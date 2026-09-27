Уходящий сентябрь стал рекордным по «молчанию» Солнца, его активность оказалась намного меньше, чем годом ранее. Фото: Sahara Prince/Shutterstock/Fotodom

Уходящий сентябрь стал рекордным по «молчанию» Солнца, его активность оказалась намного меньше, чем годом ранее. И вроде бы понятно, что максимум солнечной активности давно позади, чего и удивляться. Но не копит ли наша звезда энергию для выдающегося удара? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

На минувшей неделе ожидалась довольно мощная магнитная буря с четверга по субботу. Но она не состоялась. Хотя параметры солнечного ветра были впечатляющими, ряд других тонких факторов не позволил магнитосфере Земли так легко поддаться на внешнее воздействие. И это, конечно, хорошо.

Но это в очередной раз показывает, насколько шатки наши знания о том, как устроены солнечно-земные связи. Интриги добавляет тот факт, что на время около осеннего равноденствия (23 сентября) ждали бурь «особых», чуть ли не разрушительных. Ведь Земля в это время повернута к Солнцу как бы ребром и оказывается легкой добычей для летящей от него плазмы.

Таким образом, крышесносный сентябрь оказался на удивление спокойным. Вдобавок на диске дневной звезды практически нет пятен, которые могли бы указывать на высокую активность.

И мы можем сделать два предположения. Первое: активность Солнца окончательно пошла на спад, так что бури станут теперь намного реже, и окажутся не такими сильными. И так до следующего максимума. Напомним, что период солнечной активности составляет 11 лет, а пик мы прошли осенью 2024 года.

Второе: на самом деле Солнце лишь затаилось и копит энергию. Поскольку копит уже долго, накопить должно много. Тут как бы не случиться и супербуре, которая поломает на Земле тонкую электронику и выведет из строя спутники.

И хотя для второго предположения аргументов по сути и нет, все лето Солнце вело себя именно так. И – кто знает?

Но посмотрим на недельный прогноз, может быть, в нем есть намеки?

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

С утра в воскресенье, 27 сентября, была небольшая магнитная буря. Как пришла, так и ушла, возмущение продолжалось всего несколько часов.

Ни в понедельник, ни во вторник ничего не будет, по прогнозу «зелено».

Но чист прогноз и до 4 октября, то есть до воскресенья, включительно. Таким образом, если смотреть на реальные признаки солнечного диска, то гипотеза о том, что наше светило просто «выключается», скорее всего верна.

Заглядывая очень далеко, мы видим, что, согласно выкладкам Лаборатории, никаких потрясений не будет аж до конца октября. Конечно, вряд ли это так. Но тренд налицо. Бури уходят из нашей повседневности.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Считается, что магнитные бури негативно влияют в первую очередь на сердечно-сосудистую систему.

В период минимума солнечной активности бури происходят реже, и они слабее. Но это не значит, что можно расслабиться. Организм теряет адаптацию к постоянным бурям времени максимума, поэтому даже незначительные магнитосферные потрясения может переносить тяжело. И даже малая буря окажет плохое влияние. Помните об этом, если вы метеозависимы.

Но «лишнего» не бойтесь: психосоматика наш враг, и навредить может не хуже бури, помните об этом.

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