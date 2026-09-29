Невидимая сигарета, задвоение Цыганова, Ходченкова переодетая под Суинтон: что показал трейлер «Отеля «У погибшего альпиниста»

Меланхоличный сыщик допрашивает по очереди всех постояльцев

Еще два года назад KP.RU сообщал, что Первый канал в рамках создания киновселенной по произведениям братьев Стругацких «Машина желаний» выпустит фантастический фильм «Отель «У погибшего альпиниста» — вторую в нашей стране экранизацию одноименной повести АБС, переведенную почти на все европейские (и не только) языки. И вот теперь стала известна дата премьеры — и примерные очертания картины, трейлер которой наконец обнародовали.

Фото: кадр из фильма.

Как помнит советский зритель, видевший версию экранизации от Григория Корманова, что вышла в 1979 году. Сюжет произведения раскручивается вокруг отеля, расположенного в ущелье среди гор, в который по анонимному вызову прибывает главный герой — инспектор Глебски. Гости отеля оказываются пришельцами или роботами. А после снежной бури, отрезающей (не путать с «Омерзительной восьмеркой» Тарантино!) гостиницу от цивилизации и дороги, в помещении гостиницы находят труп. Который впоследствии оказывается не совсем трупом. Чем дальше заходит в расследовании Глебски (Евгений Цыганов), тем больше он приходит в ужас — в том числе и от встречи с самим собой.

Фото: кадр из фильма.

Ну а в свежем трейлере, обнародованном на днях, мы видим, как меланхоличный сыщик допрашивает по очереди всех постояльцев: и обворожительную госпожу Мозес (Светлана Ходченкова в образе Тильды Суинтон из комедии «Да здравствует Цезарь!»), и ее властного мужа (Александр Балуев), и импозантного Симона (неузнаваемый Дмитрий Лысенков с прической альпаки), и фокусника Бранкстокра (Александр Лыков), и молчаливого Хинкуса (Алексей Розин), и странную пару — Брюн (Алена Михайлова) и Олафа (Федор Федотов). Следствие как будто заходит в тупик, при этом в отеле начинают происходить странные вещи.

Фото: кадр из фильма.

То кто-то упадет с крыши, то снежная буря унесет загадочную девушку в берете петербургского экскурсовода (Ксения Трейстер), то радиосвязь теряется наглухо, то непонятный грохот и трясущиеся стены пугают гостей, то загадочный хозяин отеля Алек Сневар (Сергей Маковецкий) пытается сбить всех с толку, то стрелки часов начинают сходить с ума и крутиться с бешеной скоростью, то некий убийца с топором крушит стены, то стены библиотеки открывают ход в темное подземелье. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно.

Фото: кадр из фильма.

— Здесь происходит нечто большее, — заявляет Симон Симонэ, крутя в руках непонятный металлический шар, похожий на модель планеты: обычно в кино такие связаны с перемещениями во времени («Сфера», «Фантазм», «Тьма»).

Фото: кадр из фильма.

Антураж горной гостиницы напоминает интерьеры отеля "Гранд Будапешт" из картины Уэса Андерсона. А сигарета из рук и зубов Евгения Цыганова магическим образом исчезает — так, что инспектор, согласно новым российским законам, затягивается и выдыхает пустоту. Настоящая мистика!

Фото: кадр из фильма.

— Вам не приходилось замечать, насколько неизведанное интереснее познанного? — интересуется хозяин отеля. И тем самым интригует публику.

Фото: кадр из фильма.

На большие экраны «Отель «У погибшего альпиниста» выходит 28 января 2027 года.