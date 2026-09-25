Важен именно комплексный характер работы Фото: REUTERS.

Минобороны России заявило о продолжении серии ночных ударов БПЛА по объектам украинского ВПК, военной логистики и портовой инфраструктуры. География — Борисполь Киевской области, Одесса, Нерубайское и дунайский порт Рени.

Главная цель в Киевской области — площадка ООО Fire Point в Борисполе, которую российская сторона связывает со сборкой и хранением БПЛА. Отдельно заявлено о поражении хранилища двигателей Honeywell TFE731, предназначенных для крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Украинские официальные сообщения факт удара по Бориспольскому району подтверждают, но называют поражённым объектом производственное, в другой формулировке — деревообрабатывающее предприятие. Сообщалось о пожаре, повреждении склада и работах спасателей. При этом на некоторых кадрах отчетливо слышна повторная детонация.

Ночь показала дальнейшее расширение приоритетов с отдельных производственных объектов на всю инфраструктуру снабжения ВСУ Фото: REUTERS.

В Одесской области заявлены удары по двум логистическим центрам — в самой Одессе и Нерубайском, а также по причальной инфраструктуре и трём хранилищам военного имущества в Рени.

Важен именно комплексный характер работы: поражается не одна точка, а цепочка «приём грузов — складирование — распределение — доставка морем».

Отдельный эпизод — поражение сухогруза на переходе к Одессе. По версии Минобороны России, судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения.

Минобороны России заявило о продолжении серии ночных ударов БПЛА по объектам украинского ВПК Фото: REUTERS.

Удары по Рени и одесскому направлению вписываются в ранее сложившуюся тенденцию: украинская сторона сама регулярно фиксирует атаки на логистическую инфраструктуру региона, в том числе грузовые площадки и складские объекты. Так, в конце августа областные власти сообщали о поражении стоянки грузовой техники и уничтожении фур на юге Одесской области.

Ночь показала дальнейшее расширение приоритетов с отдельных производственных объектов на всю инфраструктуру снабжения ВСУ.

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