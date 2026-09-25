Надо ли оставлять чаевые, и почему зумеры этого не делают: разбор психолога

Сейчас обычай давать чаевые уже не так широко распространен. Фото: BearFotos//Shutterstock/Fotodom

В советские времена, в разгар борьбы с нетрудовыми доходами в ресторанах нередко можно было встретить плакат со строгим наставлением: «Не унижайте официанта чаевыми». И все равно, грешный мы народ - так и норовили официанта «унизить». А что он скажет — терпел, клиент всегда прав.

Сейчас обычай давать чаевые уже не так широко распространен. Во всяком случае, по данным исследования, проведенного «Комсомольской правдой» среди своих читателей, каждый пятый вообще не дает официантам на чай, примерно столько же ограничиваются символическими 100-200 рублями, а классического соотношения в 10-15 процентов от суммы чека придерживаются только 15% опрошенных.

Параллельно с нами свой замер ресторанных умонастроений проводили Мегафон и экосистема для бизнеса Контур. По их данным, финансовую благодарность чаще других рассматривают пользователи в возрасте 35-44 лет - они составляют 41% аудитории платежных систем, говорится в исследовании.

Миллениалов (25-34 лет) среди тех, кто оставляет официантам вознаграждение 22%, а зумеры (18-24) менее других готовы оставлять электронные чаевые обслуживающему персоналу.

Средний размер чаевых составил в этом году 330 рублей. И это укладывается в классические 10-15% от чека, поскольку средний чек, по данным аналитического центра «Чек Индекс», за январь–апрель этого года составил в ресторанах и барах 3119 рублей.

- Так принято - давать официанту чаевые, это демонстрация хорошего тона, - сказала KP.RU эксперт по этикету психолог Ирина Денисова. - Нормально оставлять 5-10 процентов от суммы чека. Разумеется, если официант был груб, плохо обслужил, то вы чаевые оставлять не обязаны, но если все хорошо, то оставить его без поощрения — это неправильно.

Молодежный тренд на то, чтобы не давать официанту вознаграждения, эксперт не одобряет.

- Это связано, на мой взгляд, с отсутствием эмпатии и индивидуализмом этого поколения, - сказала Денисова. - С тем, что они не могут встать на позицию другого человека — того же официанта, чей труд очень тяжел. Они сосредоточены на себе, не знают правил этикета. К сожалению, идеологией индивидуализма заражено целое поколение.

Впрочем, может, иной молодой и рад бы дать на чай широким жестом — да только денег нет. За минувшие два года средний чек в ресторане вырос в 2,5 раза, говорится в исследовании «Контура». С другой стороны, нет денег — питайся дома (все больше россиян так и делают), а вышел в свет — соответствуй.

Вопрос читателям «КП»:

«А сколько в среднем чаевых обычно вы оставляете в кафе и ресторанах?»

Размер чаевых, руб. - Доля ответивших, %

До 100 - 7

100–200 - 19

200–300 - 9

300–500 - 5

500–1000 - 1

Больше 1000 - 2

Строго 10–15% от суммы чека - 15

Могу оставить много, а могу совсем ничего - 5

Вообще не оставляю чаевых - 20

Не бываю в кафе и ресторанах - 17

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек

Источник: KP.RU

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