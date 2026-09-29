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Звезды29 сентября 2026 18:20

Невидимая сигарета, задвоение Цыганова, Ходченкова переодетая под Суинтон: что показал трейлер «Отеля «У погибшего альпиниста»

Вышел трейлер детектива «Отель «У погибшего альпиниста»
Константин ГЛЫБА
Меланхоличный сыщик допрашивает по очереди всех постояльцев

Меланхоличный сыщик допрашивает по очереди всех постояльцев

Еще два года назад KP.RU сообщал, что Первый канал в рамках создания киновселенной по произведениям братьев Стругацких «Машина желаний» выпустит фантастический фильм «Отель «У погибшего альпиниста» — вторую в нашей стране экранизацию одноименной повести АБС, переведенную почти на все европейские (и не только) языки. И вот теперь стала известна дата премьеры — и примерные очертания картины, трейлер которой наконец обнародовали.

Фото: кадр из фильма.

Как помнит советский зритель, видевший версию экранизации от Григория Корманова, что вышла в 1979 году. Сюжет произведения раскручивается вокруг отеля, расположенного в ущелье среди гор, в который по анонимному вызову прибывает главный герой — инспектор Глебски. Гости отеля оказываются пришельцами или роботами. А после снежной бури, отрезающей (не путать с «Омерзительной восьмеркой» Тарантино!) гостиницу от цивилизации и дороги, в помещении гостиницы находят труп. Который впоследствии оказывается не совсем трупом. Чем дальше заходит в расследовании Глебски (Евгений Цыганов), тем больше он приходит в ужас — в том числе и от встречи с самим собой.

Фото: кадр из фильма.

Ну а в свежем трейлере, обнародованном на днях, мы видим, как меланхоличный сыщик допрашивает по очереди всех постояльцев: и обворожительную госпожу Мозес (Светлана Ходченкова в образе Тильды Суинтон из комедии «Да здравствует Цезарь!»), и ее властного мужа (Александр Балуев), и импозантного Симона (неузнаваемый Дмитрий Лысенков с прической альпаки), и фокусника Бранкстокра (Александр Лыков), и молчаливого Хинкуса (Алексей Розин), и странную пару — Брюн (Алена Михайлова) и Олафа (Федор Федотов). Следствие как будто заходит в тупик, при этом в отеле начинают происходить странные вещи.

Фото: кадр из фильма.

То кто-то упадет с крыши, то снежная буря унесет загадочную девушку в берете петербургского экскурсовода (Ксения Трейстер), то радиосвязь теряется наглухо, то непонятный грохот и трясущиеся стены пугают гостей, то загадочный хозяин отеля Алек Сневар (Сергей Маковецкий) пытается сбить всех с толку, то стрелки часов начинают сходить с ума и крутиться с бешеной скоростью, то некий убийца с топором крушит стены, то стены библиотеки открывают ход в темное подземелье. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно.

Фото: кадр из фильма.

— Здесь происходит нечто большее, — заявляет Симон Симонэ, крутя в руках непонятный металлический шар, похожий на модель планеты: обычно в кино такие связаны с перемещениями во времени («Сфера», «Фантазм», «Тьма»).

Фото: кадр из фильма.

Антураж горной гостиницы напоминает интерьеры отеля "Гранд Будапешт" из картины Уэса Андерсона. А сигарета из рук и зубов Евгения Цыганова магическим образом исчезает — так, что инспектор, согласно новым российским законам, затягивается и выдыхает пустоту. Настоящая мистика!

Фото: кадр из фильма.

— Вам не приходилось замечать, насколько неизведанное интереснее познанного? — интересуется хозяин отеля. И тем самым интригует публику.

Фото: кадр из фильма.

На большие экраны «Отель «У погибшего альпиниста» выходит 28 января 2027 года.

Фото: кадр из фильма.