«В нашей стране мужчина в 35 лет считается ребенком?»: Мария Миронова резко ответила на упреки в том, что вышла замуж за слишком молодого человека

53-летняя актриса Мария Миронова выиграла суд у бывшего мужа, 34-летнего Андрея Сороки Фото: Даниил ОПАРИН.

После того, как 53-летняя актриса Мария Миронова выиграла суд у бывшего мужа, 34-летнего Андрея Сороки, в соцсетях многие за неё порадовались. Но были и те, кто обрушился с критикой.

Напомним, в суде решался вопрос о порядке общения 7-летнего Фёдора, младшего сына Марии Мироновой, с его отцом Андреем Сорокой. После развода с Сорокой (три года назад) мальчик остался жить с матерью в загородном коттедже. Рядом школа и секция тенниса, где занимается Фёдор. Андрей Сорока живет в Москве. В иске он требовал разрешить ему брать ребенка к себе. Но условия жизни, по мнению Марии, у бывшего мужа неподходящие - живет в коммунальных и съемных квартирах… «Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома...», - ранее заявляла актриса. Она была против. Это нарушает режим ребенка, его график учебы и тренировок. Пускай отец сам приезжает к ним в загородный дом. Там и общается с сыном.

Суд принял сторону матери: в интересах ребенка общение Фёдора с отцом будет проходить только в присутствии матери. Кроме того, Андрей Сорока обязан платить алименты. До этого все финансовые расходы, включая траты на учебу, кружки и спортивные секции, брала на себя Мария. Теперь Сорока обязан принимать участие в содержании ребенка, как и положено по закону.

О том, что выиграла суд, Мария сообщила подписчикам в соцсетях. Но далеко не все за неё порадовались. В комментариях ей стали давать «добрые советы»: «Больше не связывайтесь с друзьями сына и не рожайте от них детей». «Как можно было выходить замуж за мальчика, он сам ещё ребенок. Разница в возрасте в 19 лет никого не смущает?». «Сын-то старший, наверное, мужу ровесник».

Это правда: старший сын Мироновой Андрей родился, когда Марии исполнилось 19 лет. Он ровесник Андрея Сороки. Но это та правда, которую не очень приятно слышать. Мария не стала терпеть критики и ответила довольно жестко. Задели за живое.

Она написала: «Моя мама (актриса Екатерина Градова – Ред.) прожила 30 счастливых лет с человеком, который гораздо младше неё (на 9 лет), который проводил её в последний путь и верен ей по сей день. Помогает нам во всём. Мой любимый отчим (Игорь Тимофеев). Такое бывает, когда человек хороший. И не надо ханжить. Хороший человек – в любом возрасте, как и чмо». Это, во-первых. Но не всё.

Фото: социальные сети

Во-вторых: «Какие друзья сына?! О чём вы! Бред какой-то пишете, который сочиняют идиоты для красного словца для других идиотов, которые в это верят...

…Мне пишут о каких-то детях, которым 35 лет. Вот мне интересно, реально ли в нашей стране считается мужчина в 35 лет ребенком? Очень злободневная тема!».

Сразу стало понятно: бывший муж Андрей Сорока не только не друг старшего сына Марии. Он вообще не входят в её круг. К посту «о мужской ответственности за семью и близких» актриса опубликовала фото, на котором её любимые мужчины: первый муж, бизнесмен Игорь Удалов, который «нёс ответственность с 26 лет за всю семью и за семью моих родителей» - так характеризует его Мария. На фото в центре её старший сын Андрей Миронов-Удалов, «который создал семью в 18 лет и уже много лет несет за неё ответственность и за свою мать в том числе». Названный брат Марии - Алексей (Екатерина Градова с мужем Игорем Тимофеевым когда-то усыновили мальчика из детского дома), «у которого тоже семья и маленький сын, за которого он отвечает»… Все они, по словам Марии Мироновой, ответственные мужчины, на которых можно положиться. Но есть и другие мужчины и горе-отцы. «Инфантилы рождаются там, где есть женская глупость и оправдание мужской безответственности и лени, там, где мужчина теряет свой пол, свою силу, реализацию и потенциал».

Нетрудно догадаться, кому дана такая характеристика/

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