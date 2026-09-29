Кнопка «Стоп» для хакеров: выпускник МФТИ придумал, как защитить миллионы долларов в криптовалюте

Некоторые эксперты говорят, что финансовая система будущего будет основана на криптовалютах, потому что они дают деньгам свободы. Фото: Hodoimg/Shutterstock/Fotodom

Криптовалюты - это дитя цифровой революции. Их отец - криптография, мать — интернет и идея децентрализации. Некоторые эксперты говорят, что финансовая система будущего будет основана на криптовалютах, потому что они дают деньгам свободы - вы больше не зависите от посредников. Посредников (а это в первую очередь банки и платежные системы) заменяет блокчейн. Что это такое? Представьте общую тетрадь, в которой записаны все переводы денег между людьми. Эта “тетрадь” лежит не у начальника (банка) в сейфе, а у всех участников сразу — у каждого своя копия. Подделать записи невозможно, для этого надо переписать “тетради” у всех участников. Традиционная финансовая система зиждется на банковской тайне - система блокчейна, наоборот, основана на абсолютной прозрачности: любое движение средств можно проверить публично в реальном времени.

Но у блокчейна есть свои недостатки.

1. Цена ошибки очень велика

Транзакцию нельзя отменить, если вы ошиблись адресом или стали жертвой мошенника деньги исчезают навсегда

2. Скорость реакции на атаку измеряется секундами

Пока компания заметит подозрительный перевод, пока примет решение — деньги уже ушли. Цена промедления — миллионы долларов.

3. Внедрять новые правила безопасности очень сложно

Для каждого нового сценария мониторинга приходилось привлекать программистов: писать техзадание, разрабатывать, тестировать и выпускать обновление. Это занимало недели и даже месяцы. Бизнес оказывался заложником технических команд.

Но кажется появилось решение, которое облегчит жизнь обладателям криптокошельков. Выпускник МФТИ Георгий Данилов представил платформу для защиты блокчейн-транзакций. Она работает по принципу конструктора: не надо создавать новую программу и писать код (это долго и дорого), новое правило собирается из готовых блоков. Например оно может выглядеть так: «Если с кошелька компании за 5 секунд выводят больше 500 тысяч долларов, заморозить вывод на 2 минуты и отправить уведомление команде».

- Платформа позволяет не прибегать к помощи разработчиков, а настраивать новые сценарии силами пользователей за считанные часы, - говорит автор проекта, выпускник кафедры блокчейн МФТИ Георгий Данилов. - Ключевая техническая особенность платформы — мониторинг очереди еще не подтвержденных транзакций. Это позволяет увидеть подозрительный перевод до того, как он попадет в блок и станет необратимым.

По словам разработчика, автоматическое выявление и блокировка подозрительных операций позволяет снижать риск потери от взломов на десятки процентов и позволит предотвратить ущерб у крупных игроков на уровне миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстание машин не состоится, если дядя Вася дернет за рубильник: ученые проанализировали три сценария ИИ-апокалипсиса

Тагильская мадонна Рафаэля, килограммы древнего золота, египетский саркофаг в Воронеже: Какие сокровища мировой культуры можно увидеть в музеях регионов России