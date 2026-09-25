Фото: Личный архив.
Он сидит напротив меня в кабинете Военно-медицинской академии - подполковник медицинской службы, 13 лет учебы и 14 лет врачебного опыта, строгий взгляд, руки хирурга, которые привыкли держать инструмент, а не ручку. Говорит спокойно, без пафоса, будто рассказывает о чем-то обыденном: 28 операций за сутки, три дня без сна, пять километров от линии боевого соприкосновения. Я смотрю на его фотографии - вот он в операционной в перчатках, с налобным фонарем, сосредоточенный, а вот - на улице, в камуфляже и бронежилете. И понимаю: передо мной человек, который каждый день выбирает между жизнью и смертью. Не на словах - на деле.
Договориться с ним о разговоре оказалось непросто. Мы созванивались несколько раз, и каждый раз он был на дежурстве - то в академии, то в клинике. А в ночь перед нашей беседой он снова спасал. Позвонил однокурсник, попросил приехать в частную клинику - женщина умирала от кровотечения после родов, коллеги не знали, что делать. Он приехал в ночи, перевязал внутренние подвздошные сосуды, остановил кровь, дождался, пока опасность минует. Ребенка спасти не удалось, но женщину вытащил. Утром в 7 освободился, в 8.30 уже был на обходе в питерской Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Для него это обычный рабочий момент, о котором он рассказывает вскользь, между делом.
Его зовут Рафик Джабраилович Кучев. Пациенты и коллеги называют его «хирургом от Бога» и настоящим героем. Военные паблики и сообщества ветеранов передают друг другу отзывы о нем как о враче, который берется за самые тяжелые абдоминальные (относящиеся к брюшной полости) травмы - ранения живота и кишечника. «Строгий, педантичный, чистоплотный, грамотный», - пишут о нем бывшие пациенты. А один из спасенных бойцов оставил такой отзыв:
«Находился при смерти. Хирург быстро дал команду подавать в операционную, ушил мне в животе кишку, желудок, остановил кровотечение, выхаживал. Таких, как я, оказалось, тысячи. Жалко, что страна не запоминает таких героев».
Рафик Кучев родился в 1987 году в Туркмении. Отец был госслужащим, мама работала товароведом. Он стал первым врачом в роду. Переломный момент наступил после девятого класса, когда начался курс анатомии.
- Мне стало очень интересно, из чего состоит человек. Я сказал родителям, что буду врачом. Они восприняли это с удивлением, потому что у нас все были юристы, бухгалтеры. В медицине - никого, - вспоминает Рафик Джабраилович.
В 1993 году семья переехала в Дагестан. Рафик поступил в Дербентский кадетский корпус, который окончил с золотой медалью. Там на него обратили внимание представители военкомата.
- Я говорю: хочу быть врачом. А каким - неважно. Я хочу поступить в вуз, выучиться, а там уже выберу специальность, - рассказывает Кучев.
Так он узнал о Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Подготовка была основательной: полгода занятий с репетиторами, учебники по биологии, химии, физике.
- Я забыл, что такое спорт, прогулки с друзьями. Все радости жизни отбросил в сторону, - вспоминает Рафик.
Конкурс был огромным - семь с половиной человек на место. Из 15 медалистов его роты поступили только четверо. Рафик оказался в их числе.
Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП
В академии Рафик выбрал хирургию. Нашел наставника - Игоря Хомчука, преподавателя кафедры военно-морской хирургии.
- Он дал мне многое. Я перенимал его опыт, учился слушать пациентов. По сей день советуюсь с ним, - говорит Рафик Джабраилович.
После академии его направили служить на Дальний Восток, в город Свободный. Но сухопутная служба оказалась не по душе моряку.
- Я подошел к командиру бригады и сказал: мне тяжело служить в сухопутных войсках, я моряк, хочу служить на флоте, - вспоминает он.
И добился перевода на Тихоокеанский флот. Затем была ординатура по хирургии, работа в Ейском госпитале. А в 2018 году - адъюнктура (военный аналог аспирантуры) и должность преподавателя кафедры военно-морской хирургии. Сейчас Рафик Кучев - кандидат медицинских наук, работает над докторской диссертацией.
Фото: Личный архив.
Когда началась специальная военная операция, Рафик не сомневался, что отправится в зону боевых действий.
- Был готов и понимал, что выбор падет на тех, кто несет большую ответственность. Себя я тогда считал ответственным. И почему-то думал, что с нашей кафедры поеду одним из первых, - рассказывает он. - Так и случилось.
Первая командировка началась в мае 2022 года. Группа военных медиков из Военно-медицинской академии прибыла в город Изюм Харьковской области. Они развернули военно-полевой госпиталь на базе центральной городской больницы - в пяти километрах от линии боевого соприкосновения.
