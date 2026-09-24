У Сергея Соседова был еще один родной человек: старенькая мама раскрыла правду

Сергея Соседова оплакивают семья, друзья и поклонники Фото: Кадр видео.

Смерть Сергея Соседова стала горем для его близких и поклонников. Музыкальный критик покинул этот мир в расцвете сил. Многие теперь переживают за его старенькую маму, с которой он прожил всю свою жизни. Он не раз называл ее самым близким человеком. Однако мало кто знает, что у Сергея был еще один родной человек.

"Очень жаль старенькую маму Сергея Соседова. Антонине Петровне далеко за 80. Она буквально вне себя от горя и не может поверить, что сына больше нет. Тем более, что он скончался так внезапно", - пишут поклонники Сергея Соседова.

Комментаторам вторит и Лолита Милявская. Она с Сергеем дружила 20 лет. Певица регулярно созванивалась с критиком, подчеркивала, что восхищалась его заботой о старенькой маме.

"Сереженька, сколько искренних слез. Сколько всего в твоей короткой жизни осталось за кадром... Меня всегда еще восхищала твоя забота о маме! Мама, давшая сыну любовь и образование, которым он блистал... Господи, прими его душу, и пусть он улыбается и больше не чувствует боли. Царствия Небесного. Что будет теперь с его любимой старенькой мамой..." - написала Лолита.

90-летняя мама души не чаяла в сыне Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Незадолго до смерти Соседов упоминал, что в случае трагедии он беспокоится за свою маму, к которой очень привязан. Они жили в скромной двушке на окраине Москвы. "Если бы я ушел, ей стало бы совсем тяжело. Мы сейчас как опора друг для друга. Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, всегда это было. Потому что мы - одна семья", - делился мужчина.

После его гибели пенсионерка не находит себе места. "Как же так. Господи, что же я буду делать", - плачет теперь убитая горем старушка.

Когда ей позвонили и сообщили о трагедии с сыном, она не поверила. "Думала, это обман какой-то…" - сказала мать Соседова.

Казалось, что больше во всем свете у них никого нет, но это не так. Антонина Петровна сообщила, что у Сергея есть брат Владимир. "Я позвонила брату Сережи, Вове. Он стал набирать кому-то в эту Нерюнгри, в полицию..." - поведала Антонина Петровна.

Напомним, о смерти Соседова стало известно 23 сентября. В отеле он спускался по лестнице, потерял сознание и упал, сильно ударился затылком, получил перелом основания черепа. Критика оперативно отправили в больницу, прооперировали. Однако врачам не удалось спасти пациента. У него произошел отек мозга.