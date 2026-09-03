«Он календарь перевернул»: Как Михаил Шуфутинский монетизировал хит «Третье сентября»

Михаил Шуфутинский с женой Светланой в «говорящих» футболках Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

День 3 сентября, благодаря одноименному хиту, превратился практически в праздничный день. Многие напевают эту песню и улыбаются картинкам в мессенджерах и соцсетях на заданную тему. Как только в Сети стали в моде мемы на эту тему, а 3 сентября объявили модным хитом — так ее исполнитель Михаил Шуфутинский сориентировался и стал собирать в популярную дату концерты в больших залах. Новая волна популярности у песни «Третье сентября» случилась ровно 5 лет назад.

Сайт KP.RU рассказывает — что происходит в этот день сегодня у Шуфутинского и открывает тайны хита.

ЧТО ДЕЛАЕТ ШУФУТИНСКИЙ 3 СЕНТЯБРЯ

Если раньше Михаил Шуфутинский 3 сентября мог отдыхать или выступать в зале на несколько тысяч зрителей, то после внезапной новой волны популярности песни он первый год пел на корпоративе, а потом появилась новая традиция — давать в этот день концерт на большой сцене Кремлевского дворца (6 тысяч зрителей). В этом году к концерту Шуфутинского 3 сентября под названием «Я календарь переверну» впервые добавился еще один — 4 сентября под названием «Я календарь перевернул». На концерт 3 сентября и 4 сентября — все билеты проданы.

Как нам стало известно, на 3 сентября у Шуфутинского было предложение выступить на частном мероприятии, но он отказался. Причина в том, что 78-летний артист отработает концерт исключительно «вживую» (фанеры на сольниках не будет), выложится на все «сто» поэтому Михаил Захарович и отказался взять еще и «заказник» — просто не будет сил. Это — старая эстрадная школа, когда артист работает на совесть, в то время как некоторые коллеги взяли бы заказ. Частных мероприятий у Шуфутинского хватает и в другие даты.

ИСТОРИЯ ПЕСНИ «ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ»

Музыку песни «Третье сентября» написал Игорь Крутой, текст Игорь Николаев. Николаев говорит, что никакого озарения не было, просто придумались строки «я календарь переверну, и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну — и снова 3 сентября». Эти строки прекрасно легли на музыку его товарища Игоря Крутого, а позже обросли драматическим сюжетом.

Николаев говорит: «Мне как автору текста, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, признаюсь, что за этой датой ничего не стоит. Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга. Так рождаются песни — те, которые надолго. Спасибо Игорю Крутому и Мише Шуфутинскому, и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря». А Михаил Захарович моментально разглядел в песне хит: «Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял — это мое! Да и сам он мне сразу сказал — «обязательно возьми эту песню».

Шуфутинский объясняет, что сама дата 3 сентября для него ничего особенного не значит, а вот песня значит много. Так как эта песня одна из главных в репертуаре Михаила Захаровича после того, как впервые прозвучала в эфире «Третье сентября» в 1993 году. «Если песня существует столько лет, это значит, что в ней есть что-то, отчего у людей мурашки бегают по коже». Шуфутинский ничего не делал для раскрутки песни. Он даже клипа не снял — а «Третье сентября» знают наизусть многие.

Сам Шуфутинский в разговоре с нами обсудил успех «Третьего сентября» так: «Да, некоторый ажиотаж существует — люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. У многих день рождения в этот день, поэтому стараются отпраздновать особенно. Я не отслеживал, в какой момент начался ажиотаж. Но он как-то сам собой усиливается, и меня это совершенно не смущает». Жена даже футболки им с Михаилом Захаровичем заказала к этому дню.

Кстати, старший из шести внуков Михаила Захаровича родился как раз 3 сентября. Семья у Шуфутинского большая: 2 сына и 6 внуков, 2 правнука. Младший сын Антон живет в Филадельфии, у него трое сыновей и дочь. Старший сын Дэвид рядом с отцом в Москве, у него своя студия по озвучиванию фильмов. У Дэвида — дочь Анна и сын Михаил. Сыновей Михаил Захарович вырастил в браке с первой женой Маргаритой — они поженились в 1971 году, а в 2015 году женщина умерла после сердечного приступа.

Несколько лет назад в подмосковном доме Шуфутинского появилась молодая хозяйка, маэстро женился на Светлане Уразовой. Сыновья и внуки Михаила Захаровича приняли Светлану — дружат, общаются. Уразова работала в балете коллектива Михаила Шуфутинского с 18 лет, после окончания хореографического училища в 90-е годы. Танцевала, потом работала хореографом. История любви Михаила и Светланы началась после смерти его жены.

Сейчас 78-летний Шуфутинский счастлив рядом со Светланой, которая моложе его на 29 лет. Уразова следит и за здоровьем, и за графиком, и за гардеробом мужа, и за его питанием. У Уразовой есть дочь школьного возраста от первого брака, общих детей с Шуфутинским нет. Живут дружно и счастливо. Шуфутинский жену защитил — она не разлучница: «Мы знакомы двадцать пять лет, я ее добивался много лет, но я был женат, и Светлана мне категорически отказывала, практически во всем. Просто работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, тогда Светлана стала практически единственным человеком на земном шаре, который меня понял. И вспыхнуло чувство, которое не иссякает. И надеюсь, что не иссякнет никогда...»

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