- Оборудовали три операционных стола для тяжелораненых и четыре койки для легкораненых. Всем, кто поступал, мы сразу оказывали помощь. Затем эвакуировали их в Белгород или Валуйки. За четыре месяца мы оказали помощь более чем четырем тысячам пострадавших: российским солдатам и офицерам, добровольцам, бойцам ЧВК, местному населению, пленным военнослужащим ВСУ, - рассказывает Рафик Джабраилович.
В госпитале не было готовой операционной - ее пришлось организовывать самостоятельно. Летом в Изюме были перебои с электроэнергией, и врачи делали сложнейшие операции при свете налобных фонарей.
Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП
- Связи не было. Все сигналы глушились. Никому не позвонить, ничего не спросить. Мы были предоставлены сами себе, - вспоминает он.
Рафик был ведущим и единственным хирургом подвижной медицинской группы. С ним работали два травматолога, два анестезиолога и ординатор.
- Каждый вечер мы собирались и разбирали свои ошибки. Чтобы на следующий день спасти больше, - рассказывает он.
Времени на сон почти не оставалось.
- Были моменты, когда я три дня подряд не спал. В среднем, может, часа три-четыре в день. На адреналине не чувствуешь ни усталости, ни боли. Когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь, болезненные ощущения, отеки, судороги проходят сами собой, - говорит военный врач.
Работа в полевых условиях требовала быстрых решений. Рафик Кучев вспоминает, что самой большой ошибкой на этапах эвакуации было формальное отношение к перевязкам.
- Если раненый подкравливает, нельзя просто наложить салфетки сверху и туго затянуть. Надо сначала остановить кровотечение, а потом уже перевязывать. Иначе он уедет на эвакуацию, а через два часа в пути погибнет. Кровотечение нельзя оставлять,- объясняет он.
Он всегда акцентировал внимание на качестве помощи.
- Лучше задержать раненого, не спешить с отправкой. Сначала остановить кровотечение, дать ему передохнуть и восстановиться, а уже потом отправлять на эвакуацию. От того, что мы его задержим, хуже не будет - будет только лучше, - продолжает хирург.
Он не считал операции.
- Если в среднем считать, там было минимум 15 операций в день. Мы 15 умножаем на 120 дней. По основным операциям получается около 1800. Это только за первую командировку, - вспоминает он.
Фото: Личный архив.
Этот случай Рафик Джабраилович вспоминает с особой болью. В госпиталь привезли водителя. Молодой парень. Ему оторвало обе руки по плечи и ногу выше бедра. Осталось только туловище - живот, грудь, голова, шея. Все конечности были перетянуты жгутами, уже отмерли. Спасать было нечего. Пришлось ампутировать.
- Мы его прооперировали, он остался жив, - рассказывает Рафик Кучев. - Но когда он пришел в сознание и увидел себя, сказал (врач замолкает, потом продолжает тихо): «Доктор, спасибо вам за то, что вы мне помогли. Я даже себя убить не могу. Посмотрите на меня, какой я стал».
Эти слова хирург запомнил навсегда. Он говорит, что после того случая ему самому было очень плохо. День ходил как в тумане. Не мог найти себе места. Но виду не подавал. Подошел к бойцу и сказал:
- Все будет нормально. Есть программы, есть реабилитация, есть современные протезы. Ты справишься.
Прошло время. Врач увидел его по телевизору. Тот самый парень. Живой. Бодрый. В медалях. В военной форме. С протезами. Улыбается.
- Я его лицо запомнил. И когда увидел - такая радость на душе. Значит, не зря. Значит, все правильно сделал. Это принесло облегчение и желание работать дальше, - говорит Рафик Джабраилович.
О том, что он в зоне СВО, Рафик сказал только супруге и дочери. Родителям не говорил. Когда они не могли дозвониться два месяца (связи с внешним миром не было), позвонили супруге. Она призналась, что его отправили в зону спецоперации.
- Я придумал, как передавать весточки. Каждый день мы отправляли на эвакуацию 60-80 раненых. На каждого я заполнял сопроводительный документ - форму 100. Внизу, на самом краю листа, делал маленькую пометку: «Жив-здоров, цел. Передайте моей супруге, что со мной все хорошо», - рассказывает Рафик.
Эти документы шли вместе с ранеными на большую землю. Там их принимали врачи, сортировали. Кто-то из своих, из академии, видел эти записи. Узнавал почерк. Понимал, что это Рафик. И отправлял его жене смс: «Он жив. Все хорошо».
