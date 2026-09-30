В чем секрет японского долголетия и что такое «белковый парадокс»: ученый развенчал мифы о старении и продлении жизни

Японское долголетие не результат одного «секрета». Это сочетание целого набора условий. Фото: Global Look Press\Klaus-Werner Friedrich

«По сути, все хотят две вещи: дожить до глубокой старости и остаться молодыми» - гласит народная мудрость. Накануне Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, мы поговорили с одним из ведущих российских ученых - экспертов по долголетию. Что сегодня остается главными загадками при изучении старения? Почему Япония стала мировым рекордсменом по числу долгожителей и какой полезный опыт мы можем перенять? Правда ли, что «капельницы молодости» могут быть опасны для жизни? Какие три главных столпа долголетия открыла наука?

На эти и другие вопросы KP.RU ответил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой предиктивной медицины Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

ПРО СЕКРЕТЫ ЯПОНСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

- Алексей, недавно в Японии впервые зарегистрировали больше 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Из них 94 298 женщин и 13 379 мужчин. Почему эта страна стала рекордсменом по числу долгожителей и что из японского опыта мы могли бы перенять?

- Японское долголетие не результат одного «секрета». Это сочетание целого набора условий. В первую очередь - относительно низкая распространенность ожирения, которое доказанно сокращает жизнь. Большую роль играет питание, оно разнообразное и нутритивно плотное (много витаминов, микроэлементов, клетчатки и т.д. - Ред.). Также у японцев в последние годы снизилось потребление соли. У большинства граждан нормализован уровень артериального давления - за счет образа жизни и дисциплинированного приема лекарств. Благодаря этим факторам резко сократилась смертность от инсультов. Кроме того, с детства ведется масштабная профилактика заболеваний и обеспечен всеобщий доступ к высококачественной медицинской помощи.

Поэтому я бы заимствовал не японское меню и культ «икигай» (японская жизненная философия, направленная на поиск личного смысла и радости в повседневности. - Ред.). А сам принцип: десятилетиями не допускать накопления предрисков, которые со временем запускают тяжелые заболевания, ускоряющие старение и сокращающие жизнь. Иными словами, нужно готовиться к долголетию с молодости. Основы для него закладываются задолго до наступления старости.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА УСПЕХА

- У японского успеха есть и обратная сторона. Население стареет, рождаемость падает…

- Это так. По официальному демографическому прогнозу, к 2070 году население Японии может сократиться примерно до 87 млн человек, а доля людей 65+ достигнуть 38,7%. В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в стране снизился до 1,14.

Как справиться с демографической проблемой в такой ситуации? Одного решения здесь нет. Анализ баз данных OECD (это статистические и аналитические ресурсы Организации экономического сотрудничества и развития. - Ред.) показывает, что нужно действовать сразу в нескольких направлениях:

* на уровне государства принимать меры, чтобы рождение желаемого числа детей можно было совмещать с работой (экономически и организационно);

* снижать финансовую нагрузку на молодые семьи (с помощью пособий, льгот и других программ);

* увеличивать продолжительность именно здоровой жизни, когда человек остается активным, может сам себя обслуживать;

* повышать производительность труда и грамотно использовать миграцию как один из возможных демографических ресурсов.

Словом, нужно сделать так, чтобы дополнительные годы жизни как можно дольше оставались годами самостоятельности и работоспособности, резюмирует Алексей Москалев.

Культ «икигай» - японская жизненная философия, направленная на поиск личного смысла и радости в повседневности. Фото: Global Look Press\Klaus-Werner Friedrich

ГЛАВНЫЕ ЗАГАДКИ СТАРЕНИЯ

- Что сегодня остается главными загадками в старении для ученых?

- Для меня главных вопросов три. Первый: какие изменения в организме действительно являются причинами старения, а какие лишь следуют за ним? Мы видим десятки взаимосвязанных процессов, но до сих пор не знаем их строгой причинной иерархии. Например, зачастую недооценивается такое явление, как повреждение и деградация внеклеточного матрикса. Это как бы каркас из белков (например, коллагена, эластина) и других молекул, который окружает наши клетки, обеспечивает их стабильность. Но разработки терапий, нацеленных на этот важный механизм старения, пока единичны. В Институте биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского мы с коллегами изучаем один из подходов - эффекты препаратов-антигликаторов.

Второй вопрос: как вообще правильно измерить скорость старения? Разные «часы старения» могут давать одному человеку разные ответы. А общепринятого золотого стандарта пока нет. Мы сейчас разрабатываем тест-систему для оценки индивидуального профиля ключевых механизмов старения человека.

Третий вопрос: можно ли значительно обратить вспять возрастные изменения, не увеличивая одновременно риск рака и других осложнений? Именно эта проблема особенно остро встает при исследованиях таких методов, как частичное клеточное перепрограммирование или удлинение теломер.

