Собаки ради нас научились делать бровки домиком, а кошки - сладко мурлыкать: Как люди и домашние питомцы изменили природу друг друга

Домашние животные становятся частью семьи, играют все более значимую роль в нашем внутреннем мире. Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

В мегаполисах на наших глаза происходят революционные изменения в отношениях между людьми и животными. Люди все реже решаются на детей, сокращают общение друг с другом, зато массово заводят домашних питомцев и видят в них спасение от одиночества. Хозяева не просто окружают котов и собак комфортом - они ведут в соцсетях странички от их имени, путешествуют с ними, покупают им медицинские страховки. У некоторых барбосов есть личный психолог, парикмахер, специалист по грумингу, не говоря уже о ветеринаре.

Домашние животные становятся частью семьи, играют все более значимую роль в нашем внутреннем мире. Как такие отношения меняют людей и животных? Об этом KP.RU поговорил с кандидатом биологических наук Ольгой Сибиряковой, научным сотрудником лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.

СПАСЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ОДИНОЧЕСТВА

- Мне кажется, массовое увлечение домашними животными связано с тем, что в мегаполисах человек все сильнее чувствует себя оторванным от природы, - объясняет Ольга Сибирякова. - Городская среда вызывает сильный стресс, даже если человек очень любит город. Потому что эволюционно люди заточены на совершенно другие условия. Исследования показали, что даже прогулки по городу и в лесу снимают напряжение совершенно по-разному. И, конечно, близость какого-то живого существа помогает снять стресс. Кстати, многие психологи считают, что решение завести собаку или кошку люди чаще всего подсознательно принимают именно в стрессовых ситуациях. Например, когда нужно укрепить семью, или вы переехали в другой район и нужно обжиться на новом месте. Была интересная работа, ученые выясняли: сколько лет детям, когда родители покупают им питомцев. И выяснилось, что это возраст 7 и 13 лет, то есть когда ребенок идет в школу и начинается подростковый возраст - вся семья на нервах, и, чтобы минимизировать переживания, заводят кошку, собаку или попугая.

- Способны ли животные решить наши проблемы с одиночеством, стать источником социальной поддержки? Вспоминается фраза из “Мастера и Маргариты”, адресованной Пилату - “Нельзя же поместить всю свою привязанность в собаку?” Многие ведь как раз и пытаются это делать…

- Это очень большая проблема, часто люди заводят себе собаку вместо спутника жизни, или пара съезжается и заводит щенка вместо ребенка, чтобы было о ком заботиться. Тут есть серьезный риск и для людей, и для питомца, потому что в таких отношениях на животное проецируются наши человеческие качества, от него ждут какого-то человеческого поведения. А собака не может стать человеком, это другой вид живых существ. И когда человек снимает розовые очки, он страшно разочаровывается: ему приходиться менять свои привычки, подстраиваться под поведение питомца, брать на себя ответственность за другое существо - то есть делать то, чего он хотел избежать в отношениях с людьми. Зачастую это наносит травму человеку, а от животного отказываются и пытаются в лучшем случае продать или устроить в приют. Когда люди пытаются опереться на животное, решая какие-то свои проблемы, это не совсем правильный путь. Нужно отдавать себе отчёт, что жить с животными – это учитывать их природу, которая совсем не похожа на природу человека.

Кошки ради людей изменили свою природу сильнее, чем собаки. Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

КОШАЧЬЕ СЧАСТЬЕ - БАРДАК В КОМНАТЕ

- Что это значит - учитывать природу?

- Простой пример: для кошек современный дизайн наших квартир - шкафы под потолок, кровати, где закрыто подкроватное пространство - очень некомфортен. Там нельзя спрятаться, а кошка - хищник, который охотится из засады, в квартире у нее должно быть много укрытий. Хотите сделать кошке приятно? Устройте у себя в комнате небольшой бардак: принесите пару коробок, соорудите на полу кучу из одежды, где кошка может спрятаться, затаиться и чувствовать себя хорошо и спокойно. Когда таких пространств нет, кошка пытается как-то по-другому утвердить свое присутствие - например, метит территорию. И начинает везде оставлять пахучие следы. Для человека такое поведение неприемлемо. Ответственные хозяева идут решать проблему к кошачьему психологу. Специалист говорит, что среда не очень подходит для вашего любимого животного, просто поставьте дома несколько коробок, чтобы кошка могла прятаться. И я знаю случаи, когда хозяева отвечали: “Мы не готовы ставить коробки, потому что это будет некрасиво”. Но если ты не готов ничего менять в своей жизни, чтобы любимое существо не страдало, то в чем тогда заключается твоя любовь?

