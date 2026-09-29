Новый год и без красной икры? В России в разы подорожал традиционный деликатес

Для того, чтобы икра дешевела, ее должно быть много Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

КИЛО КРАСНОЙ ЗА 24600 РУБЛЕЙ

Пока россияне наслаждались послевкусием лета и даже не задумывались о необходимости готовиться к новогоднему застолью, а Федеральная антимонопольная служба сосредоточила свое внимание на необоснованном повышении расценок в ЖКХ, коварная красная икра, главный деликатес и символ новогоднего праздника, рванула к запредельным ценовым высотам.

Захожу на сайт популярной и не самой дорогой сети — мать честная! Стограммовая баночка икры горбуши — 2500 руб. Полкило — 12300. Это выходит 24600 за килограмм!!!

Каких-то два года назад, летом 2024-го баночка 0,5 кг красной икры стоила в той же сети 3519 рублей (7038 руб/кг). В начале октября прошлого года я прикупил там же 700-граммовую баночку за 6299 руб — это получается меньше 9 тысяч рублей за килограмм. Тогда я обрадовался - в предыдущие месяцы в Москве и до 12 тысяч доходило.

Какими наивными кажутся прошлогодние радости — сейчас о тех, казавшихся заоблачными, 12 тысячах приходится только мечтать.

Заглядываю в магазин более скромной ценовой категории (говорят, у них прямые поставки с Дальнего Востока) — там 280-граммовая баночка икры горбуши стоит 6048 — это 21600 рублей за килограмм. Кетовая подешевле - полкило всего лишь 7600 рублей (15200 руб/кг). Тоже кусается.

ПЛАНОВЫЙ НЕУРОЖАЙ

Что же не так в подводном мире?

- Раннее начало роста цены может быть связано с не самой благоприятной путиной, - рассказали KP.RU в аналитической службе Контур.Фокус.

Это так. Путина в этом году — хуже не придумаешь. По данным ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, с начала года в России было добыто примерно 98 тысяч тонн лососевых, это в 3,4 раза меньше, чем в 2025 году, и в 2,3 раза – чем в 2024. Напомним, в силу природных особенностей нереста лососевых четные годы менее урожайные, чем нечетные. То есть у нас сейчас плановый неурожай.

Лосося стало меньше — в этом главная причина ценового всплеска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

- Катастрофически неудачная красная путина, - прокомментировал KP.RU председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. - Рыба не пришла не только к нашим берегам, но и к берегам Аляски, Японии.

Но от этого нам не легче. Даже среди неурожайных лет нынешний, похоже, стал рекордным. С начала путины введено в оборот 1,74 тысячи тонн лососевой икры – это в 3,5 раза ниже объема за аналогичный период прошлого года и почти вдвое ниже показателей 2024 года. Это данные ЦРПТ (оператора системы «Честный знак») на начало сентября, но ситуация радикально не изменилась.

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА

Лосося стало меньше — в этом главная причина ценового всплеска. Однако в отрасли относятся к этому спокойно. Так, глава ВАРПЭ отметил «Ведомостям», что красная икра – продукт не повседневного спроса, а премиальный, и естественной платой за редкость и качество является цена.

Для того, чтобы икра дешевела, ее должно быть много. В текущем году этого не предвидится. Сырьевая база для ее производства, вероятно, спустилась на «долгосрочное плато», считает руководитель ассоциации рыбопромышленников.

В России в разы подорожала икра Фото: Ольга ЮШКОВА.

При этом еще не все магазины страны догадались взвинтить цены. Есть, говорят, еще места, где можно купить ее по приличным ценам.

- Минимальная цена на красную икру в торговых сетях за последний месяц не изменилась - в середине сентября, как и в середине августа, баночку весом 95 граммов можно купить от 500 рублей, - рассказал KP.RU председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. - Спрос на красную икру в крупных торговых сетях стабилен и соответствует сезонной динамике, а ассортимент остается широким: в середине сентября в зависимости от формата магазина покупателям доступно до 20 видов икры. К новогодним праздникам, когда покупатели традиционно чаще покупают икру для праздничного стола, ассортимент в категории расширяется в 2-3 раза.

ЧТО БУДЕТ К НОВОМУ ГОДУ?

Что же будет к Новому году? И дальше, на масленицу? Блинчики с икоркой будем кушать? Все зависит от цены.

- Вряд ли цена опустится, - говорит Балашов. - В прошлом году было 12,4 тысячи тонн красной икры, в этом будет до 4 тысяч. Плюс аквакультура такая же как и в прошлом году — порядка 2 тысяч тонн. Общее снижение объема — более чем в два раза. Так что не случайно, что цены примерно на столько же выросли.

Поэтому рыбопромышленник рекомендует не затягивать с покупкой деликатеса к новогоднему столу.

- Две недели назад я смотрел данные по закупкам — икру горбуши на Камчатке отгружали по 16 тысяч за килограмм, - говорит Балашов. - На полках магазинов она может стоить как минимум на 50 процентов дороже, а то и на все сто.

Но будут ли люди покупать икру по таким ценам?

- Будут, - уверен рыбак. - Люди привыкли к этому празднику и не будут себе отказывать. Как не может быть Нового года без елки и подарков, так и новогоднего стола не может быть без шампанского и красной икры. Хоть тонким слоем по одному бутерброду.

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