В пространстве LOFT #8 прошла громкая презентация юбилейного сезона СТС. Поздравить канал с 30-летием собрались звёзды его главных проектов: Агата и Пётр Дранга, Полина Диброва и Роман Товстик, Стася Милославская и Егор Ушаков, Сергей Бурунов, Олеся Судзиловская, Полина Гухман, Никита Джигурда и многие другие.
Полина Диброва, одетая в песочный костюм, появилась вместе с возлюбленным Романом Товстиком. А мы лично увидели результат недавней блефаропластики у 51-летнего бизнесмена. Подтверждаем: Роман стал выглядеть свежее и моложе.
Среди известных пар также были замечены Петр и Агата Дранга, Анфиса Чехова и Александр Златопольский. Анфиса и Александр не отводили друг от друга глаз и даже поцеловались на камеру.
Виктория Дайнеко, продемонстрировавшая образ в стиле бохо, также пришла с мужем Беркели Овезовым.
Стася Милославская обнималась с новоиспеченным супругом, футболистом Егором Ушаковым. Для презентации актриса собрала интересный образ: игровую футболку с надписью «Родина» она скомбинировала с ассиметричной юбкой и вечерними лодочками в сочетании с капроновыми гольфами. Егор ограничился футболкой и брюками.
Анастасия Сиваева продемонстрировала стройные длинные ноги в юбке мини. Еще одна «Папина дочка» Елизавета Арзамасова выбрала более сдержанный образ: актриса сочетала укороченные полосатые брюки с жакетом и бордовыми ботильонами-чулками.
Александра Савельева появилась на дорожке одна и подтвердила слухи о разладе в браке с актером Кириллом Сафоновым. В этом году звезда, несколько лет проживавшая в Израиле, вернулась в Россию вместе с сыном Леоном.
«Да, сложности есть, но мы не разводимся», — поделилась Савельева.
Презентацию также посетили Никита Джигурда, Алла Михеева, Сергей Бурунов и многие другие.
На большом экране СТС показал игровой фильм с ведущими «Форта» Александром Петровым и Сергеем Буруновым про главные премьеры юбилейного сезона. В новом сезоне зрителей ждет звёздный дуэт Клавы Коки и Димы Масленникова — ведущих экстремального телепроекта «Три острова». Съёмки уже стартовали в Таиланде. В роли ведущего в шоу «Коллекционер» выступит и Иван Охлобыстин. В этом проекте звёзды будут проходить необычные испытания в таинственном антураже.
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