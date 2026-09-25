Тигран Кеосаян говорил жене Маргарите Симоньян: Никого и ничего я до тебя не любил

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

26 сентября прошлого года ушел Тигран Кеосаян - популярный телеведущий, режиссер, сценарист... А еще отец пятерых детей и любимый муж главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. За 9 месяцев до этого, в декабре 2024-го, Тигран перенес инфаркт и впал в кому. Вместе с Маргаритой за выздоровление ее мужа тогда молилась страна. Но, увы, чуда не произошло.

Сразу после смерти Кеосаяна врачи поставили Симоньян тяжелый диагноз и настояли на срочной операции и химиотерапии. Позже она рассказала в интервью, что через 40 дней после попадания Тиграна в больницу серьезно заболел их сын Баграт. Сколько же испытаний выпало на долю этой семьи, даже представить сложно!

«Комсомольская правда» до сих пор скорбит вместе с Маргаритой и публикует цитаты из ее книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», которую автор посвятила своему мужу.

* * *

Когда перелетные стаи покинули Москву, стало ясно, что нам предстоит расстаться. Надолго. На все январские каникулы. На десять дней. На десять миллионов световых лет...

Москва без Тиграна не вымерла, не опустела, а была стерта с лица земли, а земля - стерта из хроник вселенной…

Тигран позвонил в полночь. Я слышала крики его родных и друзей, чокающихся и целующихся.

- Ненавижу Новый год, - сказал Тигран.

- Да. И я тоже. А ведь раньше любила. А ты?

- Никого и ничего я до тебя не любил.

Эти десять дней друг без друга, эти десять миллионов световых лет темноты, мы провели, уткнувшись в телефоны.

- Спокойной ночи, свет ночей моих, - писала я.

- А где мои муры? - отвечал Тигран.

Он не засыпал, пока я не пришлю ему «мур» ровно двенадцать раз.

До сих пор, когда я набираю в своем «БлэкБерри» букву «м», Т9 предлагает мне «мурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмур». До сих пор!

Маргарита и Тигран были так счастливы вместе... Фото: Личная страница Маргариты Симоньян в социальной сети

* * *

Тигран завозился с моей сумкой. Сказал:

- Этот «Луи Вюиттон» никто не носит уже лет десять.

- Одноклассница подарила. Как раз лет десять назад.

- То есть у тебя нет денег на шторы, а у твоей одноклассницы есть деньги, чтобы дарить сумки «Луи Вюиттон»? Каких же карьерных высот достигла она?

- Родила от олигарха. Еще в институте. Никогда не работала. Поэтому у нее кроткий нрав и красивые маникюры. А не когти, которыми надо рыть землю, как у меня. «Женское счастье - милый с миллиардом». Знаешь такую песню?

- В мое время пели «Женское счастье - был бы милый рядом».

- В твое время ни у кого не было миллиарда...

- А ты бы хотела родить от олигарха? - спросил Тигран.

- Нет. Тогда у меня бы не было времени рыть землю.

- Я бы его убил, - проворчал Тигран. - А от меня?

- Что?

- Ты бы родила?

- Обязательно. Десять негритят. Как пророчила Теть Света…

Ночью того дня, когда погибла моя прошлая жизнь, Тигран позвонил:

- Ты думаешь, я пошутил?

- Насчет чего?

- Насчет твоей подруги, которая родила от олигарха.

- Что ты бы его убил? - спросила я. - Не сомневаюсь.

- Роди мне ребенка, дура, - сказал Тигран.

И это был первый и последний раз, когда он назвал меня дурой...

КСТАТИ

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