потоп основательно закончится. Ну, и разбил, как минимум, один горшок. Может быть, и не сам оплошал, а неосторожность проявил кто-то из его домочадцев. Но черепки явно оставили приплывшие. Сомнительно, что до них кто-то еще забирался в горы Араратские – особенно на так высоко.

4. Еще один довод – от древних шумеров

Два года назад британские исследователи расшифровали глиняную шумерскую табличку, обнаруженную в 1882 году на юге Ирака. У экспертов она известна под названием Imago Mundi.

На табличке, хранящейся в Британском музее (British Museum), более 3000 лет назад была отпечатана «Вавилонская карта мира» - с Месопотамией и междуречьем Тигра и Евфрата в центре.

Про потоп рассказывали еще шумеры – даже на карте показали, как найти ковчег в «горах Араратских». Фото: arkeonews.net

Оказалось, что часть клинописного текста, имевшегося при карте, содержит, по сути, библейскую историю о Всемирном потопе – в изложении шумеров.

Разница повествования лишь в том, что у жителей Месопотамии – то есть, у шумеров, бог, утопивший погрязшее в грехах человечество, звался Эа. Построить ковчег, спасти семью и прихватить животных - «каждой твари по паре» - было поручено не Ною, а некому Утнапиштиму - тоже, впрочем, праведнику.

Ну, и сам ковчег шумеры называли «парсикту».

- Библейская и месопотамская истории повествуют об одном и том же, - утверждал доктор Ирвинг Финкель (Dr. Irving Finkel), куратор Британского музея. - Только для шумеров потоп и «приключения Утнапиштима» были не легендой, а историческим фактом.

На обратной стороне таблички имеются пояснения – в том числе и о том, где искать «парсикту Утнапиштима» - то есть, шумерский Ноев Ковчег. Если верить шумерам и британским ученым, то Ноев Ковчег закончил свое плаванье в «Урарту». А это как раз район горы Арарат – примерно там, где расположена «Араратская аномалия».

Ну, очень много совпадений. Случайных – столько не бывает.

Ученые всё больше убеждаются, что Всемирный потоп был на самом деле. Спорят лишь о том, кто его устроил. Фото: Shutterstock AI Generator/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

Мокрое дело

Если признать, что Ной более 5 тысяч лет назад приплыл на территорию нынешней Турции, пришвартовавшись там в горах, то придется поискать ответы на весьма каверзные вопросы:

Откуда взялось столько воды, чтобы Землю залило аж по самый Арарат? Куда эта вода потом делась? Возможен ли новый потоп?

Ответы есть – весьма убедительные. Но оптимизма они не внушают. Подробности в нашем материале «Земля копит воду для нового Всемирного потопа».

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