И, наконец, есть еще один серьезный вызов. По-прежнему сохраняется огромный разрыв между эффектами, которых удается достичь у модельных животных, в частности, у мышей, и доказанным продлением здоровой жизни человека.

Мы и коллеги из разных стран мира продолжаем работать, чтобы снять все эти вопросы, преодолеть преграды.

- А каков биологический предел жизни человека - известно?

- Честный ответ в 2026 году: мы его не знаем. Максимально достоверно подтвержденным рекордом остается случай француженки Жанны Кальман - 122 года и 164 дня.

Есть демографические научные работы, в которых предполагается, что при нынешней биологии человека «потолок» долголетия находится в границах 120-125 лет. В 2026 году в научном журнале Nature вновь была высказана оценка порядка 125 лет.

Но все же это не установленный физиологический закон. Другие исследования оспаривают существование жесткого фиксированного потолка. Поэтому 122 года мадам Кальман нельзя расценивать как запрограммированный предел. А вот оснований утверждать, что современный человек уже способен жить 150 или 200 лет, до сих пор у нас нет.

СОЗДАЕМ «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ БИОВОЗРАСТА

- Какие разработки для продления жизни сейчас ведутся в России?

- Я бы выделил прежде всего исследования способов объективно измерять старение человека. В нашей стране развиваются систематизация и проверка часов старения. В числе таких проектов - exBAClock, органоспецифические подходы вроде EchoAGE, модели на основе метаболических показателей, такие как AcidAGE, исследования возрастных изменений сетчатки. А также - определение закономерностей и признаков здорового старения на основе измерения биомаркеров предрисков (то есть предвестников существенных сбоев в организме. - Ред.).

Следующий важный шаг - доказать, клинически обосновать, что эти показатели действительно предсказывают риски заболевания, снижение функций тех или иных органов и систем в организме и смертность. А главное - что эти показатели реально меняются вслед за эффективными вмешательствами, человек становится биологически моложе.

На сегодня нет международного консенсуса о том, что какие-либо из существующих часов, калькуляторов биовозраста могут полноценно оценивать и подтверждать замедление старения. Поэтому мы запланировали именно такие исследования в рамках российского проекта «Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии».

- А с зарубежными коллегами контакты сохраняются? Какие страны сейчас в авангарде исследований и разработок для продления жизни?

- Да, по крайней мере на уровне совместных научных публикаций с иностранными коллегами мы продолжаем сотрудничать. В 2022 году вместе с командой зарубежных исследователей у нас вышла статья в престижном журнале Trends in metabolism and endocrinology, в 2023 году - в Cell, в 2025 - в Nature aging. В 2026 году продолжают выходить совместные работы, в том числе, с известными специалистами по биологии старения из Италии и Китая.

Если говорить о научных системах, за которыми особенно интересно следить в рамках биологии старения, я бы назвал Сингапур, Китай, Италию и США. Причем, сегодня особенно важен обмен не отдельными идеями, а методами крупных когортных исследований, биобанков, многомерного анализа старения и клинической проверки вмешательств.

По сути, все хотят две вещи: дожить до глубокой старости и остаться молодыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ПРО «КАПЕЛЬНИЦЫ МОЛОДОСТИ» И МИФЫ О ПРОДЛЕНИИ ЖИЗНИ

- Этим летом зарубежные СМИ сообщили, что жительница Нью-Йорка скончалась после «капельницы, продлевающей жизнь». «Коктейль молодости» якобы содержал NAD , соединение, которое отвечает за перенос энергии внутри клеток. Насколько стоит доверять подобным «суперсредствам», биологически активным добавкам, которые представляют как «замедлители старения»?

- В истории с женщиной в Нью-Йорке важно точно разделять факты и предположения. Она действительно умерла после инфузии (внутривенного введения. - Ред.), которая, по сообщениям, содержала NAD, причем, процедуру проводил человек, не имевший лицензии на медицинскую практику в штате Нью-Йорк. Но публично установленной причинно-следственной связи между препаратом и смертью женщины на данный момент нет. К летальному исходу могли привести как сам препарат, так и примеси, нарушение стерильности, дозировки и другие факторы. Какие именно - мы пока не знаем.

К самим «капельницам молодости» я отношусь как к медицинским вмешательствам, а не как к профилактическим процедурам. Систематический обзор 2026 года не нашел клинических исследований внутривенного NAD , которые доказывали бы его эффективность для омоложения. Кроме того, FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. - Ред.) отдельно предупреждала о рисках использования для инъекций NAD ненадлежащего качества и сообщала о серьезных нежелательных реакциях.

Капельница, конечно, выглядит «солиднее» таблетки, но доказательность от этого не становится выше. Если вам обещают омоложение, первый вопрос должен быть не «сколько стоит курс?», а «какое научное исследование показало, что именно этот препарат улучшает значимый для человека исход?».