- А что мы можем не понимать в природе собак?

- Собаки живут в мире запахов, впрочем, как и кошки. Для них запах является ключевым понятием в жизни. И когда вы выходите с собакой гулять, ей очень важно обнюхать все вокруг: столбы, заборы, деревья, там она “читает” письма, оставленные другими собаками. По запаху меток пес может понять, кто там прошел, какого он пола, в каком состоянии - да и вообще, что происходит во дворе? Но часто можно встретить хозяев, которые считают, что это неэстетично, когда собака нюхает какашку, сует нос в злачные места - вдруг она съест что-нибудь? И питомца дергают за поводок и заставляют “вести себя прилично”. Собака при этом по-настоящему страдает, она оказывается в информационном вакууме. И это обидно, потому что кошки и собаки очень многое изменили в своей природе, чтобы приспособиться к жизни с человеком, стать удобными для нас и даже научиться манипулировать нами.

- Как они научились управлять нами?

- Собаки научились шевелить бровями, им их мимика стала более понятна человеку - ты делаешь бровки домиком, и повод для конфликта исчезает сам собой. А кошки не просто научились мяукать (в дикой природе кошки мало мяукают - чаще это делают котята), но и подстроили свой голос так, чтобы он был приятен человеку на слух. В какой-то момент они поняли, что мелодичное мяуканье (у диких котов оно звучит не так привлекательно) - действенный способ напомнить человеку, что пора бы уже наполнить миску. Можно сказать, что кошки приложили для одомашнивания больше усилий, потому что изначально это одиночные животные, в отличие от собак - социальных животных. Когда ты живешь в группе, важно понимать, кто что задумал, у кого какой статус, нужно уметь умиротворять членов группы, которые стоят выше тебя… И собакам, конечно, проще было стать членом человеческой группы - у них уже был опыт с сородичами. А кошки - одиночки, приспосабливаясь к человеку, они изменили свою природу и приобрели с нуля некую социальность. У них меньше мимики, меньше арсенал жестов, поэтому с собаками нам проще общаться, а кошки кажутся более загадочными и менее понятными.

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

СТАРАЕМСЯ НЕ ТРАВМИРОВАТЬ СЕБЯ МЫСЛЯМИ, КАК ПОЛУЧЕНА КОЛБАСА

- А как вторжение в жизнь горожан домашних животных изменяет людей?

- Не все коллеги со мной согласны, но я считаю, это делает общество более гуманным. Мы начинаем задумываться о благополучии животных. Эта история началась совсем недавно - в 1964 году, когда британский публицист и активистка Рут Харрисон опубликовала книгу «Animal Machines», это стало поворотным моментом в истории защиты прав животных. О чем книга? Автор рассказала об условиях содержания сельскохозяйственных животных в промышленных комплексах интенсивного животноводства. Обычный человек старается не травмировать себя размышлениями о том, как получается колбаса, которую мы едим. А там картинка не для слабонервных. Книга вызвала очень широкий общественный резонанс. Британское правительство сформировало целый комитет для расследования благополучия сельскохозяйственных животных. В результате в 1979 году был сформулирован знаменитый принцип «Пяти свобод», который хоть отчасти облегчил жизнь животных в неволе.

Меня поражает, что в то время, когда человечество уже летало в космос, мы все еще не задумывались о том, что у животных, у зверей из зоопарков есть чувства, и что они могут страдать. До сих пор даже в среде заводчиков собак очень часто можно встретить убеждение, что собака – биологический автомат, ведомый инстинктами, не чувствующий ни привязанности, ни грусти, ни любви. Что уж говорить о курицах и коровах?! В оправдание человечества можно сказать, что даже к своему собственному виду мы долгое время относились без особого тепла и сочувствия - поразительные эксперименты Гарри Харлоу, показавшие, что любовь и нежные прикосновения крайне важны для младенцев с первых дней жизни, были опубликованы только в 1958 году. До этого брать маленьких детей на руки, нянчится, петь песенки и разговаривать воспринималось в обществе как сентиментальная блажь.

- Расшифруйте, что это пять свобод?

- Первая – свобода от голода и жажды: доступ к чистой воде и качественной пище.

Вторая – свобода от дискомфорта, должны быть безопасные места для отдыха, комфортные условия по температуре и влажности.

Третья – свобода от боли, травм и болезней. Профилактика, диагностика и лечение заболеваний.

