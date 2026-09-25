Hовая Госдума IX созыва помолодела, обновилась почти на половину. Фото: REUTERS.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подвела окончательные итоги выборов в Государственную Думу России. Теперь мы знаем: новая Госдума IX созыва помолодела, обновилась почти на половину. И, конечно, в военное время не менее важно, что 10% состава нижней палаты Парламента – ветераны спецоперации.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ГОСДУМЕ (МАНДАТОВ) МЕЖДУ ПАРТИЯМИ

Главный вопрос, конечно же, сколько досталось мандатов партиям по результатам избирательной гонки. Здесь картина с 21 сентября несколько изменилась. И сильно изменилась с выборов 2021 года.

Давайте посмотрим на итоговое распределение мандатов и сравним его с итогами выборов Госдумы VIII созыва:

1. «Единая Россия» – 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным округам. В восьмом созыве по итогам голосования у «ЕР» было 324 кресла.

2. КПРФ – 37 мандатов, 32 по спискам, 5 по округам. В сравнении с восьмым созывом это на 20 меньше – в 2021-м году у коммунистов было 57 кресел.

3. ЛДПР – 23 мандата, 21 по федеральному голосованию и 2 по округам. Тут небольшое прибавление – в прошлой Госдуме у либерал-демократов было 21 место.

4. «Новые люди» – 19 мандатов, все по федеральному округу. Это большой рост, фракция выросла почти вдвое, ведь в восьмом созыве у «Новых» было всего 13 кресел.

5. Справедливая Россия – 17 мандатов, 13 по спискам, и 4 одномандатника. Здесь главное снижение - в восьмом созыве у эсеров было 27 мест.

6. Партия «Родина» – 1 мандат по округам, результат стабилен – одно кресло было и в восьмом созыве.

7. Самовыдвиженцы – 4 мандата, в восьмом созыве было 5.

Финальная явка - 59,80%, для парламентских выборов это рекорд. Состав Госдумы избирали 67,45 млн россиян.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ: ПРОЦЕНТЫ

А вот итоговые результаты в процентах мы пока привести не можем – ЦИК пока их не назвал. Как только информация появится – мы немедленно опубликуем ее здесь. А пока приходится приводить последние данные на 21 сентября:

1. «Единая Россия» — 57,96% (49,82 на выборах 2021 года)

2. КПРФ — 13,67% (18,93 на выборах 2021 года)

3. ЛДПР — 8,96% (7,55 на выборах 2021 года)

4. «Новые люди» — 7,91% (5,32 на выборах 2021 года)

5. Справедливая Россия — 5,10% (7,46 на выборах 2021 года)

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6. Партия Пенсионеров — 1,97% (2,45 на выборах 2021 года)

7. РЭП «Зеленые» — 1,15% (0,91 на выборах 2021 года)

8. Коммунисты России — 0,85% (1,27 на выборах 2021 года)

9. Партия «Родина» — 0,71% (0,80 на выборах 2021 года)

10. Партия прямой демократии — 0,35% (участвует впервые)

Элла Памфилова подвела окончательные итоги выборов в Государственную Думу России Фото: REUTERS.

ОБЪЯСНЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ

Другой вопрос, который может возникнуть у читателя: почему голоса распределились именно так? Попробуем ответить на него, избегая банальностей.

Почему «Единая Россия набрала так много голосов?

Победа «Единой России» была ожидаемой, но результат оказался существенно выше, чем на прошлых выборах. При этом, например, в электронном голосовании и по результатам экзит-полов «ЕР» набрала около 50%. Как было набрано главное преимущество?

Ответ прост – экзит-полы не проводились в освобожденных регионов, не проводились на передовой. И именно здесь партия власти получила колоссальную поддержку, потому что она прочно ассоциируется с личностью и курсом главы государства.

Второй фактор – выборы 2021 года проводились на фоне нестабильности ковиднгого времени, когда у части общества были сомнения, кого поддерживать. Сегодня, несмотря на удары по НПЗ и непростую ситуацию в экономике, большая часть россиян считает верным курс партии власти.

Почему главная партия оппозиции потеряла больше 35% мест?

