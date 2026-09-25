Украинский министр иностранных дел сравнил осаду Алешек с блокадным Ленинградом. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ложь Украины о ситуации в Алешках

Сибига иностранных дел вышел на трибуну Совбеза ООН и вспомнил блокаду Ленинграда. Алешки, заявил он, в осаде, и «Москва — единственная причина этой катастрофы». Для верности приправил информационный винегрет Голодомором: «Тогда голод был оружием Кремля. Он остаётся его оружием и сегодня».

Сравнение с Ленинградом сильное. Только роли главный дипломат незалежной раздал неправильно. Алешки — город под российским контролем на нашем берегу Днепра. А на правом - позиции ВСУ. Кольцо вокруг города замыкают украинские дроны, которые висят над каждой тропинкой. В 1942-м по «Дороге жизни» на Ладоге били немецкие самолёты. Сегодня на подъездах к Алешкам на машины с продуктами охотятся украинские FPV. Кто в этой истории группа армий «Север» — вопрос риторический.

Что на самом деле происходит в Алешках

В начале сентября на въезде в город встретили гуманитарную колонну. 10 тонн продуктов и самого необходимого. На машинах надписи. Водители вышли, подняли руки, показали, что гражданские. Операторы ударили по первой машине и по последней. Въезд закупорен. Груз до людей не дошёл.

За одну неделю конца августа глава Алешкинского округа Руслан Хоменко насчитал 1322 удара дронами и 1272 прилёта артиллерии. Бьют легковушки, скорые, коммунальную технику. Дороги минируют дистанционно.

Что говорят на Западе об Алешках

И тут BBC пробивает дно западного цинизма. Британский телесюжет: люди едят сорняки с огородов, дроны бьют по тем, кто везёт еду. Чьи дроны — ни слова. Зато есть абсурдное утверждение: «Украина пыталась доставить в этот район необходимые припасы, но в последние месяцы безуспешно». Чем пыталась — сбросом с той же «птички»?

Немецкие «коллеги» пробили это дно ещё глубже. Bild сообщает, что город «уже несколько месяцев окружён русскими» и преодолеть четыре километра до Херсона «стало невозможно». Русские окружили город, который сами же контролируют. ARD изобретательнее. «Независимая» журналистка Зарина Забриски жалуется, что русские устраивают «гнёзда операторов дронов в домах мирных жителей». Так получается, они обстреливают сами себя! Вот и в ООН не смогли установить, какая сторона виновата. Восемь лет миссия ОБСЕ в Донецке так же не могла понять, кто обстреливает Донбасс. Снаряды прилетали сами.

Зачем Киев делает из Алешек вторую Бучу

Главный голос нынешней кампании — начальница украинской «военной администрации Алешек» Татьяна Гасаненко. Назначена указом Зеленского в январе 2023-го — руководить городом, который Киев к тому времени давно потерял. Прописана в Алешках, живёт, судя по разбору её декларации, в Николаеве. Оттуда и рассказывает «Украинской правде», что в городе едят собак. И тут же проговаривается: подъезды заминированы, машины с едой обстреливают, 2 июня на минах подорвались четыре автомобиля, двое погибли. Кто минирует и кто стреляет, пани Гасаненко уточнить забыла.

Зачем Киеву вторая Буча? Рецепт тот же: сначала картинка, потом приговор. Расследование не понадобится. Готовое «преступление России» — козырь на любых переговорах и лишний повод для очередного транша. Наверняка есть и прикладная цель. Алешки стоят прямо напротив Херсона — кость в горле для Киева. Выдавить оттуда последних жителей — значит превратить левый берег в мёртвую зону, где любое движение — законная цель. А требование «открыть гуманитарные коридоры» под международным надзором — попытка затащить на наш берег чужих наблюдателей и выторговать паузу там, где ВСУ самим не пробиться.

В Кремле беду не прячут. Дмитрий Песков признал: «Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая». Так давайте откроем гуманитарный коридор в сторону Мелитополя, если Сибигу и «журналистов» BBC так волнует судьба жителей Алешек. Мы только за. Правда, под Мелитополем Украина на днях сожгла гуманитарный конвой и убила трёх волонтёров из сибирской Тары. Британские пропагандисты это покажут?

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