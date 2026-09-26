Собаки отличают в человеческой речи одни слова от других: это случилось не просто так

Мозг собак реагирует на человеческую речь по-человечески. Фото: Olena Yakobchuk/Shutterstock/Fotodom

Знайте: ваша собака, которая со щенячьего возраста слышала лишь русскую речь, попав, к примеру, в китайскую семью, не растеряется. Рано или поздно она освоит и китайский язык – в прямом смысле слова выучит его, просто прислушиваясь к разговорам, которые хозяева будут вести с ней или друг с другом. Чуть вникнув, питомец начнет распознавать во фразах отдельные слова - точно так же, как распознаем их мы, выделяя из общего потока. Столь потрясающие лингвистические способности обнаружили у четвероногих друзей ученые Венгерской академии наук из Университета Этвеша Лоранда (Neuroethology of Communication Lab, Department of Ethology, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest). О чем сообщили в журнале Science.

Дай лапу. Понял?

Поучаствовать в экспериментах венгерские зоологи, пригласили 20 собак с их владельцами. Всем давали послушать человеческую речь в трех вариантах. Первый – осмысленная речь, то есть, упорядоченная и с характерным для человеческой речи чередованием гласных и согласных звуков.

Второй вариант - бессмысленная абракадабра, состоящая из набора случайных слогов.

Третий вариант - эдакие подвывания, составленные лишь из чередующихся и упорядоченных гласных.

Пока шли трансляции для каждой пары слушателей, ученые следили за активностью их мозга. Как у четвероногих, так и у двуногих участников экспериментов снимали энцефалограммы – неинвазивно, как выразились исследователи.

Люди, воспринимая чью-то речь, автоматически разделяют ее на слова – особенно знакомые, в чём им помогают главным образом согласные. Процесс «сортировки» естественным образом отражается в мозге, провоцируя активность в зонах, которые участвуют в обработке информации – конкретно речи.

К удивлению ученых, оказалось: собаки, слушая человеческую речь, поступают по-людски – разделяют ее на отдельные слова, пользуясь согласными. В точности, как и мы. Для пущего понимания. Упорядоченные фразы «отзываются» в собачьих и в хозяйских мозгах аналогичным образом – причем одновременно с ним в смысле активности. Энцефалограммы показали почти идеальную синхронизацию в реакции питомцев и их владельцев.

Собаки оказались умнее.чем мы думали. Фото: Olena Yakobchuk/Shutterstock/Fotodom

На беспорядочное чередование слогов, равно как на упорядоченное «подвывание, в активности мозга испытуемых наблюдалось нечто схожее – синхронный сумбур. То есть, явное «недопонимание».

Ученые считают, что способность распознавать структуру слов, выделять из потока отдельные слова, а стало быть, и понимать их не является у собак врожденной. Она появляется в процессе общения с людьми – не обязательно с владельцами. Такая способность и за дворовыми собаками замечена – они овладевают ею в первые месяцы жизни.

По словам Богларки Морваи, руководившей экспериментами, «регулярного воздействия речи может быть достаточным, чтобы изменить функционирование мозга даже у эволюционно далеких от нас видов и развить у них навыки обработки информации, которые ранее наблюдались только у людей».

Очевидное следствие: чаще разговаривайте со своей собакой. Она хоть сама и не говорит, но всё хорошо понимает. А будет понимать еще лучше.

КСТАТИ

Проверьте, вдруг ваш питомец гений

Собаку можно считать гениальной - эдакой Софьей Ковалевской животного мира, если она запоминает новые слова с четырех раз. На этом настаивают опять же венгерские ученые – сотрудники всё того же Университета имени Этвеша Лоранда в Будапеште. Зоологов убедили многочисленные эксперименты, которые они провели 5 лет назад, обучая новым словам собаку умнейшей породы бордер-колли и не самого сообразительного йоркширского терьера. О том, что в тот раз получилось у исследователей, которыми руководила Клаудиа Фугацца (Claudia Fugazz), читайте наш материал.

О собаках, которые испытывают почти человеческие эмоции – радуются, грустят и даже плачут вместе с людьми, читайте тут.