Введены жесткие лимиты на вывоз наличных рублей из России: в чем причина запрета

Новым указом ограничивается вывоз наличных рублей в страны ближнего зарубежья. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз наличных рублей в страны ближнего зарубежья. В список попали члены ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), а также Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан. На их территорию физическим лицам запрещено вывозить более миллиона рублей в наличном виде.

Исключений всего три:

— Если у того, кто везет деньги, есть выписка-подтверждение, что он снял их со своего счета в банке. Это будет подтверждать, что деньги заработаны легальным способом. При этом вывезти наличку можно лишь через аэропорты — там нужно будет заполнить таможенную декларацию;

— Если рубли путешествуют из одной страны в другую — транзитом через Россию. В рамках международных сделок между юрлицами. Опять же — должны быть все подтверждающие документы;

— Если деньги вывозятся для дипломатических целей.

Напомним, до марта прошлого года лимитов на вывоз наличных российских рублей не было в принципе. Считалось, что они за рубежом особо никому не нужны. Но в последний год банки соседних стран столкнулись с тем, что к ним пошли потоки российской валюты. В итоге в конце марта этого года появилось первое ограничение — тогда вывоз рублевой налички ограничили эквивалентом в $100 тысяч. Сейчас лимит стал на порядок меньше.

Важный нюанс. Вывозить наличные рубли в другие страны, не упомянутые в указе, можно без каких-либо ограничений. Как и раньше.

В чем причины запрета?

Одним из способов вывезти криминальные деньги мошенниками стал физический вывоз наличных рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Их несколько. Но объединяет их одно — борьба с криминальными схемами:

— Вывоз наличных финансовыми мошенниками. Типичная схема у них теперь такая — они убеждают жертв снять деньги в банкомате и передать сумку с ними курьеру. При этом положить крупную сумму на счет дроппера, а потом перекинуть за рубеж, сейчас сложно. Российские банки стали пристально следить за такими операциями. Индустрию криптообменников тоже знатно почистили и переводят в легальное поле. Поэтому одним из способов вывезти криминальные деньги и стал физический вывоз наличных рублей. Тем более что в странах ближнего зарубежья легко принимают рубли. А во многих банках можно даже открыть счета в российской валюте.

— Вывоз капитала, полученного от серых сделок, в том числе коррупционных. Он был всегда. Но в этом году поток рублей почему-то резко усилился. В зарубежных банках стали скапливаться приличные суммы, которые не выкупались теми, кто ехал в Россию. Из-за этого они стали вводить комиссии на прием российской валюты в 2 — 5% от суммы.

При нарушении запрета наличные будут изымать. У юрлиц и ИП изымут всю сумму, у физлиц — деньги сверх лимита в 1 миллион рублей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать тем, кому нужно вывезти крупную сумму за рубеж?

Если у вас есть банковская выписка, что это ваши деньги, и вы их везете с собой для своих личных нужд, то никаких проблем нет. Можете вывозить сколько угодно в рублях. Главное — заполнить таможенную декларацию на границе и указать, сколько конкретно вы везете.

Кроме того, несмотря на все санкции, есть возможность отправлять деньги со счета в российском банке на счета в зарубежных банках. Многие из них подключены к Системе передачи финансовых сообщений Банка России. При этом деньги придут практически мгновенно (проверено на себе). Комиссия будет сравнима с той, что возьмет местный обменник за прием российских рублей.

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