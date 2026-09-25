Роман Товстик и Полина Диброва. Фото: пресс-служба СТС

В пространстве LOFT #8 прошла громкая презентация юбилейного сезона СТС. Поздравить канал с 30-летием собрались звёзды его главных проектов: Агата и Пётр Дранга, Полина Диброва и Роман Товстик, Стася Милославская и Егор Ушаков, Сергей Бурунов, Олеся Судзиловская, Полина Гухман, Никита Джигурда и многие другие.

Полина Диброва, одетая в песочный костюм, появилась вместе с возлюбленным Романом Товстиком. А мы лично увидели результат недавней блефаропластики у 51-летнего бизнесмена. Подтверждаем: Роман стал выглядеть свежее и моложе.

Роман Товстик и Полина Диброва. Фото: пресс-служба СТС

Александр Златопольский и Анфиса Чехова. Фото: пресс-служба СТС

Среди известных пар также были замечены Петр и Агата Дранга, Анфиса Чехова и Александр Златопольский. Анфиса и Александр не отводили друг от друга глаз и даже поцеловались на камеру.

Петр и Агата Дранга. Фото: пресс-служба СТС

Виктория Дайнеко, продемонстрировавшая образ в стиле бохо, также пришла с мужем Беркели Овезовым.

Виктория Дайнеко с мужем. Фото: пресс-служба СТС

Стася Милославская обнималась с новоиспеченным супругом, футболистом Егором Ушаковым. Для презентации актриса собрала интересный образ: игровую футболку с надписью «Родина» она скомбинировала с ассиметричной юбкой и вечерними лодочками в сочетании с капроновыми гольфами. Егор ограничился футболкой и брюками.

Егор Ушаков и Стася Милославская. Фото: пресс-служба СТС

Анастасия Сиваева продемонстрировала стройные длинные ноги в юбке мини. Еще одна «Папина дочка» Елизавета Арзамасова выбрала более сдержанный образ: актриса сочетала укороченные полосатые брюки с жакетом и бордовыми ботильонами-чулками.

Анастасия Сиваева. Фото: пресс-служба СТС

Елизавета Арзамасова. Фото: пресс-служба СТС

Александра Савельева появилась на дорожке одна и подтвердила слухи о разладе в браке с актером Кириллом Сафоновым. В этом году звезда, несколько лет проживавшая в Израиле, вернулась в Россию вместе с сыном Леоном.

«Да, сложности есть, но мы не разводимся», — поделилась Савельева.

Александра Савельева. Фото: пресс-служба СТС

Презентацию также посетили Никита Джигурда, Алла Михеева, Сергей Бурунов и многие другие.

Никита Джигурда. Фото: пресс-служба СТС

Алла Михеева. Фото: пресс-служба СТС

Сергей Бурунов. Фото: пресс-служба СТС

На большом экране СТС показал игровой фильм с ведущими «Форта» Александром Петровым и Сергеем Буруновым про главные премьеры юбилейного сезона. В новом сезоне зрителей ждет звёздный дуэт Клавы Коки и Димы Масленникова — ведущих экстремального телепроекта «Три острова». Съёмки уже стартовали в Таиланде. В роли ведущего в шоу «Коллекционер» выступит и Иван Охлобыстин. В этом проекте звёзды будут проходить необычные испытания в таинственном антураже.

Алексей Столяров. Фото: пресс-служба СТС

Александр Олешко. Фото: пресс-служба СТС

Настя Крайнова. Фото: пресс-служба СТС

Анна Банщикова. Фото: пресс-служба СТС

Антон Лаврентьев и Арина Островская. Фото: пресс-служба СТС

Ассоль. Фото: пресс-служба СТС

Василиса Володина. Фото: пресс-служба СТС

Виталия Корниенко. Фото: пресс-служба СТС

Владимир Тишко. Фото: пресс-служба СТС

Евгения Малахова. Фото: пресс-служба СТС

Катя Голден. Фото: пресс-служба СТС

Мария Малиновская. Фото: пресс-служба СТС

Натан. Фото: пресс-служба СТС

Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба СТС

Тутта Ларсен. Фото: пресс-служба СТС

Ян Топлес. Фото: пресс-служба СТС

Мария Шумакова. Фото: пресс-служба СТС

Юлия Сумачева. Фото: пресс-служба СТС

Джаник Файзиев. Фото: пресс-служба СТС

Алексей Чадов. Фото: пресс-служба СТС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брухунова в жакете с розовыми меховыми манжетами, Собчак в алой рубашке и голубом галстуке, а Волкова в брутальном пальто: самые яркие осенние образы звезд

Ирина Шейк и Арина Соболенко на подиуме и неузнаваемая Наоми Кэмпбелл в образе блондинки: как прошло шоу Vogue World