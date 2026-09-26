В Индии пьяный мужчина после трех укусов кобры решил укусить ее в ответ

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В индийском штате Уттар-Прадеш 35-летний фермер пережил встречу с коброй. Змея трижды укусила мужчину, но тот не просто выжил, но даже попытался отомстить рептилии.

Все произошло еще в середине августа в деревне Байранамау Манджхари округа Барабанки. Около восьми часов вечера в дом местного жителя Рамы Чандера заползла кобра более метра длиной. На шум прибежал сосед Санджай Чаухан, который, по словам односельчан, был в стельку пьян, и решил сам разобраться с незваной гостьей, пишет Navbharat Times.

Кобра, разумеется, имела несколько иной взгляд на предстоящие переговоры. Санджаю удалось ее схватить, что змее категорически не понравилось. Пытаясь освободиться, она трижды ужалила индийца. Однако мужчина не отпустил ее и добил в итоге палкой.

После этого Санджай намотал мертвую кобру на руку и еще больше часа ходил по деревне, демонстрируя всем трофей. Вокруг него быстро собралась толпа из любопытных односельчан.

Но на этом история не закончилась. Санджай попытался несколько раз укусить мертвую змею. При этом он сердито повторял: «Она еще будет меня кусать! Да как она смеет!»

Родственники и соседи уговаривали его бросить кобру и немедленно ехать к врачу, мол, три укуса это не шутки.

Поначалу смелый индиец отказывался. Но спустя час уговоров и убеждений родне удалось отвезти Санджая в больницу. Врачи ввели ему противоядие и поставили капельницу глюкозы. Состояние пациента удалось стабилизировать, после чего его отпустили домой.

Суперинтендант больницы доктор Раджарши Трипатхи напомнил, что после укуса змеи нельзя терять ни минуты и тем более пытаться выяснять с ней отношения. Пострадавшему нужно как можно скорее обратиться за помощью к медикам.

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