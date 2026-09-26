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Звезды26 сентября 2026 20:07

Бывший муж Юлии Началовой сделал заявление из США: как рак изменил Евгения Алдонина

Бывший муж Юлии Началовой проходит химиотерапию в Нью-Йорке
Ольга ЛИБГАРДТ
Евгений Алдонин лечится в США.

Евгений Алдонин лечится в США.

Фото: Кадр видео.

Бывший муж Юлии Началовой показал, как изменился на фоне лечения рака в США. Евгений Алдонин опубликовал обращение.

Евгений Алдонин записал видеообращение из Нью-Йорка. 46-летний футболист объяснил, почему не сможет приехать в Москву. По его словам, он проходит лечение в США. "К сожалению, по здоровью сейчас должен находиться здесь", - поведал бывший муж Юлии Началовой.

Судя по всему, терапия дается ему непросто. Он сильно опух. При этом спортсмен старается держаться и даже шутит.

У футболиста трое детей.

У футболиста трое детей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, осенью 2025 года стало известно, что бывший капитан сборной России борется с раком поджелудочной железы четвертой стадии. Алдонин перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Долгое время спортсмен лечился в Германии.

Летом 2026 года он вернулся в Москву, чтобы продолжить лечение. А в начале осени Евгений улетел в Америку.

Болезнь сильно изменила Евгения.

Болезнь сильно изменила Евгения.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По словам друзей, Алдонин держится "бодрячком-бойцом". Сейчас рядом с футболистом его вторая жена Ольга и двое младших детей - сын Артем и дочь Анжелика. Старшая дочь Алдонина от Началовой - Вера учится на актрису во ВГИКе.