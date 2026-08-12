Радуются вместе с людьми: собаки понимают, что чувствует человек даже по его фотографии

Реакции собак на эмоции людей «считывал» томограф. Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

Тысячелетиями контактируя с людьми, собаки настолько к нам прониклись, что научились понимать не только команды, но и человеческие эмоции. «Лучшие друзья человека» наглядно продемонстрировали эти свои - почти сверхъестественные способности в недавних экспериментах, которые весьма изобретательно провели австрийские исследователи из Венского университета (University of Vienna). Они умудрились поместить собак в томограф и сканировали им мозги пока «испытуемые» выполняли те или иные задания.

«Добровольцы» были, конечно, не первые встречные – собак обучили смирно сидеть внутри томографа в «позе сфинкса», по выражению экспериментаторов, которые делали им МРТ (функциональную магнитно-резонансную томографию). Что позволяло ученым «озадачивать» их, одновременно наблюдая за реакцией собачьих мозгов.

Реакция свидетельствовала: собаки искренне радуются вместе с людьми. Чтобы проявить в ответ свои положительные эмоции, нашим четвероногим друзьям даже не обязательно видеть людей воочию – им достаточно взглянуть на фотографию, на которой кто-то улыбается или смеётся. Именно на такие снимки и смотрели собаки в процессе экспериментов.

Из активации конкретных участков собачьего мозга следует, что собаки радуются вместе с людьми. Фото: Daniel Megias/Shutterstock/Fotodom

Из полученных сканов следовало, что на положительные человеческие эмоции собаки реагирует височной корой и хвостатым ядром своего мозга – теми же участками, которые, как уже было известно, становятся активными, когда собаки ждут «вкусняшки», слышат похвалу в свой адрес, видят или чуют хозяев. То есть, когда они предвкушают удовольствие.

С результатами австрийских исследований знакомит журнал iScience.

Примечательно, что на фотографиях, которые ученые показывали четвероногим участникам экспериментов, были отнюдь не их хозяева. По несколько секунд перед собачьими мордами ученые держали снимки совершенно незнакомых людей.

На удивление, собственные положительные эмоции собаки выражали, просто глядя на добродушные улыбающиеся лица людей. Нейтральные – ничего не выражающие – никакого отклика в собачьих мозгах не вызывали.

Негативные эмоции на лицах – страх, гнев, печаль – провоцировали сложные и отличающиеся друг от друга реакции во всем мозге. Участки, отвечающие за «собачью радость», оставались при этом не активированными.

«Эмоциональные сигналы являются важной частью общения собак с людьми. Благодаря им они удивительно успешно уживаются с нами и сотрудничают», - поясняет ведущий автор исследования доктор Рауль Эрнандес–Перес (Dr Raul Hernadez–Perez).

«Жаль, что мы не можем знать субъективные эмоциональные переживания собак, а только реакции их мозга», - добавляет ученый.

«Они всё понимают, только не говорят», - давно подмечают у нас в России. По сути, австрийцы научно подтвердили то, о чем многие хозяева питомцев догадывались. На бытовом уровне и благодаря собственному чутью.

СЛЕЗЫ НАВОРАЧИВАЮТСЯ

Собаки плачут от радости

Прыгают, интенсивно виляют хвостом, тявкают, скулят и даже подвывают – такими чисто собачьими способами питомцы демонстрируют хозяевам, что они соскучились и безмерно рады долгожданной встрече. Однако, похоже, что многие четвероногие друзья реагируют совсем уж трогательно - ну, прям по-человечески. Иной раз собаки, натурально, плачут. Опять же - от радости.

Усиленное слезоотделение у собак при воссоединении с хозяевами обнаружили японские биологи из Университета Азабу (Azabu University in Japan). Вместе со своими коллегами они провели эксперименты, в которых приняли участие несколько десятков собак, их владельцы и люди, знакомые этим собакам. Результаты исследования японцы опубликовали в журнале Current Biology.

Суть экспериментов: собак ненадолго разлучали с хозяевами - часов эдак на 5-7, а потом устраивали им встречу в привычной для животных обстановке. Скажем, дома. Специальными впитывающими полосками определяли количество влаги в собачьих глазах - проводили так называемый тест Ширмера.

Тест демонстрировал, что у собак, которые восторженно встречали хозяев, объем слез, увлажняющих глаза, увеличивался не менее, чем на 10 процентов. И совсем не увеличивался, если приходил просто знакомый человек – даже давний знакомый.

Из экспериментов исследователи сделали вывод, что слезы сопровождают именно «собачью радость» и свидетельствуют об искренних чувствах питомцев конкретно к хозяину - самому любимому человеку, как правило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облака исчезнут, деревья будут "кричать": От солнечного затмения 12 августа 2026 года ученые ждут чудес в небе и на Земле

Гигантские черные треугольники, а не «летающие тарелки»: в США рассекретили пятую порцию документов об НЛО

Хвостами машут, ушами шевелят: кошки изъясняются в основном «жестами». Как их понять?