Вторую фракцию в Госдуме по силе уже больше 20 лет формирует КПРФ, но в этот раз победа получилась с горьким привкусом. Партия потеряла около 35% своего представительства в парламенте – 20 кресел. Такому результату может быть несколько объяснений: во-первых, аудитория «коммунистов» стареет. Во-вторых, на фоне военного конфликта играть роль оппозиционной партии куда сложнее – политические силы страны прекрасно понимают, что для победы нужна сплоченность. В итоге позиция КПРФ не слишком сильно стала отличаться от «Единой России» - и часть поддержки закономерно перетекла к партии власти или другим, более ярким оппозиционерам.

Почему ЛДПР улучшила результат?

Казалось бы, первые выборы без Владимира Вольфовича Жириновского – вызов, и поддержка избирателей может существенно уменьшится. Но во-первых, либерал-демократы до сих пор продолжают ассоциироваться со своим харизматическим лидером. Во-вторых, они сами все для этого делают – чего только стоила выставка к 80-летию Жириновского, прошедшая в мае в Москве. Так что свою поддержку, как минимум на первых выборах после смерти лидера, ЛДПР сохранила, а представительство в Госдуме даже чуть увеличила.

Почему «Новые Люди» набрали так много?

Одна из самых молодых политических сил (образована в 2020 году), партия в своей предвыборной компании пыталась привлечь к себе россиян, ратующих за изменения в устоявшейся партийной системе. И, судя по результатам, это удалось. Фракция в Госдуме выросла на 46%, с пятого места по численности «Новые» шагнули на четвертое.

При этом партия проводит линию поддержки бизнеса, пытается внедрить такие популярные и резонансные решения, как законопроект о противодействии домашнему насилию. Это привлекает успешных россиян в возрасте от 30 до 60 лет, что доказывает результат электронного голосования. В нем партия вообще заняла второе место, набрав 13,04% - а большую половину голосующих в ДЭГ составили люди именно средней возрастной категории.

Почему Справедливая Россия потеряла позиции?

Во время подсчета голосов эсеры буквально балансировали на краю пропасти. В какой-то момент их результат был ниже 5% голосов – барьера для прохождения партии по спискам. Но в Госдуму справедливороссы все-таки прошли, фракция будет. Осталось вдохнуть в политическую силу новые идеи, потому что именно кризис смыслов и ярких, запоминающихся инициатив, судя по результатам, и стал причиной потери 10 кресел в девятом созыве.

ЦИК опубликовал итоговые результаты выборов и состав Госдумы России Фото: REUTERS.

ИТОГИ ВЫБОРОВ: САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

1. По данным ЦИК, в IX созыве Государственной Думы почти половина депутатов – новые лица. Ушла большая часть спортсменов и представителей шоубиза - их места заняли ветераны.

2. Новая дума моложе предыдущей – средний возраст депутатов 53 года, было – 57 лет.

3. Больше 10% депутатов девятого созыва – участники специальной военной операции. Это 46 человек, 41 – из «Единой России», трое в составе либерал-демократов, один справедливоросс и один самовыдвиженец.

4. Выборы пытались сорвать: около 28 миллионов потенциально опасных воздействий и хакерских атак на ресурсы, связанные с голосованием, зафиксировал ЦИК с 18 по 22 сентября.

5. Дистанционное голосование прошло в 33 регионах, участие в нем приняло около 7 миллионов человек. Самым возрастным избирателем, проголосовавшим с компьютера стала 107-летняя Анна Ивановна Андрианова.

6. Законность проведения выборов не подвергается сомнению – камеры были установлены на 93% участковых и 97% территориальных избирательных комиссий. Не стояли они только в самых опасных прифронтовых зонах и во время голосования на передовой.

Кроме того, за легитимностью голосования следили 336 702 наблюдателя, 8050 журналистов. В том числе минимум 22 западных стран, пропагандирующих антироссийский курс.

7. Первое заседание Государственной Думы девятого созыва состоится 30 сентября в 10 часов. Указ об этом сразу после оглашения окончательных итогов выборов подписал глава государства.

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