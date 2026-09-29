Кнопка «Стоп» для хакеров: выпускник МФТИ придумал, как защитить миллионы долларов в криптовалюте

Криптовалюты - это дитя цифровой революции. Их отец - криптография, мать — интернет и идея децентрализации. Некоторые эксперты говорят, что финансовая система будущего будет основана на криптовалютах, потому что они дают деньгам свободы - вы больше не зависите от посредников. Посредников (а это в первую очередь банки и платежные системы) заменяет блокчейн. Что это такое? Представьте общую тетрадь, в которой записаны все переводы денег между людьми. Эта “тетрадь” лежит не у начальника (банка) в сейфе, а у всех участников сразу — у каждого своя копия. Подделать записи невозможно, для этого надо переписать “тетради” у всех участников. Традиционная финансовая система зиждется на банковской тайне - система блокчейна, наоборот, основана на абсолютной прозрачности: любое движение средств можно проверить публично в реальном времени.
Но у блокчейна есть свои недостатки.
Транзакцию нельзя отменить, если вы ошиблись адресом или стали жертвой мошенника деньги исчезают навсегда
Пока компания заметит подозрительный перевод, пока примет решение — деньги уже ушли. Цена промедления — миллионы долларов.
Для каждого нового сценария мониторинга приходилось привлекать программистов: писать техзадание, разрабатывать, тестировать и выпускать обновление. Это занимало недели и даже месяцы. Бизнес оказывался заложником технических команд.
Но кажется появилось решение, которое облегчит жизнь обладателям криптокошельков. Выпускник МФТИ Георгий Данилов представил платформу для защиты блокчейн-транзакций. Она работает по принципу конструктора: не надо создавать новую программу и писать код (это долго и дорого), новое правило собирается из готовых блоков. Например оно может выглядеть так: «Если с кошелька компании за 5 секунд выводят больше 500 тысяч долларов, заморозить вывод на 2 минуты и отправить уведомление команде».
- Платформа позволяет не прибегать к помощи разработчиков, а настраивать новые сценарии силами пользователей за считанные часы, - говорит автор проекта, выпускник кафедры блокчейн МФТИ Георгий Данилов. - Ключевая техническая особенность платформы — мониторинг очереди еще не подтвержденных транзакций. Это позволяет увидеть подозрительный перевод до того, как он попадет в блок и станет необратимым.
По словам разработчика, автоматическое выявление и блокировка подозрительных операций позволяет снижать риск потери от взломов на десятки процентов и позволит предотвратить ущерб у крупных игроков на уровне миллионов долларов.
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