- А потом эти пометки зачеркивали черным фломастером, чтобы никто не видел. Но главное было сделано - весточка дошла, - говорит хирург.
Так, через медицинские документы, через руки врачей и медсестер, через тысячи километров, шли эти короткие послания. «Жив-здоров, цел». Всего несколько слов. Но для жены они значили больше, чем любые длинные письма.
За время трех командировок Рафик Кучев провел тысячи операций. Он награжден орденом Пирогова, медалью Суворова, орденом «За доблесть» и орденом Милосердия. Но сам он категорически отказывается называть себя героем.
- Таких военных врачей, как я, очень много. Герои - те, кто сражается на передовой, кто отстаивает нашу землю. Мы находимся рядом с ними и делаем все, чтобы помочь. Мы те, кто возвращает героев в строй, - говорит он.
В госпиталь попадали разные люди. Не только наши. Были и пленные украинцы. Были и гражданские - те, кто просто жил в городе, когда начались бои.
- Мы лечили и ВСУшников, и гражданских, которые попадали под бомбежки. Я не отказывал в помощи никому, - говорит Рафик Джабраилович.
Он объясняет: это была не просто жалость. Это была военная необходимость. Пленных нужно было допрашивать. А для этого их сначала надо было вылечить. Чтобы они могли говорить. Чтобы дали информацию, которая поможет нашим.
- Их состояние требовало лечения. Без этого они бы просто не выжили. А нам нужна была информация, которая могла спасти жизни наших солдат, - рассказывает он.
Но были и другие. Просто люди. Женщины, дети, старики. Те, кто не воевал. Они попадали под обстрелы. Их привозили в госпиталь. И он их оперировал.
- Была беременная женщина. Ее ранило осколком. Пришлось оперировать. Ребенка спасли. И ее спасли, - вспоминает хирург.
Он говорит об этом спокойно. Без пафоса. Будто так и должно быть. Будто по-другому он не мог.
- Я не отказывал в помощи никому. Это моя работа. Я врач, а не судья, - говорит он, добавляя тихо.
На вопрос, что для него самая большая награда, Рафик Кучев отвечает не задумываясь:
- Самая большая награда для меня - это моя семья, мои дети. Если бы все мои награды можно было обменять на спасенные жизни, я бы, не раздумывая, отдал их. Это просто металл. А жизнь продолжается. Один спасенный боец вернется домой, создаст семью, у него родятся дети, потом внуки, правнуки. Одна спасенная жизнь - это начало многих других жизней. Это дорога к будущим жизням, - говорит он.
После командировок в зону СВО он стал спокойнее.
- Увиденное сломало во мне чувство страха. Оно притупилось. Я понял, что ничего ценнее жизни нет. Никакие страдания, никакие морально-психологические проблемы, никакие карьерные амбиции не ценнее человеческой жизни. Жизнь - это самое главное богатство, - рассказывает наш герой.
Главное в профессии врача для Рафика - порядочность.
- Порядочность врача - это открытость, умение не уходить от прямых вопросов, давать исчерпывающий ответ. Это первое. У хирурга - эрудиция, знание медицины, знание своей профессии. Если одним словом - быть порядочным. Уважать себя и своих коллег, - убежден военный врач.
С пациентами Рафик Кучев строг, но справедлив.
- Бывает, что пациенты жалуются, что я не проявляю теплоты. Но в глубине души я пропускаю все через себя. Не всегда все складывается хорошо. Бывает, что пациенты погибают. Это я тоже пропускаю через себя, но нахожу силы держать себя в руках, - вздыхает Рафик Джабраилович.
Рафик Кучев и сегодня служит в Военно-медицинской академии. Преподает. Оперирует раненых бойцов. Пишет докторскую. И если поступит приказ снова ехать в зону СВО, он поедет. Даже не сомневается.
- В армии есть такое понятие: если тебе приказывают, ты должен приказ выполнять. Если спрашивают - говори свое мнение. Я свое мнение начальнику озвучил: раз Родина приказывает, раз вы считаете, что мне нужно туда поехать и помочь, я готов, - рассказывает он.
Он не любит громких слов о патриотизме. Но в его понимании это - умение отстоять свою Отчизну. Защитить себя. Своих родственников. Свой народ. Любым доступным способом.
- Подвиг - это когда человек совершает то, что не укладывается в голове. Когда идет на смерть, чтобы спасти других. Но то, чем я занимаюсь, - это не подвиг. Это работа. Я знаю, что буду делать и как. Разве это подвиг? - говорит Рафик Кучев.
Он мечтает о простом. Чтобы дети получили образование. Нашли себя. Обрели семью. Чтобы никто не болел из его окружения. А если бы мог что-то изменить - отменил бы все войны.
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