Четвертая - свобода от страха и стресса. То есть условия обращения, которые исключают психические страдания, запугивание, жестокое обращение.

И пятая - это свобода естественного поведения.

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

- Что это такое?

- Собака должна иметь возможность рыть землю, потому что это ей очень нравится. Курицы должны иметь возможность купаться в пыли. Но если мы посмотрим, как содержатся куры на промышленных птицефабриках, то мы увидим, что эти свободы не соблюдаются. Система содержания кур в клеточных батареях совершенно ужасна. И с этим надо что-то делать, потому что если раньше считалось, что животные - это биологические автоматы, им недоступны высшие чувства, то сейчас научно доказано, что животные, по крайней мере млекопитающие и птицы, испытывают те же базовые эмоции, что и человек - страх, радость, удовольствие, горе, печаль, любопытство… Зная это, с нашей стороны неэтично заставлять страдать животных, которых мы используем в сельском хозяйстве. Несколько лет назад мы были на одной европейской конференции по благополучию животных, и одна из сессий состояла из обсуждений разных способов убийства промышленных животных. Слушать это невероятно тяжело, но вещь совершенно необходимая, поскольку для того, чтобы жить, нам необходимо есть мясо и рыбу. А для этого надо живое существо как-то убить. И самым правильным будет сделать так, чтобы животное не страдало ни при жизни, ни во время забоя.

- Разве можно это устроить?

- Звучит двусмысленно, но есть меры, уменьшающие боль и страдания. Рыбу убивают электрическим током или оглушают сильным ударом. Потому что, хотя рыбаки и рассказывают детям, что рыба засыпает, на самом деле, оказавшись на воздухе, она долго и мучительно задыхается.

ВОПРОС РЕБРОМ

Есть ли смысл в отказе от мяса и мехов?

- Но ведь в какой-то момент защита прав животных войдет в противоречие с экономическими интересами? Гуманизм приведет к удорожанию мяса, рыбы, и других продуктов животноводства, не всем это понравится…

- Да, конечно, батарейные птицефабрики, где несушки ничего кроме тесной клетки за несколько месяцев своей жизни не видят, выгодны, это самый дешевый способ получения белка. А проблема голода еще не во всем мире решена. И понятно, что давление общественности на крупные корпорации малоэффективно, когда речь идет о выгоде. Но есть не только гуманитарные соображения, но и рациональные доводы. Все знают, что качество домашних яиц выше магазинных. Были исследования: если корова перед забоем испытала сильный длительный страх, то в крови увеличивается количество гормонов стресса, а это напрямую влияет на качество мяса. Поэтому можно зайти не только со стороны этики, а со стороны потребительских свойств тоже. Продукт становится немного дороже, но более качественным.

- Сейчас достаточно много людей отказываются от мяса из гуманитарных соображений. Это имеет смысл?

- Во всем должна быть разумная середина. Например, отказ от меха - это абсолютное благо: это значит отказ от звероферм, прекращение отстрела животных в дикой природе. А когда люди отказываются от кожаной обуви или курток… Давайте задумаемся, откуда берется кожаная обувь? У нас огромное количество коров и свиней идет на котлеты. Их убивают, кожу с них снимают, но не выкидывают, а делают из нее обувь и одежду. То есть мы целиком используем убитое животное, что, на мой взгляд, правильнее. Выкидывать какие-то части - тоже в какой-то степени кощунство. Кроме того, обувь из экокожи не очень экологична и прочна.

Что касается употребления мяса в пищу, я с нетерпением жду момента, когда мы научимся выращивать мясо в пробирках и не будем никого убивать. Но полный отказ от мяса мне кажется недостижимым – даже по самым оптимистичным оценкам количество вегетарианцев в мире не превышает 15%. Даже в странах, где вегетарианство важно по религиозным и культурным соображениям, например, в Индии, вегетарианцами являются не более 31% населения. Наш вид исходно всеяден, и потому полный отказ от мяса – что-то из области фантастики.

Но даже у разводимых на мясо животных может быть неплохая жизнь. Простой пример. Как известно, в Казахстане едят конину. Как ее получают? Лошади живут вольной жизнью, бегают табунами по степи. Потом часть их ловят и пускают на мясо. Если сравнить жизнь (пусть и недолгую) такой лошади, и жизнь животного, которое содержится в чудовищных условиях интенсивного промышленного животноводства, - это небо и земля. Гуманнее будет проголосовать рублем за улучшение условий для животных. Фермерские продукты дороже, но если ваше финансовое положение позволяет их купить - это будет большой прорыв в благополучии животных.

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