- Какие еще заблуждения о старении и продлении жизни сейчас встречаются чаще всего?

- Популярен миф, что у старения есть одна главная причина, которую можно «выключить» одной молекулой. Современные данные говорят о взаимосвязанной системе процессов, их иерархия все еще обсуждается. Одной волшебной таблетки от старости точно не предвидится.

Движение - это не просто 5, 7 или 10 тысяч шагов. А регулярные упражнения, благодаря которым человек сохраняет силу, мышечную массу, поддерживает кардиореспираторную выносливость Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Второй миф - что «биологический возраст» уже можно измерить с точностью до года. На самом деле разные часы измеряют разные аспекты старения. И могут давать существенно различающиеся оценки одному человеку. Поэтому нужно отслеживать траекторию своего старения по разным его аспектам - примерно как устроена навигация по приборной панели.

Третий миф: если препарат продлил жизнь мыши, то мы получили геропротектор (средство против старения. - Ред.) для человека. В действительности же именно на стадии переноса результатов с модельных организмов на человека проваливается много красивых идей.

И четвертый миф: изменение какого-либо биомаркера (показателя в анализах, измерениях) автоматически означает омоложение. Поднять уровень NAD или снизить какой-либо молекулярный показатель - еще не значит предотвратить болезнь, сохранить функцию или продлить жизнь. Для меня именно клинический исход, а не эффектная лабораторная цифра, остается главным критерием.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три главных столпа долголетия

По просьбе KP.RU известный ученый выделил три главных столпа долголетия:

1. Движение.

Это не просто 5, 7 или 10 тысяч шагов. А регулярные упражнения, благодаря которым человек сохраняет силу, мышечную массу, поддерживает кардиореспираторную выносливость (за счет нормальной работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем).

2. Питание.

Речь не про поиск «суперфуда». А про поддержание метаболического здоровья (здорового обмена веществ) с помощью преимущественно цельных продуктов, чистых промежутков между приемами пищи (без перекусов!) и отсутствия хронического избытка калорий.

3. Восстановление.

Прежде всего это достаточный сон, постоянство режима и его соответствие циркадным ритмам человека (вовремя ложиться спать и вставать, завтракать, обедать и ужинать). «Также восстановление можно стимулировать умеренными контролируемыми стрессовыми воздействиями, такими как сауна или криосауна», - добавляет эксперт.

В ТЕМУ

Правда ли, что увлечение белковой пищей ускоряет старение?

- В таком вопросе есть важная биологическая логика, - отмечает профессор Москалев. - Аминокислоты, из которых состоят белки, активируют в организме путь mTORC1, связанный с ростом и синтезом белка. В то время как ограничение белка или отдельных аминокислот, по данным экспериментов, может усиливать процессы клеточного самоочищения, исправления «поломок».

С другой стороны, с возрастом появляется противоположный риск - потеря мышечной массы и функционального резерва. Поэтому задача не в том, чтобы употреблять максимум или минимум белка, а в получении его достаточного количества и распределении в разные дни. Например, если сегодня предстоит в основном сидячая работа, день можно сделать постным. А если вы потренировались - увеличьте прием белков для восстановления мышц.

В целом для здоровых пожилых людей европейские рекомендации ориентируются как минимум на 1 г белка на килограмм массы тела в сутки. При этом сейчас уже ясно: добавление белка в рацион без достаточных силовых нагрузок не ведет к поддержанию мышечной массы. Имеет значение и источник белка: наблюдательные исследования связывают большую долю растительного белка с более благоприятными исходами.

Словом, нашему организму нужны и рост, и ремонт. Проблема возникает, когда мы пытаемся постоянно держать систему в режиме гипертрофированного роста, чрезмерно налегая на белок.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Важнейшую роль для долголетия играет цель в жизни, - говорит Алексей Москалев. - Сама по себе она, конечно, не действует на организм как лекарство. Но она помогает человеку десятилетиями поддерживать полезное поведение, обращаться за медицинской помощью и не выпадать из активной жизни.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- По данным ООН, значительный рост продолжительности жизни в среднем по миру зафиксирован, начиная с 1950-х годов. В 2025 году среднемировой показатель достиг 73,5 года.

- По последним данным, в 2021 году в мире насчитывался 761 млн пожилых людей. По прогнозам, к 2050 году их число составит 1,6 млрд, а к концу XXI века - 2,5 млрд.

- К 2080 году число людей в возрасте 65 лет и старше превысит число детей до 18 лет, отмечается на портале ООН.

- Более 55% мирового населения в возрасте 65+ составляют женщины. Они живут в среднем на 5,4 года дольше мужчин. В России разница составляет около 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победить возраст: реально ли с помощью косметологии оставаться вечно молодым

Пять столпов долголетия: как сохранить ясный ум, крепкие мышцы и хорошее настроение в 50+