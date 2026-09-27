«Мне пытались вырвать половые органы»: Сильвестр Сталлоне рассказал о безжалостном отце, отрочестве в психушке, панических атаках, булимии и употреблении стероидов

Сильвестр Сталлоне Фото: кадр из фильма.

Сильвестр Сталлоне написал автобиографическую книгу «Шаги» (другой возможный перевод - «Ступеньки», в общем, The Steps). И дал по этому поводу большое, весьма откровенное интервью газете The New York Times. Там 80-летний номинант на «Оскара», звезда множества боевиков (самые известные - франшизы «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые») раскрыл массу печальных подробностей из своей жизни.

Уже его детство было очень тяжелым. Ни мать, ни отец особой нежности к нему не проявляли (мать даже ни разу в жизни его не обняла). После развода родителей он жил с отцом, а нрав у того был очень суровый. Однажды, перед походом в церковь, он приказал сыну сходить в магазин за хлебом. Но Сильвестр по дороге встретил друзей, задержался... в общем, навлек на себя отцовский гнев: «Он ударил меня в живот, сшиб с ног, сел в машину, уехал в церковь один. А я просто лежал посреди улицы. Это было невероятно, просто невероятно». И вообще, «у отца были очень большие руки. Мне пришлось научиться пригибаться». Спустя много лет он сказал отцу: «Как бы я хотел, чтобы мы на три минуты оказались одного возраста. Как бы я хотел отплатить тебе той же монетой - чтобы ты понял, каково это, когда тебе надирают задницу!» Отец, которому было 68, тут же предложил сыну подраться, но, конечно, Сталлоне этого делать не стал. «А потом меня спрашивали: «Откуда у тебя вся такая ярость в роли Рэмбо? Да это генетика!»

А потом его подростком просто сдали в интернат Деверо-Мэнор. За любую провинность - например, когда ученики тайком бегали на свидания к девушкам, - их отправляли в психбольницу, официально именовавшуюся Парк-Лодж, а неофициально - Змеиная яма. «Снаружи это здание, построенное в 1920-х, выглядело как большой старинный особняк в стиле Тюдоров, но стоило войти внутрь - и ты попадал в самое сердце безумия. Запах, грязь, люди, бегающие голышом, царапающие все вокруг, со связанными руками, с текущей изо рта слюной. Считалось, что это зрелище должно было нас так впечатлить, что мы перестанем нарушать правила. На меня там нападали. Пытались буквально вырвать мне половые органы! Когда я вышел оттуда, меня вызвали к директору интерната. Он спросил: «Ты усвоил урок?» Я ответил: "Я усвоил больше. Я понял, что меня меня невозможно сломить!» И потом, оказавшись в 20 лет в Нью-Йорке [без гроша], я чувствовал, что меня не сломить. Разбить мне сердце было можно, как и любому человеку. Но я говорю о силе воли».

Легко догадаться, однако, что такое отрочество не могло не сказаться на психике. У Сталлоне со временем начались панические атаки. Правда, первая настигла его только в 36 лет. «Я смотрел отснятый материал одного фильма, и вдруг вскочил с кресла - волосы на затылке встали дыбом, меня бросило в жар, в голову пришла мысль: «Я умираю, это конец, все, ухожу из жизни». И бац — я рухнул. Опустился на одно колено, пополз, перекатился - и лежал в темном кинозале... А потом это повторялось снова, снова и снова. И сейчас такое бывает, когда я нахожусь в толпе. Например, мы с женой на художественной выставке, зал постепенно заполняется людьми, их все больше и больше, и я чувствую: «Сейчас будет плохо». Жена говорит: «Пойдем отсюда». И вот мы выходим, добираемся до тихого переулка - и бац, я падаю на одно колено!»

И это не все. Во время съемок продолжений «Рокки» ему захотелось поработать над фигурой: он счел, что персонаж после своих побед должен стать тщеславным и начать любоваться собой. В интервью The New York Times Сталлоне сказал: «Я начал говорить себе: «Твое тело должно быть как у ягуара. Не массивным, как у Арнольда [Шварценеггера], а гибким и атлетичным, диким и агрессивным». Ну, а потом это превратилось в одержимость. В настоящую проблему. Дошло до того, что у меня развилась булимия. Вы узнаете об этом первыми! Во время съемок «Рокки III» содержание жира в моем организме было 2,6% (считается, что норма для мужчин - 13-26%, допустимый минимум - 8-12%. - Ред.). Я ел, но не мог удержать в себе еду. Или не хотел. Потому что мною овладела идея сохранить такую физическую форму. Такая вот была одержимость собственным телом».

Естественно, он принимал стероиды, что тоже било по организму. «Это не значит, что ты наркоман, но тренироваться и поддерживать форму полгода подряд, питаясь одними йогуртом и пудингом, невозможно. Ну да, я использовал стероиды с умом: шесть недель приема, шесть недель перерыва. Люди потом говорили: «О, такого тела естественным путем не добиться!» И это правда. Но и последствия у этого были ужасными».

И при этом Сталлоне утверждает, что рассказал в книге далеко не обо всем: «Многое не вошло, потому что я не хотел, чтобы люди массово начали меня жалеть! Но это было какое-то безумие...»

Выход мемуаров совпал, и, видимо, не случайно, с рекламной кампанией фильма «Рокки - это я», поставленного Питером Фаррелли («Зеленая книга»). В российский прокат он выйдет 26 ноября. Речь там о том, как никому не известный Сталлоне в середине 70-х написал сценарий фильма «Рокки» и добился того, чтобы продюсеры отдали главную роль именно ему. Сталлоне играет Энтони Ипполито, которому некоторые киножурналисты уже прочат номинацию на «Оскара».

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