Михаил Шуфутинский наотрез отказался от льгот народного артиста России: «У меня все есть»

Михаил Шуфутинский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Легендарный российский певец и шансонье Михаил Шуфутинский признался, что отказался от льгот народного артиста РФ. С соответствующим заявлением артист выступил на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

По словам артиста, он даже не задумывался о получении звания народного артиста России. В первую очередь потому, что у него уже был другой титул.

«Потому что я был заслуженный артист. И даже не в этом дело. Это, на самом деле, мало в жизни меняет. Самое яркое ощущение от того, что тебя признали. И уважают. И подтвердили. И подписали указ. Поэтому что значит "слишком поздно"? (вручили – Прим. ред.) Каждому овощу свой фрукт. Каждому свое время. Я об этом не задумывался. Это не является главной в моей жизни целью. Но это приятно», - сказал Шуфутинский.

При этом он отметил, что даже не изучал, какие льготы полагаются народному артисту. По словам шансонье, они ему попросту не нужны.

«А какие льготы мне нужны? У меня все есть. Я себя чувствую вполне успешно. Здоровье? Я за ним пытаюсь следить», - признался Шуфутинский.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста РФ. Соответствующий указ был подписан 5 сентября. К тому моменту певец уже много лет носил звание заслуженного артиста России и оставался одним из самых узнаваемых исполнителей шансона.

После этого Шуфутинский признался, что известие о новом звании стало для него неожиданностью. По словам артиста, он сам никогда не инициировал получение такого статуса и даже не пытался ускорить этот процесс. Певец подчеркнул, что воспринимает звание прежде всего как знак доверия и признания со стороны страны и публики.

Немногим ранее Шуфутинский рассказал о своей ставшей культовой песне «Третье сентября». Артист отметил, что популярность композиции выросла сама собой, а дата со временем превратилась практически в отдельный народный праздник. В 2026 году певец дал в Кремле сразу два больших концерта — 3 и 4 сентября, причем билеты на оба выступления были проданы.

Кроме того, в сентябре стало известно, что Шуфутинский уже около шести лет пытается продать трехэтажный особняк площадью примерно 630 квадратных метров в пригороде Филадельфии. За это время содержание пустующего дома обошлось артисту почти в 30 млн рублей. Несмотря на расходы, избавиться от недвижимости певцу пока не удалось.